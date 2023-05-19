Посол Украины в Турции: Зерновая сделка не предусматривает выполнения требований Москвы

Судя по всему, недавнее продление так называемой «зерновой сделки» снова не принесет никакого положительного результата для нашей страны. Ведь все указывает на то, что российскую часть сделки, а именно выход нашей сельхозпродукции на мировые рынки, никто выполнять не торопится.Более того, если исходить из недавнего заявления посла Украины в Турции Василия Боднара, то российские требования и вовсе не должны выполняться. Как выразился дипломат, в данном соглашении не предусмотрено удовлетворение каких-либо интересов Москвы.Со слов Боднара, суть «зерновой сделки» заключается в обеспечении работы механизмов беспрепятственной поставки украинского зерна на международные рынки.Здесь стоит обратить внимание на то, что дипломат говорит о «международных рынках». Речь о спасении стран Ближнего Востока и Африки от голода, что было главным аргументом при заключении «зерновой сделки», уже не идет.Впрочем, данное условие, как и российскую часть договора, никто не выполнял и раньше. Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что «львиная доля» продовольствия из украинских портов идет не в бедные страны, а на европейский рынок, где скупается по демпинговым ценам. Однако же всякий раз сделка странным образом продлевается. Только теперь украинский чиновник уже открыто говорить, что соглашение вообще не предусматривает учёта российских интересов. Интересное откровение...