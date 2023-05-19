Глава Минобороны Сергей Шойгу посетил передовой штаб группировки войск «Восток» на Запорожском направлении

Командующему и командирам поставлена задача продолжать активное ведение комплексной разведки для заблаговременного вскрытия планов противника и пресечения их реализации

Высокие награды, – это высокая оценка вашего ратного труда. Благодарю вас за это. Надеюсь вы и дальше будете верой и правдой служить нашей стране, на благо ее народа! Поздравляю вас, и берегите себя!

Министр обороны России Сергей Шойгу снова посетил зону проведения специальной военной операции, на этот раз побывав на Запорожском направлении. Об этом сообщает пресс-служба военного ведомства.Глава Минобороны посетил передовой пункт управления объединенной группировки войск "Восток", где заслушал доклад командующего группировкой и офицеров штаба по текущей обстановке на основных направлениях и действиям противника. После чего было проведено оперативное совещание, в рамках которого поставлена задача активнее использовать разведку для заблаговременного вскрытия замыслов противника и их пресечения.- говорится в сообщении.Также, в завершении работы на данном направлении, Шойгу поблагодарил особо отличившихся военнослужащих и вручил им награды за проявленные мужество и героизм, среди которых орден Мужества, "Георгиевский крест" и медали "За отвагу". Министр призвал военнослужащих выполнять поставленную перед ними задачу и беречь себя.- приводит пресс-служба слова министра.