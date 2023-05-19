Глава ГУР Буданов призвал не бояться наступления российской армии, поскольку она якобы «утратила потенциал»

Оборону они построили эшелонированную, правильную, мощную. Но это уже не та российская армия, которая могла проводить серьезные наступательные операции

Контрнаступления российской армии не будет, никаких предпосылок к этому нет, российские войска сели в "глухую оборону". С таким заявлением выступил глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.По мнению "главного разведчика" Украины, российская армия исчерпала наступательный потенциал, поэтому опасаться контрудара ВС России не стоит. На сегодняшний день, как утверждает Буданов, Россия якобы задействовала все, что только могла, но это ей не дало никаких преимуществ, наступление российской армии было остановлено еще в прошлом году.Единственное направление, где происходит локальное наступление - это Бахмут, но и там ежедневное продвижение штурмовых групп ЧВК "Вагнер" не превышает 50 метров, а иногда они вообще "топчутся на месте". В общем, российская армия никак не тянет на уровень второй армии в мире, утверждает любитель самопиара.В то же время ВС России построили мощную оборону, которую будет очень трудно взломать при контрнаступлении ВСУ. По его словам, на сегодняшний день российская группировка, действующая против Украины, равна примерно 400 тысяч человек.-добавил Буданов.Ранее глава ГУР заявил, что наступление ВСУ начнется неожиданно, а все заявления о его скором начале являются способом ввести в заблуждение командование российской армии.