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Литовские парламентарии предложили обсудить переименование России в Московию

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Литовские парламентарии предложили обсудить переименование России в Московию

Литва намерена переименовать Россию в Московию, с таким предложением выступил так называемый "комитет будущего" Сейма Литвы. Об этом заявил председатель комитета Раймундас Лопата.


Члены "комитета будущего" предлагают парламенту Литвы (Сейму) обсудить возможность переименования России и Московию. По мнению Лопаты, такое название больше подходит "этой стране", учитывая ее историческую роль. Комитет заслушает историков и уже с учетом полученных от них сведений, примет окончательное решение.

С учетом исторического контекста Великого княжества Литовского мы намерены предложить Литве и государствам Запада более приемлемую и точную оценку исторической роли этой страны, чем великорусский нарратив, с которым она закрепилась в сознании европейцев, и проясним, как было бы лучше называть страну - Россией или Московией

- заявил Лопата.

Ранее переименовать Россию в Московию неоднократно предлагали на Украине, а учитывая, что дурной пример заразителен и депутатам литовского Сейма действительно делать нечего, так как в республике все "хорошо", поступления такого предложения стоило ожидать. Не исключено, что в ближайшее время аналогичные предложения поступят от властей Латвии и Эстонии. В Польше пока не намерены переименовывать всю Россию, у них планы переименовать Калининград. Кстати, в Литве также поддержали это предложение. В общем, это, по-видимому, заразно.

В России к людям, предложившим переименование, относятся спокойно, как к пациентам специализированных заведений закрытого типа вроде Кащенко. Как заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, Россия была, есть и будет Россией, а такие предложения относятся к "нелепым курьезам".
Использованы фотографии:
https://www.lrs.lt/
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12 комментариев
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  1. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 14:34
    +1
    С такими темпами у нас на карте скоро появится Виленская губерния.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 14:43
      0
      Цитата: Иезекиль 25-17
      С такими темпами у нас на карте скоро появится Виленская губерния.

      Сами рвутся в вилнску губернию России.
  2. mkop
    mkop Сегодня, 14:34
    +4
    У Лопаты и мозгов соответственно...
    1. Pavel73
      Pavel73 Сегодня, 14:39
      +2
      Кого-то из предков данным инструментом хорошенько огрели. Вот вам и фамилия, вот вам и генетика.
  3. ARIONkrsk
    ARIONkrsk Сегодня, 14:35
    +1
    Тут на ум приходит только знаменитая фраза Лаврова, д.б.
    1. Alex777
      Alex777 Сегодня, 14:41
      0
      Причем тема, похоже, заразная... bully
  4. Uncle Lee
    Uncle Lee Сегодня, 14:39
    +1
    заявил Лопата.
    Заявление шанцевого инструмента весьма веское и необходимо довести до руководства всех стран Галактики ! wassat
  5. Romario_Argo
    Romario_Argo Сегодня, 14:40
    0
    Литва рискует тоже быть переименованной в - зону отчуждения
    как и Польша с Румынией
    уже скоро, на картах все эти страны будут просто обозначаться единым серым цветом
  6. Labrador
    Labrador Сегодня, 14:40
    0
    Детский сад! Вопрос лопате: и что это поменяет? Литва сразу богаче и успешнее станет? request
  7. Uprun
    Uprun Сегодня, 14:41
    0
    Встречное предложение - именовать сие образование Жмудьляндией. Ничего личного, только история.
  8. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 14:41
    0
    Почему Лопата ,а не Лопатаувскас? Русские корни хочет сохранить ,если что.drinks
  9. Bingo
    Bingo Сегодня, 14:43
    0
    Прикольно будет принять официальным титулованием литовского чинарика слово "биралюкас". Или окрестить чохом для всей Триболтики "куратами" - еще разбираться, из-под какой кочки квакнуло - правой или самой грязной.
    Причем именно чиновников будет забавней