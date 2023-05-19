Зампред российского правительства: Мы приняли решение об увеличении МРОТ опережающими темпами

Мы приняли решение об увеличении минимального размера оплаты труда опережающими темпами, и оно встретило поддержку со стороны председателя правительства и президента

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России будет расти опережающими темпами в последующие годы. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, выступая на коллегии Минтруда.– заявила Голикова.Как сообщала ранее зампред Правительства РФ, в текущем году МРОТ превысил прожиточный минимум трудоспособного гражданина на 3,7%.Напомним, что уже со следующего года он тоже будет находиться выше уровня инфляции (18,5%).Таким образом, размер выплаты в 2024 году составит 19 242 рубля. Всё это стало возможным благодаря предложению российского президента о дополнительном повышении ещё на 10% к запланированной сумме. В этом контексте стоит отметить и двойную индексацию, проводившуюся в 2022 году, в результате чего, как заявлял ранее президент Владимир Путин, рост социальной выплаты практически достиг показателя в 20%.Как заявил ранее председатель правительства Михаил Мишустин, реальные доходы населения в 2022 году выросли на 3%, в то время как номинальные - на 13%.Для справки: МРОТ применяют для регулирования оплаты труда и определения размеров социальных пособий. Согласно законодательству, он не может быть ниже прожиточного минимума, который в этом году составляет 14 375 рублей. При этом минимальный размер оплаты труда каждый год индексируется правительством.