На этом основании такие переговоры сегодня должны быть отвергнуты. Конечно, Украина хочет мира. Но она хочет справедливого мира. При равноправных переговорах с Россией это невозможно.

Европейские чиновники продолжают демонстрировать тотальную несамостоятельность и зацикленность на затягивании украинского конфликта. Так, глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен вслед за Жозепом Боррелем заявила о том, что ЕС не перестанет поставлять Киеву военную помощь, для чего планирует расширить так называемый Европейский фонд мира. Это тот самый фонд, который постпред России в ООН Василий Небензя сегодня предложил Брюсселю переименовать в Европейский фонд войны, что, безусловно, точно отображало бы сущность аккумулирования этих финансовых средств европейцами.Также фон дер Ляйен сегодня высказалась против мирных переговоров между Россией и Украиной. По её словам, «мирные переговоры – это переговоры на равных позициях, они априори уравнивают агрессора и жертву агрессии».Глава ЕК, выступая на саммите «Большой семёрки» в японской Хиросиме:Напомним, что в Хиросиму собирался направиться и Зеленский. Как ранее уже сообщалось, в Японию глава киевского режима полетит на американском военном борте из Саудовской Аравии, где собирается принять участие в саммите Лиги арабских государств. К настоящему моменту в СНБО Украины принялись опровергать данные о том, что Зеленский летит в Японию.