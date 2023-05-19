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Президент Украины прибыл в Саудовскую Аравию на саммит Лиги арабских государств

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Президент Украины прибыл в Саудовскую Аравию на саммит Лиги арабских государств

Прокатившись, что называется, «галопом по Европам», президент Украины Владимир Зеленский не стал долго засиживаться в Киеве и отправился в новое турне, теперь уже по странам Ближнего Востока и Азии. Сегодня Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию на заседание Лиги арабских государств (ЛАГ), где он встретится с наследным принцем Мухаммедом бин Салманом Аль Саудом и проведет ряд других переговоров, сообщил украинский президент в своем телеграм-канале.


Вряд ли лидеры арабских государств встретят украинского президента с распростертыми объятиями, к чему он привык, посещая западные столицы. В последнее время страны ЛАГ не только все более налаживают взаимоотношения друг с другом, но и продолжают активно развивать политическое и экономическое сотрудничество с Россией, отказываясь поддерживать санкции Запада против РФ.

Недавно в Лиге было восстановлено членство Сирии, которая стала вторым в мире государством, вслед за КНДР признавшим легитимность вхождения четырех бывших украинских территорий в состав Российской Федерации. Сомнительно, что Башар Асад вообще захочет встречаться с украинским президентом.

Впрочем, Зеленский прекрасно понимает, что клянчить военную и даже финансовую помощь у арабских стран, а тем более призывать их выступить против России, затея из разряда неосуществимых. Поэтому и цели своего приезда на саммит ЛАГ он обозначил совсем другие.

По словам президента Украины, в Эр-Рияд он прилетел, дабы поднять тему возврата «всех политических заключенных Крыма и временно оккупированных территорий» и обсудить свою «формулу мира», к которой намеревается привлечь внимание лидеров арабского мира. Из более практичных целей визита Зеленский назвал обсуждение энергетической безопасности Украины предстоящей зимой. Очевидно, в Саудовской Аравии украинский лидер будет клянчить поставки энергоносителей.

Еще один приоритет — защита мусульманского сообщества Украины

— написал Зеленский.

Под «мусульманским сообществом Украины» он подразумевает прежде всего крымских татар, которые, по словам Зеленского,якобы «подвергаются репрессиям в оккупированном Крыму». Для усиления переговорной позиции по этому вопросу украинский президент прихватил с собой проживающего на Украине одного из лидеров так называемого крымскотатарского национального движения Мустафу Джемилева (создатель экстремистских организаций).

Известно, что этот националист, бывший диссидентом еще во времена СССР, не признал в 2014 году вхождение в состав РФ Крыма, а в 2015 году выступил одним из организаторов блокады полуострова. Вот такой вот «радетель» за судьбы крымчан, под стать главе украинского государства.

Ожидается, что из Эр-Рияда президент Украины отправится в Японию, где примет участие в проходящем в Хиросиме саммите государств G7.
Автор:
Использованы фотографии:
Телеграм-канал президента Украины
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36 комментариев
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  1. Овсиговец
    Овсиговец Сегодня, 14:55
    +2
    Напишите коротко и емко по смыслу..... "Выступит, будет просить....." Дальше уже не важно что.
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 15:05
      +5
      Следующий визит гнома и форточника видимо будет в Антарктиду к пингвинам, только они остались не охваченными мольбой о помощи.
      1. Uprun
        Uprun Сегодня, 15:13
        +1
        Не соглашусь, Антарктида это последний континент, а он еще Африку не объезжал, ну тех, кого с зерном кинул.
      2. Labrador
        Labrador Сегодня, 15:28
        0
        Хоть тушкой, хоть чучелком, хоть в арктику, хоть в антарктику, хоть к чёрту на рога, НО ДАЙТЕ ГРОШЕЙ!
    2. kromer
      kromer Сегодня, 15:07
      +1
      Цитата: Овсиговец
      Напишите коротко и емко по смыслу..... "Выступит, будет просить.....


      Об этом и писАть не нужно, ибо просить и Зеленский это синонимы.
    3. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 15:09
      +1
      Цитата: Овсиговец
      Напишите коротко и емко по смыслу..... "Выступит, будет просить....." Дальше уже не важно что.


      Будет просить его не бить.
    4. Венд
      Венд Сегодня, 15:18
      0
      И с каких это пор Украина арабское государство? laughing
      Цитата: Овсиговец
      Напишите коротко и емко по смыслу..... "Выступит, будет просить....." Дальше уже не важно что.

      Не выступит, кто ему там даст выступать laughing
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 15:25
        +1
        С тех пор как Зеленского избрали на пост президента .
    5. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 15:32
      +3
      Я не националист но еврей,пускающий кракодильи слёзы по мусульманам ,находясь среди мусульман же это нонсенс wassat
  2. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 14:58
    +1
    Судя по последним телодвижениям он не сын Израиля, он цыган, так вперед за цыганской звездой качевой, на закат. Прям подворашник какой-то а не президент и главнокомандующий страны которая борется за свою независимость и существование, а так же защищает аж всю Европу. Тьфу.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 15:13
      +2
      Цитата: Ропот 55
      Судя по последним телодвижениям он не сын Израиля, он цыган, так вперед за цыганской звездой качевой, на закат.

      А тем временем, Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что радиоактивное облако, возникшее после уничтожения боеприпасов с обеднённым ураном, поставленных Украине, надвигается на Западную Европу.
      1. Ропот 55
        Ропот 55 Сегодня, 15:31
        0
        carpenter hi, как говаривал (отрицательный персонаж) советского сериала, - "Что-то я сомневаюсь".
        1. carpenter
          carpenter Сегодня, 16:01
          0
          Цитата: Ропот 55
          как говаривал (отрицательный персонаж) советского сериала, - "Что-то я сомневаюсь".

          Про "обедненку" сомнительно, а вот куда ракеты попали сомнения нет, и попал он туда куда нужно. Скорее всего там готовили провокацию с "грязной" ядерной бомбой.
  3. tatarin1972
    tatarin1972 Сегодня, 14:58
    +2
    Осталось охватить только Лигу сексуальных меньшинств.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 15:01
      +1
      tatarin1972 hi, они ж европейцы а значит уже эти самые(цензура).
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 15:09
      +2
      Цитата: tatarin1972
      Осталось охватить только Лигу сексуальных меньшинств.

      У же охватывает.
      "Президент Украины Владимир Зеленский поручил премьеру Денису Шмыгалю рассмотреть вопрос о легализации однополых браков в стране."
    3. Комментарий был удален.
    4. Фёдор М
      Фёдор М Сегодня, 15:27
      0
      Так он давно уже там! Вспомните его номер!
      .....
  4. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 15:06
    +4
    Еврей притащился к арабам..Интересно,как это воспримут в Израиле?Крикнут-"еврей то-ненастоящий!" bully
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 15:11
      +1
      Цитата: dmi.pris1
      Еврей притащился к арабам..

      Он же попрошайничать приехал к арабам, а это не запрещено.
      1. Толстый
        Толстый Сегодня, 15:29
        0
        Да ладно. Могут любой каприз за наличные. Другое дело он, Зеленский, не представляет как умеют торговаться мусульмане...
      2. Ропот 55
        Ропот 55 Сегодня, 15:33
        0
        carpenter, благодарю вас, еще один довод что он ЦЫГАН шатается по свету как не прикаянный и попрошайничает, где вы видели сына Израиля в роли попрошайки?
  5. Silver99
    Silver99 Сегодня, 15:11
    +7
    В Хиросиме на месте председателя тусовки будет восседать глава государства которая ее и стерла в 1945 г., на этом месте с американским радиоактивным пеплом они будут обсуждать ядерную угрозу от России, просто когнитивный диссонанс.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 15:35
      0
      Silver99 hi, так если эти "гордые" самураи чего там возбухнут то Вашингтон и повторит урок у них с эти просто.
  6. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 15:11
    +6
    еврей- нацист средь арабского саммита
    гениально!!!
  7. мазута
    мазута Сегодня, 15:14
    +4
    Ни чем хорошим эти "вояжи" для России не закончатся...Гаденыша надо давно ликвидировать,плюс покончить с его "болтающими и изрыгающими ненависть к России "головками".На смену конечно придут другие,но действовать и трепать языком уже будут более осторожно.Потом ликвидировать следующую партию и вот тогда уже к власти доберутся если не вменяемые,то уж точно более разумные и опасающиеся за свою жизнь.А пуская все это на самотёк,власти России только наживают себе и народам России еще больше проблем.
  8. Roma-1977
    Roma-1977 Сегодня, 15:17
    +3
    Так как Украина - древнейшее из арабских государств, и сам Магомед, саллаллаху алейхи ва саллям, был украинцем, то...
    1. Андрей Николаевич
      Андрей Николаевич Сегодня, 15:27
      0
      А мы как то сразу то и не додумались))
  9. rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:21
    +2
    Президент Украины прибыл в Саудовскую Аравию на саммит Лиги арабских государств
    . А вот это странно... зачем его туда позвали или сам припёрся?
    1. alystan
      alystan Сегодня, 15:29
      0
      Вроде как ОАЭ и СА хохлам регулярно тонны фиников в виде гумпощи отправляли.
      Может и до денег с оружием уже договорились, хз этих семитов с обеих сторон.
      Хотя сами же арабы утверждают, что саудовская королевская семья имеет иудейские корни...
  10. Арман Бахтикян
    Арман Бахтикян Сегодня, 15:21
    0
    Что там ему делать, там арабские страны и свои порядки...
  11. alystan
    alystan Сегодня, 15:26
    0
    Иудей некошерный облачился в арабские наряды... belay

    Было бы просто здорово, если бы Асад прямо там вернул Зелику украинский орден, от которого он и так собирался отказаться!
  12. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 15:26
    +1
    Один обрезанный еврей- наркоман среди арабов?.. Он- нормальный?..
  13. Баберметис
    Баберметис Сегодня, 15:30
    +1
    Надеюсь в Израиль хоть заезжать не будет. конченный.
  14. Fitter65
    Fitter65 Сегодня, 15:36
    0
    Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию на заседание Лиги арабских государств (ЛАГ), где он встретится с наследным принцем Мухаммедом бин Салманом Аль Саудом и проведет ряд других переговоров, сообщил украинский президент в своем телеграм-канале.
    А что реально кто-то с ним будет встречаться и переговариваться? А в Израиль, на историческую родину иудеев ехать не собирается? А на начало миграции императорских пингвинов в Антарктиде, поедет?
  15. Vladimirovich_7
    Vladimirovich_7 Сегодня, 15:38
    0
    Цирк передвижной :) да ещё и дорогой :) Его скоро палками будут гонять. Мечты
  16. bk-sarmat
    bk-sarmat Сегодня, 15:44
    0
    как пел владимир семёныч...засосал стакан и в ватикан,взял коран и в тегеран)