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Глава ГУР Буданов призвал не бояться наступления российской армии, поскольку она якобы «утратила потенциал»

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Глава ГУР Буданов призвал не бояться наступления российской армии, поскольку она якобы «утратила потенциал»

Контрнаступления российской армии не будет, никаких предпосылок к этому нет, российские войска сели в "глухую оборону". С таким заявлением выступил глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.


По мнению "главного разведчика" Украины, российская армия исчерпала наступательный потенциал, поэтому опасаться контрудара ВС России не стоит. На сегодняшний день, как утверждает Буданов, Россия якобы задействовала все, что только могла, но это ей не дало никаких преимуществ, наступление российской армии было остановлено еще в прошлом году.

Единственное направление, где происходит локальное наступление - это Бахмут, но и там ежедневное продвижение штурмовых групп ЧВК "Вагнер" не превышает 50 метров, а иногда они вообще "топчутся на месте". В общем, российская армия никак не тянет на уровень второй армии в мире, утверждает любитель самопиара.

В то же время ВС России построили мощную оборону, которую будет очень трудно взломать при контрнаступлении ВСУ. По его словам, на сегодняшний день российская группировка, действующая против Украины, равна примерно 400 тысяч человек.

Оборону они построили эшелонированную, правильную, мощную. Но это уже не та российская армия, которая могла проводить серьезные наступательные операции

-добавил Буданов.

Ранее глава ГУР заявил, что наступление ВСУ начнется неожиданно, а все заявления о его скором начале являются способом ввести в заблуждение командование российской армии.
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17 комментариев
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  1. incoggnoto
    incoggnoto Сегодня, 14:04
    +2
    мне кажется он больше себя успокаивает, как по мне мы наоборот щас в хорошем состоянии находимся, не без проблем но лучше чем были во второй половине 22 года.
    1. северный кавказ
      северный кавказ Сегодня, 14:30
      -1
      Ну почему он себя успокаивает? Если Пригожин уже сказал что идёт только 10 процентов снарядов от потребности, то какое может быть наступление? Поставки волонтёров сменились снабжением от МО? Совсем не стало 500-тых? Скорее всего силы сторон устаканились и наступать не может никто. Когда получат НАТОвские самолёты, может пойдут в атаку. Хватает ли самолётов, вертолётов и лётчиков у нас? Запад вон уже закидывает удочку про мирные переговоры. Видимо будут выдвигать требования к России о подписании мира при условии отвода российских войск. Если Россия откажется от их условий, нас объявят поджигателями войны нежелающими мира. Россия не пойдёт на отвод войск? Но ведь уже отводили войска и красные линии и законные цели. Почему теперь будет по другому?
    2. Aleksandr21
      Aleksandr21 Сегодня, 14:38
      +1
      Цитата: incoggnoto
      как по мне мы наоборот щас в хорошем состоянии находимся


      Тогда, что мешает Российскому контрнаступлению ? Ещё зимой 2022 года, СМИ/Военкоры рассказывали про подготовку нашего контрнаступления, мол мобилизованных пока обучают, щас их доучат и мы пойдем вперед (не дословно, но суть та же). Где продвижение, как в феврале-марте 2022 ?

      И вообще будет ли оно в 2023 ? Пол года считай прошло...если ещё пол года пройдет такая позиционная война, то в 2024 году просто заключат соглашение и зафиксируют границу, по нынешним территориям.
  2. Бородач
    Бородач Сегодня, 14:05
    +5
    А никто ещё ничего и не начинал. И неизвестно когда начнут. А украинские кладбища уже все флажками утыканы. am
    1. Комиссар_Вольф
      Комиссар_Вольф Сегодня, 14:07
      0
      Тоесть наши парни которые там погибли ,чьито отцы, сыновья....мужья.... погибли ради "
      А никто ещё ничего и не начинал


      Да вы нацист попуще украинцев fool
  3. Хорон
    Хорон Сегодня, 14:08
    +3
    Контрнаступления российской армии не будет

    ВС России построили мощную оборону, которую будет очень трудно взломать при контрнаступлении ВСУ.

    Чёт я запутался! Кто будет наступать, а кто контрнаступать? what
    1. роман66
      роман66 Сегодня, 14:13
      0
      Есть разность потенциалов и движение будет от бОльшего потенциала к меньшему. Это я как электрик гарантирую
  4. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 14:10
    +4
    Упарили, современные руководители превратились в пустозвонов и нарциссов, для которых понты дороже всего, хотя оно наверное уже давно так, или это скорее черта марионеточных правительств.
  5. Uprun
    Uprun Сегодня, 14:14
    +1
    По графику - пятница день вещания ГУР хероев, до обеда один вещал, что ракет мало производят в России, этот трындит про потенцию..... Ну да ладно, не узнаешь, пока не попробуешь на своей шкуре.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 14:44
      0
      Uprun hi, был там ещё один любитель соц. сетей, рун проклятых и давать интерьвью западным СМИ однако пропал вот Подоляк и Буданов замещают.
  6. Комментарий был удален.
  7. Комментарий был удален.
  8. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 14:17
    +4
    Цитата: oleg-nekrasov-19
    Глава ГУР Буданов призвал не бояться наступления российской армии, поскольку она якобы «утратила потенциал»

    Постойте , давайте все таки вернемся к обещанному великому наступлению ВСУ . Я бы задал один вопрос Буданову : " Кирюха , где Валера Залужный?"
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 14:48
      0
      oleg-nekrasov-19 hi, оооооооочень интересный вопрос, версий аж три, думаю скоро узнаем, скорее всего задвухсотили на излечении.
  9. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 14:18
    +1
    Пока мы следуем Доктрине Мольтке Старшего: уничтожаем живую силу противника, а уничтожив , перейдём к захвату территорий.
  10. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 14:22
    0
    Наперсточник.
    Как может официальное лицо ГУРМОУ говорить о ВС РФ и ЧВК одновременно?
  11. Mraka
    Mraka Сегодня, 14:24
    0
    Проблема в том что мы по ходу и не собираемся наступать.
    А так войны не выигрывают.
  12. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 14:25
    +1
    я правильно понимаю, что это подготовка населения?
  13. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 14:37
    0
    Цитата: Комиссар_Вольф
    Тоесть наши парни которые там погибли ,чьито отцы, сыновья....мужья.... погибли ради "
    А никто ещё ничего и не начинал


    Да вы нацист попуще украинцев fool

    Когда мы начнём воевать на Западенщине не станется ни одного целого окна, а границей с Европой станет Печной ручей в Долине Смерти...