Военное обозрение
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Глава Минобороны Сергей Шойгу посетил передовой штаб группировки войск «Восток» на Запорожском направлении

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Глава Минобороны Сергей Шойгу посетил передовой штаб группировки войск «Восток» на Запорожском направлении

Министр обороны России Сергей Шойгу снова посетил зону проведения специальной военной операции, на этот раз побывав на Запорожском направлении. Об этом сообщает пресс-служба военного ведомства.


Глава Минобороны посетил передовой пункт управления объединенной группировки войск "Восток", где заслушал доклад командующего группировкой и офицеров штаба по текущей обстановке на основных направлениях и действиям противника. После чего было проведено оперативное совещание, в рамках которого поставлена задача активнее использовать разведку для заблаговременного вскрытия замыслов противника и их пресечения.

Командующему и командирам поставлена задача продолжать активное ведение комплексной разведки для заблаговременного вскрытия планов противника и пресечения их реализации

- говорится в сообщении.

Также, в завершении работы на данном направлении, Шойгу поблагодарил особо отличившихся военнослужащих и вручил им награды за проявленные мужество и героизм, среди которых орден Мужества, "Георгиевский крест" и медали "За отвагу". Министр призвал военнослужащих выполнять поставленную перед ними задачу и беречь себя.

Высокие награды, – это высокая оценка вашего ратного труда. Благодарю вас за это. Надеюсь вы и дальше будете верой и правдой служить нашей стране, на благо ее народа! Поздравляю вас, и берегите себя!

- приводит пресс-служба слова министра.

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11 комментариев
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  1. monetam
    monetam Сегодня, 12:54
    +2
    Министр приехал награды раздавать, и командование в тонусе держать. Хотя наверное, ему бы под Бахмут приехать, да резервов к флангам подкинуть было бы правильнее.
    1. Monster_Fat
      Monster_Fat Сегодня, 13:00
      +3
      Надо ещё иконы было привезти, говорят сильно помогает.
    2. SwR9
      SwR9 Сегодня, 13:05
      -3
      Ему виднее куда ехать и кому что подкидывать.
    3. LeutnantTom
      LeutnantTom Сегодня, 13:06
      0
      лучше бы заранее обезопасить фланги!
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 12:54
    +2
    Приехал-наградил.Молодец..Про активизацию разведки??А что,она была "неактивна"?Надеюсь,что подворотнички и бороды цэу не звучало..
  3. антивирус
    антивирус Сегодня, 13:00
    +1
    Что имеем не храним, потерявши плачем.
    Лучше бы он посетил и плюнул на траву ставки гитлера в виннице.
    Живем как могем.
    Когда точку поставим в сво?
  4. Дед Мозай
    Дед Мозай Сегодня, 13:01
    -2
    Самый треш происходит под Бахмутом, коли были бы яйца у министра, доехал бы.. и солдаты бы в него поверили и взбодрились на все 100%!!
    1. SwR9
      SwR9 Сегодня, 13:06
      -3
      Возможно он уже пять раз туда съездил, просто вам не успел доложить.
  5. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 13:03
    +1
    А наступать наша армия не планирует?Запорожье как бы уже в составе России,а часть территории во главе о столицей региона оккупировали всушники!Когда земли Русские отвоёвывать будем?
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 13:06
      +1
      Курочку коршуны склевали..Не успела,по зернышку...
  6. мордвин 3
    мордвин 3 Сегодня, 13:07
    +2
    Я гляжу, наша армия масксетями завалена, раз уже внутри бункера развешивают.