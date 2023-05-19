Военное обозрение
Войти Регистрация

ОДК завершила испытания демонстратора вертолётного двигателя ВК-1600В

3
ОДК завершила испытания демонстратора вертолётного двигателя ВК-1600В

Испытания демонстратора двигателя ВК-1600В для вертолета Ка-62 успешно завершены, об этом сообщила пресс-служба Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК).


Разработка российского вертолетного двигателя ВК-1600В выходит на новый этап, впереди стендовые испытания опытных образцов изделия, а они уже собраны, а также летные испытания в составе вертолета Ка-62. По планам разработчиков, этап стендовых испытаний должен завершиться к концу этого года, а в следующем, 2024-м, двигатель установят на вертолет.

Как уже сообщалось, новый ВК-1600В предназначен, в первую очередь, для вертолета Ка-62, но может устанавливаться и на машины иностранного производства. Его мощность на взлетном режиме составляет 1400 л.с., а в режиме 2,5-минутной готовности - 1750 л.с. Двигатель имеет большой потенциал для дальнейших модификаций, поэтому не исключено, что в дальнейшем он будет использован для установки на самолеты и беспилотники. Стоит отметить, что более двух третей от общего количества деталей силовой установки, ранее изготавливаемых путем литья, теперь печатаются на 3D-принтере

Двигатели ВК-1600В обладают высокой топливной эффективностью и низкой стоимостью жизненного цикла. При этом удалось снизить поставочную массу на 10% и уменьшить удельный расход топлива на всех режимах по сравнению с аналогами

- заявил главный конструктор ВК-1600 АО "ОДК-Климов" Антон Колосов.

Специально для ВК-1600В на "ОДК-Климов" разработан блок автоматического регулирования и контроля БАРК-15В, который также имеет возможности диагностики и поиска неисправностей.
Использованы фотографии:
https://rostec.ru
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
3 комментария
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 12:56
    0
    Пока жареный петух в попу не клюнет, мужик не перекрестится
    (Народная мудрость)

    Хоть какая то польза от СВО. Главное, что бы, как обычно, не "заболтали" вопрос.
  2. Вадим С
    Вадим С Сегодня, 12:57
    0
    Прям приятно читать! Кроме купи продай есть ещё люди с мозгами, такие сложнейшие штуки делать, молодцы!
  3. sdivt
    sdivt Сегодня, 12:58
    0
    Можно только порадоваться, что работа не только не приостановлена, а наоборот, идёт к завершению
    Для нынешних условий работы, под давлением санкций и в условиях импортозамещения - более чем достойный результат