Киевский неонацистский режим при поддержке англосаксов перенёс террористические действия на территорию нашей страны

В Польше уже зафиксирован рост радиации

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил о том, что убийства журналистки Дарии Дугиной, военного корреспондента Владлена Татарского, а также подрыв автомобиля, в котором находился сопредседатель партии «Справедливая Россия – За правду» и писатель Захар Прилепин – дело рук США. Об этом он рассказал в ходе совещания по вопросам безопасности, проходившего в Сыктывкаре.– отметил Патрушев.В то же время, уточнил экс-директор ФСБ, именно американские спецслужбы принимали активное участие в координировании действий, приведших к взрыву на Крымском мосту, диверсии на «Северных потоках» и другим террористическим актам.Вместе с тем, подчёркивает секретарь российского Совбеза, инструкторы НАТО занимаются подготовкой украинских диверсионно-террористических групп под предлогом «помощи по обеспечению защиты Украины со стороны США», в то время как коллективный Запад является напрямую вовлечённым в украинский конфликт на стороне преступного киевского режима во главе с Владимиром Зеленским.Коснулся российский государственный деятель во время совещания и темы надвигающегося на страны Западной Европы радиоактивного облака, вызванного уничтожением боеприпасов с обеднённым ураном, поставленных Киеву его западными «союзниками».– сказал Патрушев.Отметим, что ранее, в эфире RT, бывший морпех США Джон Дуган заявил о причастности Украины и Запада к осуществлению терактов в отношении журналистов, сославшись на убийство Дарии Дугиной в августе прошлого года. По словам американского военного в отставке, убийство журналистки было тоже тщательно спланированной акцией западных спецслужб, которые, по его мнению, таким образом, пытаются оказать давление на тех, кто занимает пророссийскую позицию.