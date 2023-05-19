Литовские парламентарии предложили обсудить переименование России в Московию

С учетом исторического контекста Великого княжества Литовского мы намерены предложить Литве и государствам Запада более приемлемую и точную оценку исторической роли этой страны, чем великорусский нарратив, с которым она закрепилась в сознании европейцев, и проясним, как было бы лучше называть страну - Россией или Московией

Литва намерена переименовать Россию в Московию, с таким предложением выступил так называемый "комитет будущего" Сейма Литвы. Об этом заявил председатель комитета Раймундас Лопата.Члены "комитета будущего" предлагают парламенту Литвы (Сейму) обсудить возможность переименования России и Московию. По мнению Лопаты, такое название больше подходит "этой стране", учитывая ее историческую роль. Комитет заслушает историков и уже с учетом полученных от них сведений, примет окончательное решение.- заявил Лопата.Ранее переименовать Россию в Московию неоднократно предлагали на Украине, а учитывая, что дурной пример заразителен и депутатам литовского Сейма действительно делать нечего, так как в республике все "хорошо", поступления такого предложения стоило ожидать. Не исключено, что в ближайшее время аналогичные предложения поступят от властей Латвии и Эстонии. В Польше пока не намерены переименовывать всю Россию, у них планы переименовать Калининград. Кстати, в Литве также поддержали это предложение. В общем, это, по-видимому, заразно.В России к людям, предложившим переименование, относятся спокойно, как к пациентам специализированных заведений закрытого типа вроде Кащенко. Как заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, Россия была, есть и будет Россией, а такие предложения относятся к "нелепым курьезам".