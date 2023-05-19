Президент Украины прибыл в Саудовскую Аравию на саммит Лиги арабских государств

Еще один приоритет — защита мусульманского сообщества Украины

Прокатившись, что называется, «галопом по Европам», президент Украины Владимир Зеленский не стал долго засиживаться в Киеве и отправился в новое турне, теперь уже по странам Ближнего Востока и Азии. Сегодня Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию на заседание Лиги арабских государств (ЛАГ), где он встретится с наследным принцем Мухаммедом бин Салманом Аль Саудом и проведет ряд других переговоров, сообщил украинский президент в своем телеграм-канале.Вряд ли лидеры арабских государств встретят украинского президента с распростертыми объятиями, к чему он привык, посещая западные столицы. В последнее время страны ЛАГ не только все более налаживают взаимоотношения друг с другом, но и продолжают активно развивать политическое и экономическое сотрудничество с Россией, отказываясь поддерживать санкции Запада против РФ.Недавно в Лиге было восстановлено членство Сирии, которая стала вторым в мире государством, вслед за КНДР признавшим легитимность вхождения четырех бывших украинских территорий в состав Российской Федерации. Сомнительно, что Башар Асад вообще захочет встречаться с украинским президентом.Впрочем, Зеленский прекрасно понимает, что клянчить военную и даже финансовую помощь у арабских стран, а тем более призывать их выступить против России, затея из разряда неосуществимых. Поэтому и цели своего приезда на саммит ЛАГ он обозначил совсем другие.По словам президента Украины, в Эр-Рияд он прилетел, дабы поднять тему возврата «всех политических заключенных Крыма и временно оккупированных территорий» и обсудить свою «формулу мира», к которой намеревается привлечь внимание лидеров арабского мира. Из более практичных целей визита Зеленский назвал обсуждение энергетической безопасности Украины предстоящей зимой. Очевидно, в Саудовской Аравии украинский лидер будет клянчить поставки энергоносителей.— написал Зеленский.Под «мусульманским сообществом Украины» он подразумевает прежде всего крымских татар, которые, по словам Зеленского,якобы «подвергаются репрессиям в оккупированном Крыму». Для усиления переговорной позиции по этому вопросу украинский президент прихватил с собой проживающего на Украине одного из лидеров так называемого крымскотатарского национального движения Мустафу Джемилева (создатель экстремистских организаций).Известно, что этот националист, бывший диссидентом еще во времена СССР, не признал в 2014 году вхождение в состав РФ Крыма, а в 2015 году выступил одним из организаторов блокады полуострова. Вот такой вот «радетель» за судьбы крымчан, под стать главе украинского государства.Ожидается, что из Эр-Рияда президент Украины отправится в Японию, где примет участие в проходящем в Хиросиме саммите государств G7.