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Глава Еврокомиссии на саммите G7 в Хиросиме выступила против мирных переговоров между Украиной и Россией

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Глава Еврокомиссии на саммите G7 в Хиросиме выступила против мирных переговоров между Украиной и Россией

Европейские чиновники продолжают демонстрировать тотальную несамостоятельность и зацикленность на затягивании украинского конфликта. Так, глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен вслед за Жозепом Боррелем заявила о том, что ЕС не перестанет поставлять Киеву военную помощь, для чего планирует расширить так называемый Европейский фонд мира. Это тот самый фонд, который постпред России в ООН Василий Небензя сегодня предложил Брюсселю переименовать в Европейский фонд войны, что, безусловно, точно отображало бы сущность аккумулирования этих финансовых средств европейцами.


Также фон дер Ляйен сегодня высказалась против мирных переговоров между Россией и Украиной. По её словам, «мирные переговоры – это переговоры на равных позициях, они априори уравнивают агрессора и жертву агрессии».

Глава ЕК, выступая на саммите «Большой семёрки» в японской Хиросиме:

На этом основании такие переговоры сегодня должны быть отвергнуты. Конечно, Украина хочет мира. Но она хочет справедливого мира. При равноправных переговорах с Россией это невозможно.

Напомним, что в Хиросиму собирался направиться и Зеленский. Как ранее уже сообщалось, в Японию глава киевского режима полетит на американском военном борте из Саудовской Аравии, где собирается принять участие в саммите Лиги арабских государств. К настоящему моменту в СНБО Украины принялись опровергать данные о том, что Зеленский летит в Японию.
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36 комментариев
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  1. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 11:51
    +19
    Впервые согласен с матерью-коброй: никаких переговоров!
    Никакой Украины!
    1. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 11:57
      -15
      Никакой Украины!
      Как бы, что ни будь другое не исчезло.
      1. Теренин
        Теренин Сегодня, 12:17
        +3
        Где-бы, и по какому поводу эти прид.урки не собирались, разговор всегда только о том, как навредить России.
      2. БойКот
        БойКот Сегодня, 12:33
        -1
        Как бы, что ни будь другое не исчезло.
        Евросоюза?
        Напомню модератом, чья родственница краткость.
    2. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 12:14
      +4
      В главном она права-никаких переговоров!Мало позорных минских соглосовищ,последствия которых армия испытывает на себе?
      1. Trapp1st
        Trapp1st Сегодня, 12:16
        +1
        Мало позорных минских соглосовищ
        Кто заставлял на них идти? Тогда еще были варианты.
    3. Аргон
      Аргон Сегодня, 12:24
      +2
      Так у нее есть инфа, что Россия не собирается ничего уступать. Так в чем смысл переговоров?
    4. RealPilot
      RealPilot Сегодня, 12:26
      0
      На этом основании такие переговоры сегодня должны быть отвергнуты. Конечно, Украина хочет мира. Но она хочет справедливого мира. При равноправных переговорах с Россией это невозможно.
      Наука на букву "Л" - логика! Интересно, в каких местах доктор такие светлые идеи "накопала"?
      1. военком Котёнок
        военком Котёнок Сегодня, 13:06
        0
        Логика есть — она заключается в том, что равноправные переговоры уравнивают в правах агрессора и жертву агрессии, а это несправедливо. Вряд ли даже МИД РФ станет с этим спорить. Они, скорее, будут спорить, кто в данной ситуации является агрессором.
    5. Borik
      Borik Сегодня, 12:34
      +1
      Европейский фонд мира. - Спонсор терроризма
  2. Pavel73
    Pavel73 Сегодня, 11:52
    +3
    Это не вам рассуждать о справедливости!
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 12:20
      +3
      Цитата: Pavel73
      Это не вам рассуждать о справедливости!

      У вассалов США справедливость всегда в одни ворота.
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 12:29
        +1
        А я вот не понимаю,при чем тут зависимость от кого то?Вообще то она верно сказала-никаких переговоров.
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:55
    +1
    Глава Еврокомиссии на саммите G7 в Хиросиме выступила против мирных переговоров между Украиной и Россией
    . Быть ей... в общем, Столтенберг "достойная" замена растёт, цветёт и... воняет.
    1. Reptiloid
      Reptiloid Сегодня, 12:42
      0
      Приветствую Виктор! hi интересно, она своих детей что ---- всегда в бункере держит? Поляки вот сейчас задергались, а ведь мало ли что и других коснётся recourse
  4. Mouse
    Mouse Сегодня, 11:57
    +4
    Также фон дер Ляйен сегодня высказалась против мирных переговоров между Россией и Украиной

    льет воду на нашу мельницу? belay так тому и быть! до победного!!! hi думала, что России шпильку вставила, промахнулась, в себя попала... yes
    1. роман66
      роман66 Сегодня, 12:09
      +4
      А Зе - то, постреленок, у арабов не клянчил ещё, растет
      1. Mouse
        Mouse Сегодня, 12:13
        +1
        допостреляется... подсреленком станет.... wassat
        наше вам! hi с кисточкой
        1. sabakina
          sabakina Сегодня, 12:58
          0
          Вася прЮвет! Меня интересует, как о туда вообще попал? Он стал арабским евреем украинского производства? belay
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:59
    +2
    такие переговоры сегодня должны быть отвергнуты.
    Позиция чиновников ЕС известна и ими озвучена давно поэтому удивления не вызывает - фашист он и приехав в Японию остается таковым. А Россия разве предлагала переговоры? Как было сказано, что можем рассмотреть любые варианты (Китай, ЮАР...), но на устраивающих Россию условиях, которые были ранее озвучены.
    1. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 12:03
      -2
      А Россия разве предлагала переговоры?

      Песков, говоря об отводе войск РФ из Киевской области, отметил, что это жест доброй воли для создания благоприятных условий для переговоров.
      06.04.2022
  6. carpenter
    carpenter Сегодня, 12:05
    +3
    Напомним, что в Хиросиму направляется и Зеленский. Как ранее уже сообщалось

    И в это же время в Лиссабоне, Португалия, стартовала 69-я Бильдербергская встреча, тайный конклав мировых влиятельных лиц, на повестке дня которого стоят такие вопросы, как транснациональные угрозы, искусственный интеллект и лидерство Америки в мировых делах.
    Собирается элита. В число влиятельных мировых деятелей входит генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. В центре внимания будет динамика глобального сотрудничества в сфере безопасности, поскольку война на Украине продолжается и конца ей не видно. Не будет недостатка в политических лидерах, включая Роберту Метсолу, президента Европейского парламента, Марка Рютте, премьер-​министра Нидерландов, и уходящего премьер-​министра Финляндии Санну Марин. На встрече также присутствуют Дидье Рейндерс, еврокомиссар по вопросам юстиции, Александр Шалленберг, министр по европейским и международным делам Австрии и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Ну без этого "рагули", даже здесь не обойтись.
  7. Rybkin
    Rybkin Сегодня, 12:08
    +1
    Эта гинеколог занялась абортированием Европы!
  8. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 12:10
    +2
    Девичья память - короткая память: она забыла про горечь Полыни...
  9. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 12:10
    +2
    А надо было им коленом под зад дать, чтобы до самого Ла-Манша катились вместе с «сюзничками»...
    Надо было на саммите разбросать листовки с надписью о том, кто взорвал атомные бомбы в Хиросиме и Нагасаки. Напомнить.
  10. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:11
    -1
    Они знают чем закончится их проигрыш на Украине! Пересмотром западных ценностей!
  11. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 12:16
    +2
    Цитата: Trapp1st
    Никакой Украины!
    Как бы, что ни будь другое не исчезло.

    Шо?!
    Опять Польсча?..
    Та и нехай с ней!
  12. Landwarrior
    Landwarrior Сегодня, 12:21
    +2
    Опыт был уже неоднократный, того что все переговоры и достигнутые по итогу их договоренности не стоили той бумаги на которой они были написаны... hi
    Так даже проще, чем провести переговоры результаты которых никто не выполняет.
  13. PASus
    PASus Сегодня, 12:21
    +1
    Такие существа-выродки, как Урсула, должны уничтожаться при первой и малейшей возможности. Кого она изображает из себя? Богиню Кали? Кровавое созданье урсулка, интересно, она очень любит своих детей, или дела превыше?
    1. советник 2 уровня
      советник 2 уровня Сегодня, 12:41
      0
      они говорят, ровно то, что им сказали-конкретная личность-говорящая по ТВ, дело второе.. время полностью самостоятельных политиков-давно прошло.. а вот кто сказал, что говорить-вот они и есть главные враги, но они как неглупые личности- сами не светятся, пусть на Урсулку все злятся.. могут даже что хотят с ней сделать.. новую Урсулку вытащим.. большая политика на ТВ, по сути = шоу для масс, про настоящие "движения" никто по ТВ не скажет..
    2. Jsem_CZEKO68
      Jsem_CZEKO68 Сегодня, 12:52
      0
      Souhlasím!! Takové zrůdy nemají děti, stejně jako Makrela..
      1. Jsem_CZEKO68
        Jsem_CZEKO68 Сегодня, 12:52
        0
        Я согласен!! У таких монстров нет детей, как и у скумбрии.
  14. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 12:42
    0
    До переизбрания дедушки за оееаном никаких переговоров, а после переизбрания и подавно.
  15. Jsem_CZEKO68
    Jsem_CZEKO68 Сегодня, 12:42
    0
    Šéfka Evropské komise Ursula von der Pfizer je horší jako Hitler!! Jak může Evropa být tak debilní, vždyť ona si zaslouží jen hnít v base!
    1. Jsem_CZEKO68
      Jsem_CZEKO68 Сегодня, 12:43
      0
      Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Пфайзер хуже Гитлера!! Как Европа может быть такой дебильной, ведь она заслуживает только гнить в подвале!
  16. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:44
    +1
    Да ты ведьма! (из к/ф "Иван Васильевич меняет профессию").