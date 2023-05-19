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Зампред российского правительства: Мы приняли решение об увеличении МРОТ опережающими темпами

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Зампред российского правительства: Мы приняли решение об увеличении МРОТ опережающими темпами

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России будет расти опережающими темпами в последующие годы. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, выступая на коллегии Минтруда.


Мы приняли решение об увеличении минимального размера оплаты труда опережающими темпами, и оно встретило поддержку со стороны председателя правительства и президента

– заявила Голикова.

Как сообщала ранее зампред Правительства РФ, в текущем году МРОТ превысил прожиточный минимум трудоспособного гражданина на 3,7%.

Напомним, что уже со следующего года он тоже будет находиться выше уровня инфляции (18,5%).Таким образом, размер выплаты в 2024 году составит 19 242 рубля. Всё это стало возможным благодаря предложению российского президента о дополнительном повышении ещё на 10% к запланированной сумме. В этом контексте стоит отметить и двойную индексацию, проводившуюся в 2022 году, в результате чего, как заявлял ранее президент Владимир Путин, рост социальной выплаты практически достиг показателя в 20%.

Как заявил ранее председатель правительства Михаил Мишустин, реальные доходы населения в 2022 году выросли на 3%, в то время как номинальные - на 13%.

Для справки: МРОТ применяют для регулирования оплаты труда и определения размеров социальных пособий. Согласно законодательству, он не может быть ниже прожиточного минимума, который в этом году составляет 14 375 рублей. При этом минимальный размер оплаты труда каждый год индексируется правительством.
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21 комментарий
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  1. Mouse
    Mouse Сегодня, 13:24
    +10
    МРОТ опережающими темпами опережает застой зароботной платы... wassat laughing
    1. ваш вср 66-67
      ваш вср 66-67 Сегодня, 13:34
      +10
      Цитата: Mouse
      МРОТ опережающими темпами опережает застой зароботной платы... wassat laughing


      Согласно законодательству, он не может быть ниже прожиточного минимума,

      Этим все сказано!
      А вот сами министры и депутаты не хотят получать зарплату по прожиточному минимуму!
      Они видите ли относят себя к небожителям, остальные холопы....
      1. Бородач
        Бородач Сегодня, 14:02
        +5
        Цитата: ваш вср 66-67
        Цитата: Mouse
        МРОТ опережающими темпами опережает застой зароботной платы... wassat laughing


        Согласно законодательству, он не может быть ниже прожиточного минимума,

        Этим все сказано!
        А вот сами министры и депутаты не хотят получать зарплату по прожиточному минимуму!
        Они видите ли относят себя к небожителям, остальные холопы....

        Вот посадить бы их всех на эту МРОТ, и посмотреть: помрут или не помрут?
    2. северный кавказ
      северный кавказ Сегодня, 14:08
      +2
      МРОТ я думаю надо считать за час. Если в месяц, то получается нехилое кидалово. Можно считать за 5 дней в неделю по 8 часов, а можно работать и по 25 часов в день и тогда зарплата в месяц резко вырастет. Что у нас и происходит. Остаются после работы, выходят в выходной, в отпуск, а по отчётам идёт рост зарплаты! Другой способ, это поднятие тарифной ставки и снижение процента премии. Можно просто декларировать премию но не платить под предлогом невыполнения плана! А вот при минимальной часовой оплате будет виден рост, застой или уменьшение!
    3. Monster_Fat
      Monster_Fat Сегодня, 14:11
      +3
      Вот честное слово- уже, давно, не смешно. Те, кто "рисует" "МРОТ" живут в другой реальности.
      1. ARIONkrsk
        ARIONkrsk Сегодня, 14:34
        +1
        Цитата: Monster_Fat
        Вот честное слово- уже, давно, не смешно. Те, кто "рисует" "МРОТ" живут в другой реальности.

        Еще смешнее что это МРОТ без вычета подоходного налога, а то с налогом на руки цифра еще смешнее, но все же хоть стали обращать внимание на МРОТ.
  2. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 13:32
    +14
    Напомним, что уже со следующего года он тоже будет находиться выше уровня инфляции (18,5%).Таким образом, размер выплаты в 2024 году составит 19 242 рубля.

    Это та, которая имела доход в 2020 году - 40 384 281 рублей, а в 2021 году - 24 038 748 рублей?
    Как заявил ранее председатель правительства Михаил Мишустин, реальные доходы населения в 2022 году выросли на 3%, в то время как номинальные - на 13%.

    Мишустин в 2021 году задекларировал доход в 18,3 млн руб., его жена — 63,8 млн руб.

    Суперсемейка!!! Круче только семья Чемезова...
  3. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 13:35
    +1
    А какая сейчас пенсия по возрасту в СЗФО исключая СПб?
  4. советник 2 уровня
    советник 2 уровня Сегодня, 13:36
    +7
    урааа! теперь заживем.. теперь те, кто получал 16242, будут получать 19242.. а остальные как-нибудь сами, вас это не касается.. а.. еще ж минус 13%.. т.е. будет 16740..
    1. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 13:51
      +1
      Цитата: советник 2 уровня
      теперь те, кто получал 16242, будут получать 19242..

      Только еще налоги надо бы вычесть. А так, все эти суммы - "грязными".
      1. мордвин 3
        мордвин 3 Сегодня, 14:11
        +1
        И кто несогласен?
        МРОТ устанавливает зарплату до уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ). То есть работник по найму по факту получит на 13% меньше.

        https://www.rbc.ru/life/news/643d440b9a7947b22e15f7f6
  5. Добрый
    Добрый Сегодня, 13:39
    +7
    Одно могу сказать с высоты своего жизненного опыта- где то нас все равно на@бут!
    1. ohka
      ohka Сегодня, 13:56
      +3
      Самое простое это дробные ставки - 0,5 ставки, 0,25 ставки и т.д. и т.п.
  6. Павел_Свешников
    Павел_Свешников Сегодня, 13:41
    +9
    Чуют черти, что жаренным пахнет. В 2022 году цены рванули на 50% в среднем. А отчитались об инфляции 17%. Теперь видимо доходит, что с такой инфляцией многие перешли в разряд нищих и начинают меры соц защиты поднимать "Опережающими темпами". Ау ребята из правительства вы на 33% отстали, а не опережаете!
  7. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 13:44
    +3
    Напомним, что уже со следующего года он тоже будет находиться выше уровня инфляции (18,5%).Таким образом, размер выплаты в 2024 году составит 19 242 рубля. Всё это стало возможным благодаря предложению российского президента о дополнительном повышении ещё на 10% к запланированной сумме. В этом контексте стоит отметить и двойную индексацию, проводившуюся в 2022 году, в результате чего, как заявлял ранее президент Владимир Путин, рост социальной выплаты практически достиг показателя в 20%.

    В след году инфляция будет больше 18%? Или пенсионер не так читает?
  8. Ryaruav
    Ryaruav Сегодня, 13:45
    +5
    Выборы на горизонте, к тому же часть народа получила оружие в руки, а с вооружённым народом лучше не шутить
  9. Кетцалькоатль
    Кетцалькоатль Сегодня, 13:56
    +3
    Бодрые отчеты и "развитие" опережающими темпами по всем фронтам. Пошли по-тихой предвыборные "плюшки", думают в очередной раз замылить и запудрить все, что можно.
  10. Хорон
    Хорон Сегодня, 14:01
    +2
    Зампред российского правительства: Мы приняли решение об увеличении МРОТ опережающими темпами

    Как говорит мой жизненный опыт, обычно под такими заявлениями скрывается ожидание гиперинфляции. what
  11. Комментарий был удален.
  12. Дмитрий444
    Дмитрий444 Сегодня, 14:10
    +1
    Орден этой героической женщине, ночами не спит, всё о народе думает. А нет, ей не нужно, у неё полный иконостас.
  13. Poru4ik
    Poru4ik Сегодня, 14:37
    0
    Первый зампредседателя Банка России Владимир Чистюхин выступая на форуме «Россия — Исламский мир. KazanForum» выразил уверенность в том, что в России скоро произойдет бурный рост фондового рынка ЗА СЧЁТ ВЛОЖЕНИЙ НАСЕЛЕНИЯ, по аналогии с иранским сценарием.
    Хосподи, коли сами не в состоянии рулить, хучь варяга какого нибудь пригласили бы на княжение.
  14. Andchevh
    Andchevh Сегодня, 14:41
    0
    Эта клоунесса уже достала!!Заставить на это мрот ее прожить....с муженьком Шуваловым