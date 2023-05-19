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Власти Афганистана надеются на поставки российского топлива

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Власти Афганистана надеются на поставки российского топлива

Власти Афганистана надеются на заключение договоров о поставке топлива с российскими компаниями. Об этом недавно заявил представитель «Талибана» (террористическая организация, запрещенная в России) Нуриддин Азизи, занимающий пост главы Минпромторга страны.


Со слов афганского чиновника, власти его страны еще с прошлого года ведут переговоры с «Татнефтью» и другими российскими экспортерами о поставках топлива. Азизи подчеркнул, что на сегодняшний день потребности его страны в нефтепродуктах оцениваются в 4 млн тонн в год.

В то же время, сейчас Афганистан импортирует топливо из Ирана и Туркменистана, что позволяет покрыть часть потребностей, однако, как выразился министр промышленности и торговли страны, Кабул рассчитывает на «хорошее соглашение» с Москвой.

Напомним, что осенью прошлого года между российским правительством и талибами* было подписано предварительное соглашение. Согласно данному документу, наша страна сможет поставлять в Афганистан до 500 тысяч тонн сжиженного газа, по 1 млн тонн ДТ и бензина, а также 2 млн. тонн пшеницы в год. При этом вышеупомянутые сырье и продовольствие будут поставляться со скидкой.

Взамен Афганистан готов экспортировать в Россию полезные ископаемые и сельскохозяйственную продукцию (в основном фрукты).
Использованы фотографии:
pixabay.com
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12 комментариев
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  1. AdAstra
    AdAstra Сегодня, 12:38
    +1
    "осенью прошлого года между российским правительством и талибами* было подписано предварительное соглашение"
    «Талибан» (запрещена в России) сноска на сайте. Получается "Это сукин сын, но это наш сукин сын"(с) или что?
    1. AdAstra
      AdAstra Сегодня, 12:41
      0
      А поподробней можно, а то " - " не очень информативно laughing
    2. Mitos
      Mitos Сегодня, 12:43
      +3
      Главное, что бы их сельхоз продукция не была гашишом или подобной продукцией. А так то интересно девки пляшут, вроде бы и террористическая организация, а ведет переговоры о поставках...
      1. RealPilot
        RealPilot Сегодня, 12:52
        -1
        Взамен Афганистан готов экспортировать в Россию полезные ископаемые и сельскохозяйственную продукцию (в основном фрукты).
        А почему бы брошеное натовское оружие, хотя бы в виде образцов, не поставить? Это уже повкуснее. И даже честнее, для террористической-то организации!
        Может, такой отдельный протокол уже есть. Но тут о нем не расскажут...
        1. barclay
          barclay Сегодня, 12:59
          -1
          Думаю, что нужно уже нам передано.
          А насчёт поставок наших продуктов есть опасения, что скидки будут очень существенным, т к. денег у них не очень. Как бы это сотрудничество не превратилось бы в натуральный обмен.
    3. Кузнец 55
      Кузнец 55 Сегодня, 12:46
      +2
      Да , так получается .
      Но у Омерики получается точно так же .
      Но выходит что они , омериканцы , все равно хорошие , а русские плохие .
      Россия у Омерики так и так не будет хороша .
      Так надо поступать только в своих интересах .
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:49
    -1
    У Талибов * в парках 2200 только бронированных Хамви,с неподорванными двигателями ,вот и передвижное средство для наших мужиков.Если талибы* восстанавливают то наши тем более смогут.У талибов * автомобильной военной техники дюже богато,ВСУ на зависть.А то украинцы гонцов зашлют.
    1. BlackMokona
      BlackMokona Сегодня, 12:54
      0
      Цитата: tralflot1832
      У Талибов * в парках 2200 только бронированных Хамви,с неподорванными двигателями ,вот и передвижное средство для наших мужиков.Если талибы* восстанавливают то наши тем более смогут.У талибов * автомобильной военной техники дюже богато,ВСУ на зависть.А то украинцы гонцов зашлют.

      Так Талибам эта военная техника самим нужна. Они там к средней Азии приглядываются для захвата.
  3. Mouse
    Mouse Сегодня, 12:52
    +1
    мы же добрые.... шансы на «хорошее соглашение» с Москвой больше чем в плюсе....
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:58
    0
    Цитата: AdAstra
    Получается "Это сукин сын, но это наш сукин сын"(с) или что?
    Американцы тоже ведут переговоры с "Талибаном" и решают свои вопросы хотя находятся за океаном. А у нас Афганистан считайте под боком (южнее бывших советских республик) и с правительством этой страны приходится разговаривать.
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:59
    0
    Власти Афганистана надеются на поставки российского топлива
    Такая там власть и другой не будет долгое время или вообще.
    1. Monster_Fat
      Monster_Fat Сегодня, 13:03
      +1
      Россия всегда славилась уникальным "умением" выбирать себе "партнёров". Из одной крайности- в другую... yes