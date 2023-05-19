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Патрушев: На страны ЕС надвигается радиационное облако, вызванное уничтожением боеприпасов с обеднённым ураном на Украине

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Патрушев: На страны ЕС надвигается радиационное облако, вызванное уничтожением боеприпасов с обеднённым ураном на Украине

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил о том, что убийства журналистки Дарии Дугиной, военного корреспондента Владлена Татарского, а также подрыв автомобиля, в котором находился сопредседатель партии «Справедливая Россия – За правду» и писатель Захар Прилепин – дело рук США. Об этом он рассказал в ходе совещания по вопросам безопасности, проходившего в Сыктывкаре.


Киевский неонацистский режим при поддержке англосаксов перенёс террористические действия на территорию нашей страны

– отметил Патрушев.

В то же время, уточнил экс-директор ФСБ, именно американские спецслужбы принимали активное участие в координировании действий, приведших к взрыву на Крымском мосту, диверсии на «Северных потоках» и другим террористическим актам.

Вместе с тем, подчёркивает секретарь российского Совбеза, инструкторы НАТО занимаются подготовкой украинских диверсионно-террористических групп под предлогом «помощи по обеспечению защиты Украины со стороны США», в то время как коллективный Запад является напрямую вовлечённым в украинский конфликт на стороне преступного киевского режима во главе с Владимиром Зеленским.

Коснулся российский государственный деятель во время совещания и темы надвигающегося на страны Западной Европы радиоактивного облака, вызванного уничтожением боеприпасов с обеднённым ураном, поставленных Киеву его западными «союзниками».

В Польше уже зафиксирован рост радиации

– сказал Патрушев.

Отметим, что ранее, в эфире RT, бывший морпех США Джон Дуган заявил о причастности Украины и Запада к осуществлению терактов в отношении журналистов, сославшись на убийство Дарии Дугиной в августе прошлого года. По словам американского военного в отставке, убийство журналистки было тоже тщательно спланированной акцией западных спецслужб, которые, по его мнению, таким образом, пытаются оказать давление на тех, кто занимает пророссийскую позицию.
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27 комментариев
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  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:19
    +8
    Патрушев: На страны ЕС надвигается радиационное облако, вызванное уничтожением боеприпасов с обеднённым ураном на Украине
    . "удачно" получилось, как только, так сразу, повторить на БИС!
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 15:25
      +5
      Цитата: rocket757
      . "удачно" получилось, как только, так сразу, повторить на БИС!

      Кто яму для других копать трудился, тот сам в нее упал, гласит Писанье.
      1. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 15:40
        0
        Цитата: carpenter
        Кто яму для других копать трудился, тот сам в нее упал, гласит Писанье.

        Ранее британский замминистра обороны Джеймс Хиппи заявил, что Соединённое Королевство не обязано участвовать в ликвидации последствий применения снарядов с обеднённым ураном, которые Лондон поставляет Киеву.
        1. Bingo
          Bingo Сегодня, 15:51
          +3
          Цитата: tihonmarine
          Соединённое Королевство не обязано участвовать в ликвидации последствий применения снарядов с обеднённым ураном


          Сейчас дружно все вспоминают сказки шароварников про ядерные державы и грязные бомбы... То ли еще будет, когда украинская версия Годзилы вылезет - шестиногий Кабан Полтинник
          Кстати, Жабелина Бджолли там не хочет еще раз на Запукрию приехать с гуманитарной миссией? Самое время!
    2. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 15:32
      +1
      Цитата: rocket757
      . "удачно" получилось, как только, так сразу, повторить


    3. Pharmacist
      Pharmacist Сегодня, 15:38
      +4
      Да, не, брехня! laughing
      Уран безвреден, ничего не будет!
    4. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 15:43
      0
      Кто знает европейский сайт радиационной обстановки ,может облако ветрами до Англии донесёт?
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 15:19
    +15
    Попутного ветра в ЕС................
    1. isv000
      isv000 Сегодня, 15:25
      +3
      Цитата: Uprun
      Попутного ветра в ЕС................

      Надо шире подавать эту информацию для жителей ЕС, может быстрее за вилы возьмутся...
      1. carpenter
        carpenter Сегодня, 15:27
        +4
        Цитата: isv000
        Надо шире подавать эту информацию для жителей ЕС, может быстрее за вилы возьмутся...

        Пусть глубже дышат, "вольным воздухом Европы". До Британии вероятно не доберется.
        1. Слон
          Слон Сегодня, 15:54
          0
          До наглеющих бритов легко может добраться случайно высыпанный в Северо-Атлантическое морское течение соответствующий порошок. Сама природа создала средство доставки. Оч эффективно, креативно и больших усилий прилагать не надо!
  3. мазута
    мазута Сегодня, 15:21
    +9
    Дышите глубже европартнеры!Вдыхайте выгоды от неонацистов!Британцам передавайте огромный привет с благодарностью.
    1. Андрей Николаевич
      Андрей Николаевич Сегодня, 15:37
      +1
      И глубже! Глубже вдыхайте воздух ,, чистой украинской демократии и английской свободы,,!)
  4. Incvizitor
    Incvizitor Сегодня, 15:21
    +3
    Что заслужили то и получили, пусть там гниют заживо.
  5. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 15:27
    +2
    Могу им посоветовать выйти на улицу массово,и дышать полной грудью wassat .И,желательно,подольше! am
  6. zxc15682
    zxc15682 Сегодня, 15:29
    +3
    Вопрос откуда радиация? Извините, я не достаточное умён, чтобы написать нормальный комментарий
    1. mark1
      mark1 Сегодня, 15:37
      +2
      Какая разница "откуда" - оттуда! Главное что оказалась там где надо.
    2. Слон
      Слон Сегодня, 16:09
      0
      Радиация возможна от разрушения стержней с обедненным ураном при взрыве соответствующих боеприпасов
  7. Bingo
    Bingo Сегодня, 15:29
    +5
    Кстати, уже проскальзывает такая мысля, что не бьется по воплям ЧЕМ именно загрязнен регион с тем, что на складах были снаряды только) Да и по уму, сколько их там могло-то быть для дюжины Челленджеров?
    Зато вспоминается, что укра неоднократно завывала о намерении изготовить грязную бомбу для терактов, причем скорее всего тут без помощи запада не оббошлось. Что просто аж медом по сердцу, когда она рванула именно на западной границе Украины...
    Еще забавно, что ЕСЛИ все так, то западу даже квакнуть нечего - будут до упора списывать на уран в снарядах, но там опять - вылезают их же недавние сказки, какой уран безвредный...
    А вообще есть еще один вывод - бить надо не по восточной и Центральной, а по Западной Украине... Вон визгу-то сколько ,будто на холодец потащили. А вот взрывы чего угодно на Востоке - их вообще не колыхали. Даже взрывы на АЭС, а там добра - всю Европу отравить хватит
    1. Alex777
      Alex777 Сегодня, 15:36
      +2
      Высокая радиация в деревне Росошанская под Хмельницким. Загрязнение на миллиарды лет?!

      Замеры показывают повышение над фоном на 40 - 120 процентов после того как бахнул склад. Конечно, без правильных замеров специалистами, а не украинскими "блохерами", сказать сложно. Но:
      - это рентгеновское излучение, а не нейтроны.
      - нейтроны не замерялись, и, чтоб их мерять, надо быть в километрах от места.

      Так вот, если бы это был обогащённый уран, то было бы повышение именно уровня нейтронов по преимуществу. А раз это гамма-лучи, то вероятно не только бронебойные сердечники с ураном, поскольку от простого их разлёта радиация будет неизмерима на расстоянии в километры.

      Можно полагать, что на складе хранилось приличное количество ПТРК Милан рядом с боекомплектом для них. Он поставлен на Украину как отдельный ПТРК свыше 100 комплектов (в норме к каждому 40 выстрелов, но скорее всего поставили больше) и установлен на немецкие БМП Мардер, которые в количестве до 100 поставила Германия.

      Как мы уже писали, у них в системе наведения используется торий. Вот от него да, гамма больше, чем нейтроны.

      Дело в том, что ракета, пусть и под управлением на проводах, о своём местоположении в поле зрения сообщить через них никак не может. Поэтому, чтобы обозначить себя в пространстве, она имеет инфракрасный излучатель в хвостовой части, излучение от которого идентифицируется приёмником пусковой установки, которая, в свою очередь, выдаёт команды ракете, заданные оператором (стрелком).

      Как раз в инфракрасном излучателе ракет «Милана» и кроется вся тайна. В нём в качестве одного из электрических элементов используется радиоактивный торий-232 в количестве около 2,5 граммов – источник довольно сильного радиационного излучения, который имеет период полураспада почти в 14 миллиардов лет.

      И здесь не трудно догадаться, что при детонации ракеты торий, будучи составным её компонентом, превратится в мелко- и крупнодисперсную пыль, которая разлетится на многие метры, а то и десятки метров от эпицентра взрыва, заразив поверхность почвы. А дальше – углубление внутрь почвы, развеиваемая  ветром пыль, проникновение в грунтовые воды.

      В общем, шанс вдохнуть или съесть заразу даже после окончания боевых действий присутствует.
      Благодаря альфа-излучению вдыхание или попадание в желудочно-кишечный тракт частиц, содержащих торий, с большой долей вероятности может вызвать рак и/или привести к серьёзным генетическим изменениям организма, которые скажутся на следующих поколениях.

      В наиболее поздних модификациях Milan 3 и Milan ER инфракрасный излучатель был заменён на ксеноновый с усиленной защитой от помех. В нём тория нет, но более старые варианты в виде Milan, Milan 2 и Milan 2T его содержат. А их на сегодняшний день большинство. Они используются в десятках стран, в том числе у Украины как раз модификации исключительно с торием.

      Локальные очаги загрязнений будут в любом случае. При этом, чем сильнее ветер, тем крупнее их площадь. По очень и очень условным прикидкам одна ракета может осыпать ториевой пылью и более крупными обломками несколько десятков квадратных метров.

      Получить какое-то значимое облучение, просто постояв на этом месте, нельзя. Но употреблять в пищу то, что там выросло или паслось, не очень-то безопасно даже спустя длительный период времени (примерно 7 млрд лет). Также нельзя исключать возможность переноса радиоактивной пыли воздушными потоками, что может стать причиной попадания её частиц в лёгкие людей или животных.

      А так-то, конечно, надо замерять на местности. По нейтронному спектру можно будет понять, торий это или уран-235. Интересно посмотреть, как блогеры с радиометрами туда устремятся. Ждём открытых и честных репортажей. Потому что от украинских властей сами знаете, чего можно ждать.

      ©Доцент

      Это одна версия.
      Есть вторая - не зря штатовцы притащили в 404 измерители радиации. Демонстративно причем.
      А ломики были прикрытием того, ради чего притащили измерители.
  8. paul3390
    paul3390 Сегодня, 15:30
    +4
    Откуда радиация при подрыве боеприпасов с обеднённым ураном? Чему там особо фонить-то? Токсичная пыль - да, альфа-облучение после её вдыхания никому здоровья не прибавляет. Но пыль тяжёлая, вряд ли она аж до Польши долетела. К тому же - это как шарахнуть должно было, чтобы урановый лом в пыль превратился?

    То ли он гонит, то ли там было ещё что-то, о чём вслух не говорят..
    1. Bingo
      Bingo Сегодня, 15:40
      0
      Цитата: paul3390
      Но пыль тяжёлая, вряд ли она аж до Польши долетела.

      Чернобыль - взрыв, пожар, тяжелая пыль полетела и до Скандинавии. Хмельницкий - взрыв, пожар... Основная часть понятно, около места останется, но в зависимости от того, что напихали, и Европе хватит. И это только начало, потом еще все это, что не улетело - будет всячески мигрировать... Помните, году в 15 паника была из-за лесных пожаров у ЧАЭС? Так по той же причине, в древесине много чего понапихано радиоактивного, и когда она сгорает, с мельчайшими частичками пепла горячим воздухом пожаров ее далеко в облака закидывает, куда упадет - неясно
      1. paul3390
        paul3390 Сегодня, 15:50
        +1
        Чернобыль - взрыв, пожар, тяжелая пыль полетела и до Скандинавии.

        В Чернобыле - в облако попала масса различных радиоактивных элементов. Отнюдь не урановая пыль. Там в основном насколько помню по цезию и йоду загрязнение было.
    2. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 15:45
      +1
      Цитата: paul3390
      Откуда радиация при подрыве боеприпасов с обеднённым ураном? Чему там особо фонить-то?

      Вы правы, похоже это не "обеднёнка " фонит, а что другое, то что "братья из за речки". Направили Киеву для провокации.
  9. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 15:31
    0
    Пройдёт и по нашей улице инкассатор, как говорится.)
  10. uav80
    uav80 Сегодня, 15:40
    0
    Ну что тут сказать, может так и надо..
  11. pexotinec
    pexotinec Сегодня, 15:41
    +1
    Поэтому запад не боится нас и не уважает, что ответки нет на их территории только озабоченность и линии. Хотя в штатах череда ЖД катастроф прям как по расписанию. Ещё бы евро хранилища СПГ в негодность пришли бы в ходе сбоя электроники или рядом курящего сантехника.