Генерал ВСУ: Украинские военные провели учения по высадке речного десанта и захвату прибрежного плацдарма

Высадка речного десанта и захват определенного плацдарма — это маленькая часть первоочередных задач, к которым всегда готовы воины, защищающие северное направление

Украинское командование продолжает развивать доселе неведомую и непривычную для военных кампаний традицию громогласно сообщать о подготовке грядущих операций на фронте. На этот раз бравурным выступлением отметился командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев, против которого, к слову, еще в сентябре 2017 года СК РФ возбудил уголовное дело.Украинский генерал даже поучаствовал в съемке почти рекламного ролика, который разместил у себя в телеграм-канале. На кадрах группа катеров западного производства пересекает русло реки и высаживает десант, который производит захват плацдарма условного противника. Военачальник ВСУ на одном из судов комментирует ход операции.По словам Наева, в ходе маневра отрабатывается высадка речного десанта на северном направлении. Судя по видео, учения проходят в акватории Днепра. Не преминул генерал похвастаться и современной электроникой и вооружением, которыми оснащены используемые в ходе учения иностранные катера.Генерал рассказывает, что десантная операция относится к одному из наиболее сложных маневров, ее проведение требует серьезной подготовки, все действия военнослужащих должны быть отработаны до автоматизма. Кроме того, продолжает Наев, десантники должны действовать при интенсивной поддержке артиллерии и бронетехники.— в стиле рекламного нарратива прокомментировал учения командующий Объединенными силами ВСУ.По словам генерала, он остался доволен действиями своих подчиненных, продемонстрировавших в ходе тренировки, что они «способны эффективно действовать в обстановке, максимально приближенной к боевой».Почему-то в ходе учений, приближенных к реальным боевым действиям, украинские десантники не отработали маневры ухода от обстрелов со стороны «противника». А ведь именно плотный огонь российских военных их ждет, решись бойцы ВСУ на реальное форсирование Днепра и высадку на левый берег, занятый российской армией.