Трудно не согласиться с гинекологом, которая прикидывается руководителем ЕС

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, в котором она утверждает, что все предложения о переговорах, при которых российская и украинская сторона будут стоять на равных позициях, должны быть отвергнуты.Фон дер Ляйен на саммите стран "Большой семерки" в японском городе Хиросима высказалась в поддержку предложенной ранее главой киевского режима Владимиром Зеленским "мирной формулы". В ней украинский президент отвергает любые переговоры, направленные на урегулирование вооруженного конфликта в его стране без полного вывода российских войск на границы 1991 года, включая Донбасс и Крым.По мнению главы Еврокомиссии, украинское видение заключения мира является "справедливым", а на переговорах "нельзя уравнивать агрессора и жертву".- написал Медведев в своем Telegram-канале.Медведев подчеркнул, что о никаких равных переговорах с нацистским государством под внешним управлением речи быть не может. Украинское государство сейчас находится в состоянии полураспада. Переговоры возможны исключительно с хозяевами киевского режима, находящимися в Вашингтоне. И предметом переговоров должно быть послевоенное мироустройство, предполагающее значительное ослабление гегемонии США, однако в настоящее время об этом говорить пока рано, поэтому сейчас отсутствует необходимость в проведении любых переговоров.