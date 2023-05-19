Власти Афганистана надеются на поставки российского топлива

Власти Афганистана надеются на заключение договоров о поставке топлива с российскими компаниями. Об этом недавно заявил представитель «Талибана» (террористическая организация, запрещенная в России) Нуриддин Азизи, занимающий пост главы Минпромторга страны.Со слов афганского чиновника, власти его страны еще с прошлого года ведут переговоры с «Татнефтью» и другими российскими экспортерами о поставках топлива. Азизи подчеркнул, что на сегодняшний день потребности его страны в нефтепродуктах оцениваются в 4 млн тонн в год.В то же время, сейчас Афганистан импортирует топливо из Ирана и Туркменистана, что позволяет покрыть часть потребностей, однако, как выразился министр промышленности и торговли страны, Кабул рассчитывает на «хорошее соглашение» с Москвой.Напомним, что осенью прошлого года между российским правительством и талибами* было подписано предварительное соглашение. Согласно данному документу, наша страна сможет поставлять в Афганистан до 500 тысяч тонн сжиженного газа, по 1 млн тонн ДТ и бензина, а также 2 млн. тонн пшеницы в год. При этом вышеупомянутые сырье и продовольствие будут поставляться со скидкой.Взамен Афганистан готов экспортировать в Россию полезные ископаемые и сельскохозяйственную продукцию (в основном фрукты).