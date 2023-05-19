Живущие в палаточном лагере в Латвии датские солдаты получили отравления от использования тепловых пушек

Загрязнение превышает допустимые пределы и происходит из-за дизельных отопительных котлов типа VB-M40, которые использовались для обогрева датских солдат, живущих и работающих в холодную латвийскую зиму

Нам нужно все, от амуниции до трусиков, мягко говоря. Я не видел такого ни разу за двадцать лет службы