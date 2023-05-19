СКР раскрыл новые подробности об издевательствах украинских нацистов над военнопленными: «Вырезали скандинавский символ на груди»

Говоря о себе, потерпевший сообщил, что лица, охранявшие пленных, вырезали на правой стороне его груди скандинавский символ. На вопрос следователя, зачем они это сделали, освобожденный из плена военнослужащий пояснил, что один из охранников хотел набить себе такую наколку, а предварительно решил посмотреть, как она будет выглядеть со стороны

Попадающие в украинский плен российские военнослужащие подвергаются жестоким издевательствам со стороны нацистов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета Российской Федерации.Один из вернувшихся после обмена военнопленных рассказал следователям, что ему вырезали скандинавский символ на груди с целью издевательства и причинения страданий.- цитирует РИА Новости пресс-службу Следственного комитета.Военнопленному угрожали, что если при этой процедуре он будет кричать, то его начнут пытать с помощью электрического тока. Что касается оскорблений и побоев, то они в отношении российских военнопленных носят регулярный характер. Некоторые военнопленные умирают, не выдерживая жестоких избиений и пыточных условий содержания.Бывший военнопленный, с которыми беседовали российские следователи, рассказал, что сможет опознать своих мучителей по голосу. Об обстоятельствах своего попадания в плен мужчина рассказал, что его дважды ранили в ногу, поэтому он потерял способность самостоятельно передвигаться и был захвачен украинскими боевиками.Следственные органы приобщили показания потерпевшего к уголовным делам, которые уже возбуждены в отношении граждан Украины, причастных к совершению военных преступлений. Другой вопрос, есть ли надежда на то, что мучители военнопленных будут реально наказаны по российским законам.