Представитель ЮНИСЕФ: Сегодня Афганистан является наиболее уязвимой страной с точки зрения социальной защиты

На сегодняшний день примерно 90% населения Афганистана, в том числе и дети, находятся на грани бедности. Об этом сообщил представитель Детского фонда (ЮНИСЕФ) Фран Экиса, выступая на пресс-брифинге в Нью-Йорке.
По его словам, в этом году число детей, которым может грозить недоедание, достигнет отметки в 2,3 млн. Вместе с тем 175 тыс из них, уточнил Экиса, необходимо пройти лечение из-за серьёзных проблем со здоровьем, вызванных нехваткой еды и воды.
Фран Экиса:
Сегодня Афганистан является наиболее уязвимой страной с точки зрения социальной защиты, поскольку борется с гуманитарной катастрофой, стихийными бедствиями ввиду климатических изменений. В то же время, права человека здесь грубо нарушаются. Тем не менее, многие забывают и о том, что в этой стране также наблюдается и кризис прав детей, обостряющийся с каждым днём
Так, согласно данным, предоставленным представителем ЮНИСЕФ, в 2023 году с проблемой недоедания столкнутся 140 тыс. беременных женщин и кормящих матерей.
Также, отметил он, большое количество оружия в стране стало причиной гибели или нанесения серьёзного ущерба здоровью 134 детям в период с января по март.
Несмотря на то, что боевые действия фактически прекращены, Афганистан по-прежнему остаётся одной из самых переполненных оружием страной в мире. Среди его жертв в основном дети
– добавил Экиса.
Напомним, что в рамках гуманитарных проектов ЮНИСЕФ по оказанию поддержки афганским детям на данном этапе было выделено пока лишь 22% запрошенных на эти цели финансовых средств. А основная часть афганских средств - около 7 млрд долларов - заморожена американской стороной, что лишь усугубляет гуманитарный кризис в стране и способствует новому потоку беженцев.