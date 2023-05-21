«Куйбышевская пробка»: первый транспортный кризис в СССР в ходе Великой Отечественной войны

Историк транспорта и эксперт по железным дорогам Сергей Сигмачев в рамках беседы с ведущим канала «Цифровая история» Егором Яковлевым рассказал о первом ж/д кризисе, случившемся в СССР в ходе Великой Отечественной войны, и его последствиях.
Со слов эксперта, произошло это осенью 1941 года и в исторических документах носит название «Куйбышевская пробка».
Суть заключалась в том, что в районе Куйбышева случилось столкновение двух гигантских грузопотоков: военных перевозок на фронт с Востока и эвакуации с Запада страны. Ведь именно здесь пересекались все основные линии снабжения СССР.
Сигмачев пояснил, что причиной сложившейся ситуации стала неудачная планировка пропускной способности, когда единственная «двухпутка» с Востока тянулась из Урала и Сибири на Восточную Украину. Проблему существенно усугубило и то, что в районе Куйбышева она пересеклась не только с эвакуационными составами, но и с нефтяными перевозками, идущими из Баку на Сызранский НПЗ.
В итоге, «Куйбышевская пробка» просуществовала от четырех до пяти месяцев и привела к крайне негативным последствиям.
В частности, замедлялось следование военных грузов. Кроме того, в эвакуационных поездах простаивало оборудование с расположенных в западной части страны заводов, которое, вместо ввода в эксплуатацию в тыловых регионах, почти пять месяцев простаивало на ж/д путях.
В свою очередь, 25 ноября 1941 года, когда кризис уже достиг общесоюзного масштаба, на уровне ГКО было принято специальное постановление №963 об усилении пропускной способности Пензенской и им. Куйбышева железных дорог. Документ обязывал НКПС решить поставленную задачу путем укладки дополнительных ж/д на узлах порядка 20 станций. Кроме того, необходимо было уложить пути для создания дополнительных емкостей по приему и отправлению поездов. Другими словами, «удлинить» действующие станции.
По мнению эксперта, кризис, получивший название «Куйбышевская пробка», в отличие от других двух, случившихся во времена Великой Отечественной войны, был рукотворным и произошел он по вине наркома Лазаря Моисеевича Кагановича. Ведь еще до начала войны проводились «генеральные репетиции», которые отчетливо демонстрировали, что именно «куйбышевский узел» является самым узким местом во всей транспортной инфраструктуре СССР.