Живущие в палаточном лагере в Латвии датские солдаты получили отравления от использования тепловых пушек

Необычная напасть случилась с датскими военнослужащими, дислоцированными в Латвии. В прибалтийскую республику 800 солдат были переброшены из Дании в мае прошлого года по просьбе руководства страны в рамках миссии НАТО для сдерживания возможной «российской агрессии» и «обеспечения безопасности» восточных границ альянса.
Солдат разместили в палатках в лагере Вальдемар, где всю зиму для обогрева они использовали дизельные тепловые пушки. Они-то и стали причиной недуга, сообщает датское новостное агентство DR Nyheder. Оказалось, что при работе теплогенераторов выделяются вредные вещества, загрязняющие воздух.
Загрязнение превышает допустимые пределы и происходит из-за дизельных отопительных котлов типа VB-M40, которые использовались для обогрева датских солдат, живущих и работающих в холодную латвийскую зиму
— пишет агентство.
Факт нанесения вреда здоровью солдат НАТО подтвердили в Минобороны Дании. Исполняющий обязанности министра обороны страны Троэльс Лунд Поульсен направил специальное письмо по этому поводу в датский парламент. В нем, в частности, говорится, что военнослужащие Дании не заслуживают столь некомфортных, а тем более опасных для здоровья, условий проживания. Исполняющий обязанности главы военного ведомства пообещал провести тщательное расследование по данному факту.
Датское информагентство сообщает, что это не первый случай жалоб солдат королевской армии на плохие условия проживания в латвийском лагере. Ранее военнослужащие рассказывали, что по прибытии к месту дислокации им выдали старые рваные палатки со следами плесени. Кроме того, солдат не обеспечили необходимым обмундированием.
Нам нужно все, от амуниции до трусиков, мягко говоря. Я не видел такого ни разу за двадцать лет службы
— рассказал агентству один из датских солдат, расквартированных в Латвии.