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СКР раскрыл новые подробности об издевательствах украинских нацистов над военнопленными: «Вырезали скандинавский символ на груди»

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СКР раскрыл новые подробности об издевательствах украинских нацистов над военнопленными: «Вырезали скандинавский символ на груди»

Попадающие в украинский плен российские военнослужащие подвергаются жестоким издевательствам со стороны нацистов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета Российской Федерации.


Один из вернувшихся после обмена военнопленных рассказал следователям, что ему вырезали скандинавский символ на груди с целью издевательства и причинения страданий.

Говоря о себе, потерпевший сообщил, что лица, охранявшие пленных, вырезали на правой стороне его груди скандинавский символ. На вопрос следователя, зачем они это сделали, освобожденный из плена военнослужащий пояснил, что один из охранников хотел набить себе такую наколку, а предварительно решил посмотреть, как она будет выглядеть со стороны

- цитирует РИА Новости пресс-службу Следственного комитета.

Военнопленному угрожали, что если при этой процедуре он будет кричать, то его начнут пытать с помощью электрического тока. Что касается оскорблений и побоев, то они в отношении российских военнопленных носят регулярный характер. Некоторые военнопленные умирают, не выдерживая жестоких избиений и пыточных условий содержания.

Бывший военнопленный, с которыми беседовали российские следователи, рассказал, что сможет опознать своих мучителей по голосу. Об обстоятельствах своего попадания в плен мужчина рассказал, что его дважды ранили в ногу, поэтому он потерял способность самостоятельно передвигаться и был захвачен украинскими боевиками.

Следственные органы приобщили показания потерпевшего к уголовным делам, которые уже возбуждены в отношении граждан Украины, причастных к совершению военных преступлений. Другой вопрос, есть ли надежда на то, что мучители военнопленных будут реально наказаны по российским законам.
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7 комментариев
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  1. Silver99
    Silver99 Сегодня, 14:57
    +4
    Это к вопросу, что там со стороны Украины кто-то воюет по принуждению и не ведает что творит, все они на 101 % подлежат уничтожению, я сейчас не про пленных ВСУшниках, валите их на поле боя пока они руки в гору не успели поднять, а когда придем к их семьям депортировать всех со всеми их выводками и жинками, что б эта зараза больше не плодилась на русской земле.
    1. yasel
      yasel Сегодня, 15:16
      0
      Прям и 101%.....хоть би 50% набрать.
    2. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 15:23
      +1
      есть ли надежда на то, что мучители военнопленных будут реально наказаны по российским законам.
      Пуля в лоб и вся недолга !
  2. Фома_Петров
    Фома_Петров Сегодня, 15:18
    +1
    ...И, ведь, наверняка, эти изверги-бесы двуногие..., - прекрасно знают о вполне гуманном отношении к пленным со стороны ВС РФ!..
  3. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 15:26
    0
    А потом таких шароварных мучителей-тварей после пленения поменяют. И им потом айфон и на курорты... am
    Мочить падл за издевательства!
  4. _Батя_
    _Батя_ Сегодня, 15:32
    -1
    У нас молодой танкист из плена вернулся, издевались над ним украинцы. Кастрировали, потом надули монтажной пеной рот и задний про...д.
    Парень живой, но подавленный. Неизвестно сколько в таком состоянии протянет.
  5. Viktor fm
    Viktor fm Сегодня, 16:01
    0
    Нет смертной казни--нет наказания.