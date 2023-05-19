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Генерал ВСУ: Украинские военные провели учения по высадке речного десанта и захвату прибрежного плацдарма

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Генерал ВСУ: Украинские военные провели учения по высадке речного десанта и захвату прибрежного плацдарма

Украинское командование продолжает развивать доселе неведомую и непривычную для военных кампаний традицию громогласно сообщать о подготовке грядущих операций на фронте. На этот раз бравурным выступлением отметился командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев, против которого, к слову, еще в сентябре 2017 года СК РФ возбудил уголовное дело.


Украинский генерал даже поучаствовал в съемке почти рекламного ролика, который разместил у себя в телеграм-канале. На кадрах группа катеров западного производства пересекает русло реки и высаживает десант, который производит захват плацдарма условного противника. Военачальник ВСУ на одном из судов комментирует ход операции.



По словам Наева, в ходе маневра отрабатывается высадка речного десанта на северном направлении. Судя по видео, учения проходят в акватории Днепра. Не преминул генерал похвастаться и современной электроникой и вооружением, которыми оснащены используемые в ходе учения иностранные катера.

Генерал рассказывает, что десантная операция относится к одному из наиболее сложных маневров, ее проведение требует серьезной подготовки, все действия военнослужащих должны быть отработаны до автоматизма. Кроме того, продолжает Наев, десантники должны действовать при интенсивной поддержке артиллерии и бронетехники.

Высадка речного десанта и захват определенного плацдарма — это маленькая часть первоочередных задач, к которым всегда готовы воины, защищающие северное направление

— в стиле рекламного нарратива прокомментировал учения командующий Объединенными силами ВСУ.



По словам генерала, он остался доволен действиями своих подчиненных, продемонстрировавших в ходе тренировки, что они «способны эффективно действовать в обстановке, максимально приближенной к боевой».

Почему-то в ходе учений, приближенных к реальным боевым действиям, украинские десантники не отработали маневры ухода от обстрелов со стороны «противника». А ведь именно плотный огонь российских военных их ждет, решись бойцы ВСУ на реальное форсирование Днепра и высадку на левый берег, занятый российской армией.

Автор:
Использованы фотографии:
Телеграм-канал Наева
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7 комментариев
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  1. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 14:23
    0
    А патроны у обороняющихся были настоящие?
    1. северный кавказ
      северный кавказ Сегодня, 14:38
      0
      Да тут больше похоже на психическую атаку! Одно снабжение будет чего стоить! На самом деле наступать они наверно будут там где нет рек на пути. Танки им наверно ни для затопления пришли! Да и переправлять в случае чего их явно не катерами будут. Поэтому пойдут вдоль рек, а ни поперёк. Если конечно не стоит задача утилизации личного состава.
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 14:25
    +1
    Да уж,а подводную лодку в степях Украины задействовать будут?После десантной операции ВСУ на Днепре,год не буду покупать раков в России.Все раки в Днепре интересуются где будет высадка десанта ВСУ ,они хотят быть размером как омары.
    1. Alex777
      Alex777 Сегодня, 14:39
      0
      Катера у них быстрые. Моргнуть не успел - у Бандеры уже.
  3. HAM
    HAM Сегодня, 14:27
    0
    Сегодня точно "тяпница" --со стороны "независимой" одни хвастливые посты......вместе "тяпали" или врозь?
  4. Uprun
    Uprun Сегодня, 14:32
    0
    А мангал и шашлычника за рубкой катера схавал?
  5. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 14:33
    0
    Месяц назад уже писали причём с той стороны что все учения проведенны, группы составленны мат-тех часть и Б. К. готовы на все сто, мол ждём отмашку из Киева и лично Зеленского, прошел месяц и опять учения, для кого интересно это шоу.