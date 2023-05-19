Военное обозрение
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Живущие в палаточном лагере в Латвии датские солдаты получили отравления от использования тепловых пушек

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Живущие в палаточном лагере в Латвии датские солдаты получили отравления от использования тепловых пушек

Необычная напасть случилась с датскими военнослужащими, дислоцированными в Латвии. В прибалтийскую республику 800 солдат были переброшены из Дании в мае прошлого года по просьбе руководства страны в рамках миссии НАТО для сдерживания возможной «российской агрессии» и «обеспечения безопасности» восточных границ альянса.


Солдат разместили в палатках в лагере Вальдемар, где всю зиму для обогрева они использовали дизельные тепловые пушки. Они-то и стали причиной недуга, сообщает датское новостное агентство DR Nyheder. Оказалось, что при работе теплогенераторов выделяются вредные вещества, загрязняющие воздух.

Загрязнение превышает допустимые пределы и происходит из-за дизельных отопительных котлов типа VB-M40, которые использовались для обогрева датских солдат, живущих и работающих в холодную латвийскую зиму

— пишет агентство.

Факт нанесения вреда здоровью солдат НАТО подтвердили в Минобороны Дании. Исполняющий обязанности министра обороны страны Троэльс Лунд Поульсен направил специальное письмо по этому поводу в датский парламент. В нем, в частности, говорится, что военнослужащие Дании не заслуживают столь некомфортных, а тем более опасных для здоровья, условий проживания. Исполняющий обязанности главы военного ведомства пообещал провести тщательное расследование по данному факту.

Датское информагентство сообщает, что это не первый случай жалоб солдат королевской армии на плохие условия проживания в латвийском лагере. Ранее военнослужащие рассказывали, что по прибытии к месту дислокации им выдали старые рваные палатки со следами плесени. Кроме того, солдат не обеспечили необходимым обмундированием.

Нам нужно все, от амуниции до трусиков, мягко говоря. Я не видел такого ни разу за двадцать лет службы

— рассказал агентству один из датских солдат, расквартированных в Латвии.

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Использованы фотографии:
Сайт Минобороны Дании
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24 комментария
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  1. A.A.G.
    A.A.G. Сегодня, 11:55
    0
    "... Я не видел такого ни разу за двадцать лет службы... "
    Здесь вам не тут!
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 11:57
      +1
      Ага.Просто место-проклятое yes
      --------
      1. Mitos
        Mitos Сегодня, 12:38
        0
        Так лагерь Вальдемар ни хухры мухры, Как вы яхту назовете, так она и поплывет. Вояки на войне комфорта нет, кроме того что сам себе организуешь.
    2. Оби Ван Кеноби
      Оби Ван Кеноби Сегодня, 12:35
      0
      В нем, в частности, говорится, что военнослужащие Дании не заслуживают столь некомфортных, а тем более опасных для здоровья, условий проживания.

      Ну это уже ни в какие ворота... Как можно быть такими нечуткими людьми?
      Нука быстро выдать каждому датскому петуху по латышскому солдату для здоровья и комфортного проживания!
      Тьфу блин, читать подобное тошно...
    3. ABC-schütze
      ABC-schütze Сегодня, 12:47
      0
      "Здесь вам не тут!"
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      По моему, древняя эта цитата имеет своего реального автора, - ст. л-та Викторова. Нач. 1-го курса, второго "фака" (АО-шники) одного из бывших советских ВВИАУ...
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:57
    +3
    Солдат разместили в палатках в лагере Вальдемар, где всю зиму для обогрева они использовали дизельные тепловые пушки. Они-то и стали причиной недуга, сообщает датское новостное агентство DR Nyheder. Оказалось, что при работе теплогенераторов выделяются вредные вещества, загрязняющие воздух.
    Надо было "обогрев" от выхлопных труб авто соорудить...
    1. Irokez
      Irokez Сегодня, 12:58
      0
      Цитата: rocket757
      Надо было "обогрев" от выхлопных труб авто соорудить

      Нет не то. Просто не надо описные трусы на обогревателях сушить. Ну на крайний случай спать в противогазе.
  3. Zoldat_A
    Zoldat_A Сегодня, 11:59
    +1
    Да что ж у них всё не слава богу?! То спецназ яйца на учениях в памперсах отморозит, то "защитники Латвии" от печек угорят...
    1. роман66
      роман66 Сегодня, 12:12
      +2
      Видимо, реальная служба отличается от компьютерных стрелялок
  4. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:01
    +1
    Тут главное не перепутать - желтое спереди, коричневое сзади. Про постриушки портянок поди не слыхали? Палатки не те, обогреватели не те. А ротой курсантов под 100 чел. в "палатке" из двух танковых брезентов на соломе..... с самодельным "паларисом" из трубы?
    1. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 12:06
      0
      А ротой курсантов под 100 чел. в "палатке" из двух танковых брезентов на соломе..... с самодельным "паларисом" из трубы?
      Зачем?
      1. Uprun
        Uprun Сегодня, 12:33
        0
        И правда зачем? Лучше при -30 в лесу без палатки, соломы и "палариса". Учили нас так...., что воевать придется и в таких условиях.
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:03
    +1
    Пробовал найти производителя, слишком мало информации.Бирку пусть прочитают может там на датском языке.Маде ин Дания и мелким шрифтом произведено в КНР.Пусть ищут коррупцию в МО Дании.И эти собрались тоже против России воевать.Если собрались ,то пусть пройдут тест ,справить естественные надобности в полном вооружении в морозильной камере с ветерком при минус 10 для начала .
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:07
    +1
    получили отравления от использования тепловых пушек
    По русски просто угорели от дизельного выхлопа. А дежурный (дневальный) у них не назначается?
    Нам нужно все, от амуниции до трусиков, мягко говоря
    Ну если солдат трусы называет трусиками, то очевидно говорит про стринги. А с собой сменку не взяли? И эти еще оказывается выполняют миссию для сдерживания возможной «российской агрессии» и «обеспечения безопасности». Старые палатки и отсутствие "трусиков" уже ударило по психологическому состоянию, а если вдруг война?
    1. DMFalke
      DMFalke Сегодня, 12:22
      0
      Ну если солдат трусы называет трусиками, то очевидно говорит про стринги.

      Вот что манипуляция сознанием делает. Стоило согласно повесточке переводчику заменить датское underbukser ("трусы") на унизительные для солдата трусики и всё - наши пошли с улюлюканием насмехаться над очередной армией мира. На те же грабли.

      Вспоминаю фильм с надписью на гранате "возьми меня" и сюжет выглядит не таким глупым
      1. rotmistr60
        rotmistr60 Сегодня, 12:49
        0
        Стоило согласно повесточке переводчику заменить датское underbukser ("трусы") на унизительные для солдата трусики и всё - наши пошли с улюлюканием
        Так значит это переводчик совершил информационную диверсию? А "повесточка" интересно от куда пришла? И на старые палатки не жаловались и не угорели с дуру? Да и вроде пока с улюлюканьем ни кто на "очередную армию мира", которая кстати затачивается против России, не пошел.
  7. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 12:14
    +1
    Ну, наконец-то!
    Хорошие новости!
    Не, не так...
    Во!
  8. Strannik96
    Strannik96 Сегодня, 12:15
    +1
    Цитата: tralflot1832
    Пробовал найти производителя, слишком мало информации.Бирку пусть прочитают может там на датском языке.Маде ин Дания и мелким шрифтом произведено в КНР.Пусть ищут коррупцию в МО Дании.И эти собрались тоже против России воевать.Если собрались ,то пусть пройдут тест ,справить естественные надобности в полном вооружении в морозильной камере с ветерком при минус 10 для начала .

    В Сибири и при 40 минус в будку побежишь из казармы
    1. Strannik96
      Strannik96 Сегодня, 12:16
      +1
      А на учениях в поле при -40 кабеля соединять приходилость
  9. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 12:16
    0
    Признание факта, что выхлопные газы вредны для здоровья это класс: Капитан Очевидность аплодирует.
  10. Mouse
    Mouse Сегодня, 12:17
    0
    для обогрева они использовали дизельные тепловые пушки. Они-то и стали причиной недуга

    наглое вранье!!! без русских явно не обошлось.... пусть ушанку, бутылку из под водки и хвост селедки поищут..... wassat как это без нас? без нас никак!!! yes
  11. БойКот
    БойКот Сегодня, 12:30
    0
    военнослужащие Дании не заслуживают столь некомфортных, а тем более опасных для здоровья, условий проживания.
    Мой логический модуль сбоит: а чем датчане заслужили? Неужто вспоминают времена, когда викинги Европу нагибали? Так это им сейчас скорее в минус. А больше ничего хорошего они не сделали, так что карма такая.
  12. Бывший солда
    Бывший солда Сегодня, 12:53
    0
    Угорели принцы датские.

    Нам нужно все, от амуниции до трусиков, мягко говоря. Я не видел такого ни разу за двадцать лет службы


    Ночные горшки ещё в обязательном порядке. sad
  13. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 13:01
    0
    датских солдат, живущих и работающих в холодную латвийскую зиму

    А еще эти вояки собрались в Арктике с Россией бодаться. wassat laughing bully