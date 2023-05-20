Представитель ЮНИСЕФ: Сегодня Афганистан является наиболее уязвимой страной с точки зрения социальной защиты

Сегодня Афганистан является наиболее уязвимой страной с точки зрения социальной защиты, поскольку борется с гуманитарной катастрофой, стихийными бедствиями ввиду климатических изменений. В то же время, права человека здесь грубо нарушаются. Тем не менее, многие забывают и о том, что в этой стране также наблюдается и кризис прав детей, обостряющийся с каждым днём

Несмотря на то, что боевые действия фактически прекращены, Афганистан по-прежнему остаётся одной из самых переполненных оружием страной в мире. Среди его жертв в основном дети