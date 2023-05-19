Представитель ГУР МО Украины назвал количество высокоточных ракет, которое Россия якобы производит за месяц

Они по меньшей мере дважды в месяц завозят "Калибры" в Крым. Сейчас россияне в состоянии производить около 25 "Калибров" в месяц, Х-101 - 35 единиц, "Кинжалов" - две единицы в месяц, баллистических ракет 9М723 к "Искандер-М" – пять единиц

Россия имеет возможность наносить удары по территории Украины высокоточными ракетами, но прежних запасов у нее уже нет. С таким заявлением выступил официальный представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий.Россия наносит удары по Украине "свежим" ракетами, произведенными уже в этом году, потому что старые запасы российская армия уже потратила. При этом можно с уверенностью утверждать, что российскому оборонно-промышленному комплексу удалось наладить производство высокоточных ракет, несмотря на введенные против России международные санкции.По подсчетам украинской военной разведки, темпы производства не высокие, ежемесячно Россия производит не более 25 крылатых ракет "Калибр", примерно 35 единиц Х-101, пару гиперзвуковых "Кинжалов" и до пяти оперативно-тактических ракет к комплексу "Искандер".- заявил Скибицкий, хотя в конце декабря прошлого года утверждал, что более 40 ракет в месяц Россия вряд ли потянет.Ранее представитель ГУР МО Украины подчеркивал, что ракеты у России якобы заканчиваются и в скором времени наносить массированные ракетные удары она будет уже не в состоянии. В интервью одному из американских изданий Скибицкий утверждал, что международные санкции окончательно убили производство высокоточного оружия в России, поэтому оставшиеся ракеты русские собирают по "старым технологиям". Впрочем, нашим ракетам это не мешает с точностью поражать назначенные цели.