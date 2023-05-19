Военное обозрение
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Представитель ГУР МО Украины назвал количество высокоточных ракет, которое Россия якобы производит за месяц

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Представитель ГУР МО Украины назвал количество высокоточных ракет, которое Россия якобы производит за месяц

Россия имеет возможность наносить удары по территории Украины высокоточными ракетами, но прежних запасов у нее уже нет. С таким заявлением выступил официальный представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий.


Россия наносит удары по Украине "свежим" ракетами, произведенными уже в этом году, потому что старые запасы российская армия уже потратила. При этом можно с уверенностью утверждать, что российскому оборонно-промышленному комплексу удалось наладить производство высокоточных ракет, несмотря на введенные против России международные санкции.

По подсчетам украинской военной разведки, темпы производства не высокие, ежемесячно Россия производит не более 25 крылатых ракет "Калибр", примерно 35 единиц Х-101, пару гиперзвуковых "Кинжалов" и до пяти оперативно-тактических ракет к комплексу "Искандер".

Они по меньшей мере дважды в месяц завозят "Калибры" в Крым. Сейчас россияне в состоянии производить около 25 "Калибров" в месяц, Х-101 - 35 единиц, "Кинжалов" - две единицы в месяц, баллистических ракет 9М723 к "Искандер-М" – пять единиц

- заявил Скибицкий, хотя в конце декабря прошлого года утверждал, что более 40 ракет в месяц Россия вряд ли потянет.

Ранее представитель ГУР МО Украины подчеркивал, что ракеты у России якобы заканчиваются и в скором времени наносить массированные ракетные удары она будет уже не в состоянии. В интервью одному из американских изданий Скибицкий утверждал, что международные санкции окончательно убили производство высокоточного оружия в России, поэтому оставшиеся ракеты русские собирают по "старым технологиям". Впрочем, нашим ракетам это не мешает с точностью поражать назначенные цели.
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39 комментариев
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  1. Венд
    Венд Сегодня, 13:13
    +8
    Какие ещё ракеты? Они у нас уже месяцев шесть назад, как закончились laughing laughing
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 13:59
      +2
      Цитата: Венд
      Какие ещё ракеты? Они у нас уже месяцев шесть назад, как закончились laughing laughing

      Зачем вы вводите свидомых в заблуждение? Ракеты закончились ещё год назад. Это северокорейские коммунисты бомбят еврофашистов на Украине.
  2. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 13:14
    +4
    Надеюсь уже в следующем месяце начнётся серийное производство КР Х-50,которую можно запускать и с бортов тактической авиации.А то гонять стратегов и прожигать их ресурс идея так себе.
  3. Uprun
    Uprun Сегодня, 13:16
    +3
    Походу, на Привозе в Одессе побывал........
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 13:25
      +2
      Цитата: Uprun
      на Привозе в Одессе побывал........

      И там узнал, что наши все стиралки на чипы разобрали ! yes
    2. Piramidon
      Piramidon Сегодня, 13:29
      +1
      Ну надо же ему как то показать, что его разведка работает и он не даром сало жрет.
  4. Brain_
    Brain_ Сегодня, 13:19
    +4
    А мозгом должны понимать, что даже со всей нашей неподвижностью в военное время скорость выпуска военной продукции увеличивается.

    Если бы ещё дешёвые дроны дальнего действия научились клепать штук по 500-700 в месяц, то было бы совсем здорово.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 13:22
      +1
      С июня месяца Алмаз-Антей начнёт выпуск БПЛА.Или вот пример. Supercam S350.
      Беспилотный летательный аппарат Supercam S350 предназначен для выполнения панорамной и плановой аэрофотосъемки и видеосъемки, а также для других похожих задач. Большое время полета – порядка 4,5 часов – позволяет снимать большие площади или протяженные линейные объекты более 300 км. На БПЛА Supercam S350 можно поставить необходимую полезную нагрузку весом 1,5 кг (фотоаппарат, видеокамера, тепловизор), а по результатам съемки можно построить высокоточные 3Д модели местности и фотопланы. БПЛА взлетает с эластичной/пневматической катапульты, садится при помощи парашюта и легко ремонтируется в поле. А отечественный производитель держит свой продукт в хорошем соотношении цена/качество.

      Источник: https://russiandrone.ru/catalog/bespilotnye-kompleksy/samoletnye/Supercam-s350-1499439034/


      Тактико-технические характеристики БПЛА Supercam S350: Время полета - до 4,5 ч Скорость полета - 65 ÷ 120 км/ч Тип двигателя - электрический Максимальная дальность полета - 270 км Максимальный взлетный вес - 11,5 кг Полезная нагрузка - 2,5 кг Размах крыла летательного аппарата - 3,5 м Рабочая высота полета - 150 ÷ 5500 м Взлет - с катапульты Посадка - парашют

    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 13:44
      0
      Это заявление предназначено для пипла на вна.И оно схавает
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 13:54
        +1
        Цитата: dmi.pris1
        Это заявление предназначено для пипла на вна.И оно схавает

        Пипла навна?
  5. Irokez
    Irokez Сегодня, 13:20
    +2
    ракеты русские собирают по "старым технологиям"

    Что такое старое и что такое новое для военки.
    На производстве есть такое выражение: - "Лучшее - враг хорошего". Это к тому, что если летает и нет претензий, то не трогайте". Замечено, что какой-нибудь умник проявит инициативу и испортит хорошее.
    Ну а по калибрам если по западному взгляду посмотреть, то стиральных машинок много ещё, да и новые тоже делаем вот от туда и берём макрочипы с двумя ручками ))).
  6. Hellcos
    Hellcos Сегодня, 13:21
    -8
    Возможно реальные цифры. Примерно с такой интенсивностью и наносим удары. Но печально, что в такой огромной стране не способны производить хотя бы в 10 раз больше, и вместо заводов ЖК строят. Чего только Светлана в СПб стоила - огромные площади снесены под застройку квартир
    1. Виктор Шершнёв
      Виктор Шершнёв Сегодня, 14:23
      -3
      Я тут забил недавно в поиске "заводы, закрытые при Путине".
      Волосы дыбом. Одни названия заводов за 5 минут не прочтёшь...
      И КАКИЕ ЗАВОДЫ!!!....
      Слов нет.... Кто у нас во власти - цру-шники?!
      1. Hellcos
        Hellcos Сегодня, 14:38
        -1
        Кто у нас во власти - цру-шники?!


        Капиталисты. Если нерентабельно, значит не нужно
      2. Tovbot
        Tovbot Сегодня, 14:43
        0
        https://dzen.ru/media/sdelanounas.ru/spisok-zakrytyh-pri-putine-zavodov-hvatit-otkryvat-mne-glaza-otkroite-ih-sami-604e05566c861f010702f540?utm_referer=www.google.ru
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:22
    +4
    То закончились, то смогли наладить производство, но не много. Значит еще не все стиральные машины и микроволновки использовали в нашей стране? Вы лучше успевайте результативные прилеты по вашим объектам считать, а не рассуждать сколько производят. Сколько бы не производили, а прилетит к вам.
    1. Piramidon
      Piramidon Сегодня, 13:41
      +1
      Нужно по всей стране организовать пункты приема бытовой техники. У меня 4 мобилы дома валяются в рабочем состоянии. На пару-тройку "Калибров" хватит. laughing
  8. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 13:29
    +2
    Единственно что известно точно ,по словам командующего ЧФ,за год ЧФ запустил 180 Калибров.Остальное не поддаётся подсчёту.
    1. Виктор Шершнёв
      Виктор Шершнёв Сегодня, 14:26
      0
      Из них укропы, по сообщениям укро-СМИ , сбили 350 ))))...
  9. Mouse
    Mouse Сегодня, 13:31
    +1
    Лови и считай... со счету не сбейся.... winked
  10. blackcat
    blackcat Сегодня, 13:37
    +1
    Опять двадцать пять, эта песенка стара , начинай с начала am
  11. Хорон
    Хорон Сегодня, 13:42
    +1
    пару гиперзвуковых "Кинжалов" и до пяти оперативно-тактических ракет к комплексу "Искандер".

    Так вроде это одна и та же ракета, лишь электронная начинка слегка меняется( и то не факт)? what
  12. Задира
    Задира Сегодня, 13:46
    0
    В годы ВМВ авиация США и Британии сбросила на предприятия и города Германии сотни тысяч авиабомб. Итог: предприятия спрятали под землю и производство увеличилось, а мирняк только злее стал
    1. ANB
      ANB Сегодня, 13:55
      +1
      . а мирняк только злее стал

      Не похоже. Немцы лижут попу США вовсю.
      1. Задира
        Задира Сегодня, 14:15
        0
        Не похоже. Немцы лижут попу США вовсю

        Те, кто злее стал, лизать что либо уже не в состоянии - в землю ушли
    2. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 14:26
      0
      Задира hi, такой "злой" был что прям ух, читал мемуары ветеранов редко где гражданские пытались"кусаться" в подавляющем числе был страх что наши будут мстить и пройдут огнем и мечем. Это что с той стороны откуда РККА шла, за англосаксов не интересовался.
  13. alexmach
    alexmach Сегодня, 13:49
    +2
    А предположения у него более-ли мение разумные между прочим.
    Россия нанесла за время СВО такое количество ракетных ударов что точно потратила если не все запасы старых периодов то очень их существенную часть. Мы не знаем ни сколько ракет реально производится ни сколько откладывают в заначку(а она 100% должна быть), но знаем с каккими темпами наносятся удары. Множим выпущенное количество ракет на 1.5 (строго на глаз) и получим плюс-минус производимое количество. Единственное что он что-то искандеры "обидел" по-моему. А с крылатыми ракетами очень даже реалистично.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 14:28
      0
      alexmach hi, согласен только какой процент из произведённых идёт в дело а какой в заначку мы не узнаем а потому и предпологать бесполезно.
    2. Monster_Fat
      Monster_Fat Сегодня, 14:37
      0
      Ну, тут у многих "ура-кряклов" понимание ситуации с производством очень простое-они свято верят во "всемогущность государства", типа-"государство может все" и его "ресурсы неисчерпаемы", типа как в сказке о "волшебном горшочке": стоит только "государству" сказать -"Горшочек вари!" так из него тут же непрерывной массой полезут: и снаряды, и ракеты, и боевая техника, и прочие вооружения и снаряжение. Я честно удивляюсь- откуда у них такое? Толи мозги так забиты пропагандой о "чудогосударстве" с "аналогов нет", то ли вообще, мозги изначально отсутствуют .. Даже не могут просто задуматься, а чего это вдруг, на Ж/Д платформах стоят танки т-54-55, при распиаренных "чудовозможностях" ВПК. request
  14. Kuziming
    Kuziming Сегодня, 13:49
    +1
    Тут как раз спрос рождает предложение, и законы рынка частично работают. Воюющая страна может снижать производство оружия только в результате критической утраты территории. Те же чехи до 9 мая продолжали делать оружие для Германии. Реактивный самолёт немцы сделали на остатках ресурсов. Так что уважаемые партнёры будут неприятно удивлены, если этого раньше не понимали. Всё, машина начала работать. Сначала со скрипом, потом быстрее. А потом "пойдет совсем уже крупная дробь".
  15. nellyjuri
    nellyjuri Сегодня, 13:54
    0
    Есть почти 100% уверенность, что эти все расчёты из того, что на них упало. Потому что 25-30 штук в месяц, по изделию, я поверить могу - это похоже на конвейер. В данном случае, я не говорю про транспортерную ленту, я говорю про участие людей в сборке по своим узлам. Знать все о ракете могут только супер инженеры. На сборке таких серьёзных изделий стоит хорошо подготовленный персонал. Может заменить на другом узле, на всякий случай. Но это все таки конвейер. Один свою операцию сделал, ушёл, второй подошёл сделал свою. И так далее. А вот две штуки, это не конвейер. А то что спустя год, после первого штатного применения, кинжал не запустили на конвейер, я не верю. Возможно, не вышли на производительность, возможно. Но две это!!!!????
    Да и пять, откровенно сомнительно. Так, нижняя граница производительности сборки, в одну смену. Я думаю, не меньше восьми. Просто я имел дело, со сложным технологическим продуктом, достаточно малой серии. Был заказ, мы делали. Пока не набирали партию, не начинали. Не было, занимались другой продукцией. На сборке было 24 человека. Длительность сборки две недели. От начала до конца. Ходили по кругу от изделия к изделию и ставили записи в журнале по окончанию своей операции.

    Единственно что может ограничивать это дефицит узлов. Но за год после штатного применения, как правило такие проблемы уже решены.
  16. Illanatol
    Illanatol Сегодня, 13:55
    +1
    Цитата: Задира
    годы ВМВ авиация США и Британии сбросила на предприятия и города Германии сотни тысяч авиабомб. Итог: предприятия спрятали под землю и производство увеличилось,


    Производство увеличилось... ну и как, спасло это Рейх от конечного поражения?

    Было что прятать у Германии. А у Украины что прятать под землю? Какое новейшее украинское вооружение в зоне СВО воюет?
    1. Задира
      Задира Сегодня, 14:39
      0
      Производство увеличилось... ну и как, спасло это Рейх от конечного поражения?

      Удивляют, однако, оппоненты. Речь шла о ракетных ударах. Я привел пример, где масштаб ударов с воздуха по объектам был на порядок интенсивнее и результат тем не менее нулевой. Результат принесла наземная операция.
      А у Украины что прятать под землю?

      Угадайте с трех раз.... Например, заводы по производству БПЛА
  17. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:57
    0
    Все познаётся в сравнении...
    Наш ВПК выпускает многое и наращивание выпуска изделий есть по многим направлениям.
    Несомненно, есть предел производства, но его преодолевает разными путями, в. т. ч. созданием новых производств, предприятий и т. д.
  18. Illanatol
    Illanatol Сегодня, 13:59
    +1
    В интервью одному из американских изданий Скибицкий утверждал, что международные санкции окончательно убили производство высокоточного оружия в России, поэтому оставшиеся ракеты русские собирают по "старым технологиям"


    В оборонке обычное дело,когда она использует более старые технологии, чем гражданская продукция. И воевать это не мешает.
    В первые версии КР "Томагавк" полетные задания загружались на дискетах. Современная молодежь, поди, не знает даже, что это такое. Ничего, "томагавки" летали и даже попадали по цели.
  19. мазута
    мазута Сегодня, 14:21
    0
    Какая разница сколько выпускается в России?Вы же сбиваете 99,99% из выпущенных по вам.Поэтому информация ненужная и несущественная.Или что то не так,как рассказываете?
  20. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 14:22
    0
    Уважаемый пан Скибицкий наступает на грабли своего покойного коллеги адмирала Канариса.
  21. Андрюха Г
    Андрюха Г Сегодня, 14:24
    0
    Русски ракеты собранные "по старой технологии" разбивают в пыль суперсовременные Пэтриоты американцев
  22. Strannik96
    Strannik96 Сегодня, 14:47
    0
    Цитата: Uprun
    Походу, на Привозе в Одессе побывал........

    Да нет, наверное в Симферополе на Привозе, он же сказал, что ракеты через Крым везут.