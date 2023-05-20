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Представитель ЮНИСЕФ: Сегодня Афганистан является наиболее уязвимой страной с точки зрения социальной защиты

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Представитель ЮНИСЕФ: Сегодня Афганистан является наиболее уязвимой страной с точки зрения социальной защиты

На сегодняшний день примерно 90% населения Афганистана, в том числе и дети, находятся на грани бедности. Об этом сообщил представитель Детского фонда (ЮНИСЕФ) Фран Экиса, выступая на пресс-брифинге в Нью-Йорке.


По его словам, в этом году число детей, которым может грозить недоедание, достигнет отметки в 2,3 млн. Вместе с тем 175 тыс из них, уточнил Экиса, необходимо пройти лечение из-за серьёзных проблем со здоровьем, вызванных нехваткой еды и воды.

Фран Экиса:

Сегодня Афганистан является наиболее уязвимой страной с точки зрения социальной защиты, поскольку борется с гуманитарной катастрофой, стихийными бедствиями ввиду климатических изменений. В то же время, права человека здесь грубо нарушаются. Тем не менее, многие забывают и о том, что в этой стране также наблюдается и кризис прав детей, обостряющийся с каждым днём

Так, согласно данным, предоставленным представителем ЮНИСЕФ, в 2023 году с проблемой недоедания столкнутся 140 тыс. беременных женщин и кормящих матерей.

Также, отметил он, большое количество оружия в стране стало причиной гибели или нанесения серьёзного ущерба здоровью 134 детям в период с января по март.

Несмотря на то, что боевые действия фактически прекращены, Афганистан по-прежнему остаётся одной из самых переполненных оружием страной в мире. Среди его жертв в основном дети

– добавил Экиса.

Напомним, что в рамках гуманитарных проектов ЮНИСЕФ по оказанию поддержки афганским детям на данном этапе было выделено пока лишь 22% запрошенных на эти цели финансовых средств. А основная часть афганских средств - около 7 млрд долларов - заморожена американской стороной, что лишь усугубляет гуманитарный кризис в стране и способствует новому потоку беженцев.
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12 комментариев
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  1. Silver99
    Silver99 Сегодня, 09:14
    -3
    Грубейшей военно-политической ошибкой СССР был ввод ограниченного контингента в Афганистан, это была не наша война, США нас тогда переиграли и втянули в это am С тем же Масудом можно было договориться и направить его против США уже тогда, а теперь что есть то есть. Все таки мудрость политика не вести войну самому, а использовать в этих целях других, но в своих интересах.
    1. iran
      iran Сегодня, 09:26
      0
      Так Путина втянули точно таким же образом в украинское болото. Заранее распространяли слухи про армию номер 2 в мире, заранее предрекали гипотетическую войну России на Украине, в которой Россия одним спецназом в пух и прах разобьёт ВСУ.
      А ещё придворные бояре, часть которых уже является откровенной агентурой запада, убедили царя-батюшку в правильности блицкрига на Украине и и как он потом на белом коне будет выезжать восточную Украину.
      1. Silver99
        Silver99 Сегодня, 09:32
        0
        Любая война ставит своей целью устранение военно-политического руководства противника, разгром его армии и установление правительства тебе лояльного, я не знаю конечной цели СВО, но фактор военно-политического просчета и не дооценки противника и его спонсоров на лицо. Последние мысли об атаках восстановливаемого Мариуполя очень грустные, тягучие боевые действия позволяют Украине получать дальнобойное оружие, тревожный сигнал.
    2. Zemaan
      Zemaan Сегодня, 09:38
      0
      Цитата: Silver99
      Грубейшей военно-политической ошибкой СССР был ввод ограниченного контингента в Афганистан, это была не наша война,

      Ну как сказать ..Еще бы лет 10 -20 и в Афган пошли бы образованные и мотивированные афганцы..СССР ставку сделало на образование десятки тысяч афганской молодежи обучалось в СССР Врачи ,инженеры ,учителя и т.д. Много чего построили там . Они видели как живет народ в том же Таджикистане и т.д. ..
      Не успели пришел к власти иуда горбач и понеслось
      Просто вспомните Туркестан !!! Мы не басмачей разогнали ,мы детей обучать стали ..Но это все англосаксам очень не нравилось
      1. Silver99
        Silver99 Сегодня, 09:45
        0
        Простите но я не помню страны где мы что-то построив и кого-то обучив потом от туда не ушли, пусть и оставив добрую память ((( Все хотят жить хорошо за счет нас, как только мы перестаем помогать финансово, вся любовь и интернационализм проходят. Сколько продержался Наджибулла после нашего ухода даже видя как хорошо живут в Таджикистане, и что теперь в самом Таджикистане происходит ?
      2. iran
        iran Сегодня, 09:57
        -1
        Цитата: Zemaan
        пришел к власти иуда горбач и понеслось


        Горбачёв совершенно не причём. Союзный республики СССР уже давно отказались давать своих солдат на войну в Афганистан, туда направляли только из РСФСР. Вечная партизанщина сильно изматывала советскую армию. Командиры тоже не отличались сильным умом, вспомните потом бездарное командование Рохлина и других прошедших Афганистан в войне в Чечне .
        И правильно, что Горбачёв вывел войска из Афганистана.
  2. михаилл
    михаилл Сегодня, 09:20
    +1
    А виноват во всем Советский Союз! fellow feel wink
    Смайлики добавляю, чтобы комментарий был не слишком короткий.
  3. 76СССР
    76СССР Сегодня, 09:22
    +2
    Американская гегемония как она есть... А ведь было еще не так давно, подбегали люди и благодарили за построенный госпиталь, за построенную школу... А я им в ответ, мол, не меня благодарите... Пока я резал караван ведь правда кто-то строил... В том, что живет во мне и дышит есть это все... Мы воздвигали, но пришли с Запада и началось... Я может лишнего скажу, у меня жена и дочь, но мне настолько это все, что я бы, будь моя воля, расхуярил бы Британию ядренкой и пох о последствиях, вы просто не представляете насколько это мрази, "полосатые" даже рядом не стояли...
  4. Комментарий был удален.
  5. Zemaan
    Zemaan Сегодня, 09:29
    +2
    Отстаньте от Афганистана ВСЕ !!! Этот народ живучий и гордый ..Они выживут и без ваших "гумпомощи"..
    Кстате страна очень богата природными ресурсами ..
    1. GELEZNII_KAPUT
      GELEZNII_KAPUT Сегодня, 09:44
      0
      Цитата: Zemaan
      Кстате страна очень богата природными ресурсами ..

      не отстанут! laughing
  6. iran
    iran Сегодня, 09:30
    0
    Задайте вопрос нашему царю батюшке: коль весь запад уже ополчился против России и фактически ведёт с ней войну, почему Путин не хочет восстановить дипломатическое отношение с Афганистаном?
    Это что - боязнь Путина , что на Россию наложат ещё больше санкций? Или нежелание нервировать Америку?
    1. Репеллент
      Репеллент Сегодня, 09:47
      -1
      Цитата: iran
      почему Путин не хочет восстановить дипломатическое отношение с Афганистаном?

      А подскажите - зачем, по-вашему, эти отношения нужны РФ?

      Цитата: iran
      Это что - боязнь Путина , что на Россию наложат ещё больше санкций? Или нежелание нервировать Америку?

      Точно, точно, они, проклятые... боязнь и нежелание.

      Тут недавно, от большого нежелания нервировать Америку, сдували пыль с Патриота, на помните? Перестарались слегка, правда... Патриота сдули тоже, вместе с пылью... request lol