Военное обозрение
Войти Регистрация

«Куйбышевская пробка»: первый транспортный кризис в СССР в ходе Великой Отечественной войны

5
«Куйбышевская пробка»: первый транспортный кризис в СССР в ходе Великой Отечественной войны

Историк транспорта и эксперт по железным дорогам Сергей Сигмачев в рамках беседы с ведущим канала «Цифровая история» Егором Яковлевым рассказал о первом ж/д кризисе, случившемся в СССР в ходе Великой Отечественной войны, и его последствиях.


Со слов эксперта, произошло это осенью 1941 года и в исторических документах носит название «Куйбышевская пробка».

Суть заключалась в том, что в районе Куйбышева случилось столкновение двух гигантских грузопотоков: военных перевозок на фронт с Востока и эвакуации с Запада страны. Ведь именно здесь пересекались все основные линии снабжения СССР.

Сигмачев пояснил, что причиной сложившейся ситуации стала неудачная планировка пропускной способности, когда единственная «двухпутка» с Востока тянулась из Урала и Сибири на Восточную Украину. Проблему существенно усугубило и то, что в районе Куйбышева она пересеклась не только с эвакуационными составами, но и с нефтяными перевозками, идущими из Баку на Сызранский НПЗ.

В итоге, «Куйбышевская пробка» просуществовала от четырех до пяти месяцев и привела к крайне негативным последствиям.

В частности, замедлялось следование военных грузов. Кроме того, в эвакуационных поездах простаивало оборудование с расположенных в западной части страны заводов, которое, вместо ввода в эксплуатацию в тыловых регионах, почти пять месяцев простаивало на ж/д путях.

В свою очередь, 25 ноября 1941 года, когда кризис уже достиг общесоюзного масштаба, на уровне ГКО было принято специальное постановление №963 об усилении пропускной способности Пензенской и им. Куйбышева железных дорог. Документ обязывал НКПС решить поставленную задачу путем укладки дополнительных ж/д на узлах порядка 20 станций. Кроме того, необходимо было уложить пути для создания дополнительных емкостей по приему и отправлению поездов. Другими словами, «удлинить» действующие станции.

По мнению эксперта, кризис, получивший название «Куйбышевская пробка», в отличие от других двух, случившихся во времена Великой Отечественной войны, был рукотворным и произошел он по вине наркома Лазаря Моисеевича Кагановича. Ведь еще до начала войны проводились «генеральные репетиции», которые отчетливо демонстрировали, что именно «куйбышевский узел» является самым узким местом во всей транспортной инфраструктуре СССР.

Использованы фотографии:
архивное фото
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
5 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 21:24
    +1
    Фото чисто постановочное. Зачем железнодорожникам винтовки? Куда они несут рельсу?
    И ещё. Неужели у них нет рельсовых клещей? С ними по собственному опыту знаю - для переноски рельса нужно вдвое меньше людей.
    1. Bingo
      Bingo Сегодня, 21:31
      0
      Цитата: Румaтa
      Зачем железнодорожникам винтовки?

      А нахрена б они артиллеристам?
      Цитата: Румaтa
      Неужели у них нет рельсовых клещей?

      В режиме аврала? Я рупь за сто уверен, что они такие же железнодорожники, как я лошадь - согнали, кого поймали, надо копать, Федя, от забора и до обеда
      1. bubalik
        bubalik Сегодня, 21:37
        +1
        что они такие же железнодорожники, как я лошадь -

        1943 год. Группа партизан разбирает полотно железной дороги
  2. bubalik
    bubalik Сегодня, 21:30
    +1
    Постановление ГКО СССР № 963 с об усилении пропускной способности Пензенской и им. Куйбышева железных дорог.

  3. ЦитатаЛаврова
    ЦитатаЛаврова Сегодня, 21:44
    0
    Как интересно вы выбираете сюжеты....а что не рассказали о том, что в другой части выступления рассказывалось о том, какая невероятная организация в работе ЖД была при организации и проведении "десяти сталинских ударов"?
    Почему вечно если речь об СССР выбираете самые негативные куски.
    И о том, что причины этой "пробки" во многом именно технические - в том, что однопутные дороги были - тоже эксперт сказал, ещё во вступлении к первой части, а вы все на Кагановича списали, выдернув лишь часть из интервью.