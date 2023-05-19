Военное обозрение
Войти Регистрация

Президент России: Нашу страну хотят поделить на десятки мелких образований

18
Президент России: Нашу страну хотят поделить на десятки мелких образований

Враги России пытаются делать упор на разобщение проживающих в стране национальных сообществ с целью развала государства. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин, выступая на заседании Совета по межнациональным отношениям.


Как отметил глава государства, внутри российских национальных сообществ устраиваются разнообразные провокации. Противники единства России пытаются поднимать тему т.н. «деколонизации».

Они предлагают поделить Россию на десятки мелких образований

- заметил Путин.

Резко высказавшись в адрес противников российского единства, президент отметил, что они не видят главного: национальное многообразие российского государства делает страну лишь сильнее. Единство народов России делает страну сильнее, является условием ее существования и мощи, заявил глава государства. Если против России происходит внешняя агрессия со стороны других государств, то единство страны лишь укрепляется, сделал вывод российский лидер.

Владимир Путин также обратил внимание на непрекращающиеся атаки противников России на традиционные духовные ценности проживающих в стране народов.

Напомним, что планы по т.н. «деколонизации» России вынашиваются Западом, а озвучивать их поручили киевскому режиму и так называемой «российской оппозиции», деятели которой давно не проживают в стране, а находятся в Польше или на Украине, куда сбежали из России от грозящей им уголовной ответственности за экстремистскую деятельность.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
18 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 15:11
    +4
    Так это и не секрет никакой, уже давно и карты раздела есть и заявления Западных ОФИЦИАЛЬНЫХ лиц одна Олбрайт чего стояла. И послы США в Сибирь на "пельмешки" не просто так мотались.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 15:12
      -1
      Ну тут как говорится хотеть не вредно.Но это изначально безнадёжное дело.Такие дела не зависят от чьих то хотелок из-за рубежа.
      1. paul3390
        paul3390 Сегодня, 15:45
        +3
        30 лет назад нашу Родину уже поделили на десяток более-менее мелких образований. Причём - практически те же персонажи, что и по сию пору на верхах сидят. Почему же вы думаете, что они не в состоянии повторить свои прошлые деяния? Вопрос - сколько им заплатят на этот раз.
  2. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 15:14
    +14
    Ну если президент это понимает, откуда столько половинчатых шагов? Почему до сих пор жирует 5 колонна внутри? Почему известный продюсер Юрий Бардаш приходя на радио с патриотическим проектом слышит от дирекции: "Никакого патриотизма на радио не будет!". И это в нашей воюющей стране, безо всяких последствий для этого самого рук-ва?
    1. Венд
      Венд Сегодня, 15:16
      +1
      Цитата: ИванИванов
      Ну если президент это понимает, откуда столько половинчатых шагов? Почему до сих пор жирует 5 колонна внутри? Почему известный продюсер Юрий Бардаш приходя на радио с патриотическим проектом слышит от дирекции: "Никакого патриотизма на радио не будет" в нашей воюющей стране, безо всяких последствий для этого самого рук-ва?

      Из-за Конституции 93-года.
      1. военком Котёнок
        военком Котёнок Сегодня, 15:31
        0
        Цитата: Венд
        Из-за Конституции 93-года.
        Это несерьёзно. Когда в стране действует не прописанная ни в каких законах армия, набирающая личный состав в тюрьмах и практикующая смертную казнь — это означает, что конституция упразднена явочным порядком. Причина в чём-то другом.
      2. paul3390
        paul3390 Сегодня, 15:36
        0
        Ой, да ладно! А то мы все не в курсе, как при желании в РФ кого угодно закрыть можно. Чихнул в сторону полиционэра - вот тебе и покушение на власть. Я уж молчу про всякие типа проверяющие органы. Один звонок - и у тебя куча проблем по всем фронтам, от пожарников до налоговой.

        Так что - проблему можно решить на раз. Другое дело - желания у верхов нет. Видимо - для них вся эта публика по сию пору проходит по разряду своих.. Посему - неприкосновенны.
      3. Комментарий был удален.
    2. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 15:21
      +6
      ИванИванов hi, без патриотического радио мы проживем, а вот жить с выходцами определенных республик которые едут к нам ЯКОБЫ работать становиться всё труднее и дело пахнет керосином к сожалению.
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:17
    +3
    Президент России: Нашу страну хотят поделить на десятки мелких образований
    . А вот тут сомнений НЕТ.
    Не сегодня это придумали, даже не вчера.
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 15:18
    +2
    А не пора ли 5 колонной занятся.А то сегодня читаю англицкий таблоид, а там кроме двух претендентов на Президенство Мишустина и Медведева ,вытащили из моли Грудинина и ещё одного коммуниста.Надеются что эти двое повторят подвиг Горбачёва.Когда наконец разберутся с ельцин -центром и пора уже занятся Ройзманом, и предоставившими ему гарантийные письма.А Ройзман ,почти сразу после приговора начал оскорблять суд Народ требует жёсткой внутренней политики,на Навального сил хватило,должно хватить и на остальных.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 15:56
      0
      А я удивлен,почему они не ставят на того же Ройзмана,или Навального?На этих "обиженных"В прямом и переносном смысле.
  5. Кетцалькоатль
    Кетцалькоатль Сегодня, 15:21
    +6
    В очередной раз жжет глаголом, очевидные вещи. Комментарии излишни.
  6. dump22
    dump22 Сегодня, 15:22
    +1
    Если против России происходит внешняя агрессия со стороны других государств, то единство страны лишь укрепляется, сделал вывод российский лидер.


    М-да.
    Оригинальный взгляд.
    Отсюда ведь следует рецепт: при ослаблении единства страны нужно спровоцировать внешнюю агрессию и тогда единство сразу укрепиться!
  7. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 15:24
    +5
    Если кремль пойдёт на "мирные переговоры " и остановит боевые действия,то развал России будет неизбежен. Ибо вся натовщина во главе с сшой не только перевооружат всушников,но и создадут там мощный ВПК,а у нас намертво буксует "импортозамещение "!Вместо того чтобы взять 20 миллиардов долларов,продать на бирже,а всю прибыль от продажи пустить на развитие промышленности,на реальное создание рабочих мест,у нас массово пускают с молотка оборонные предприятия и заводы по ремонту боевой техники. Кремль до сих пор переливает из пустого в порожнее не желая решать проблемы производства электроники,микроэлектроники,оптики,закупая зачастую низкокачественную китайчатину,набивая им карманы нашими деньгами. Достаточно вспомнить китайские двигатели для флота,да массово бракованные процессоры от китайцев. Своё промпроизводство нужно давно запускать!
  8. Солдатов В.
    Солдатов В. Сегодня, 15:25
    +7
    Так она уже поделена. Чукотка было отдана Абрамовичу, Таймыр Потанину, Москва Собянину, Хабаровск ЛДПР. Каждый регион отдан кому то конкретно. Как воеводства в средние века. yes
  9. yuliatreb
    yuliatreb Сегодня, 15:40
    +3
    Владимир Владимирович ВЫ сделали большой вклад, чтоб это произошло и до сих пор ничего не сделали, чтоб этого не произошло.
  10. lis-ik
    lis-ik Сегодня, 15:52
    +2
    Они предлагают поделить Россию на десятки мелких образований

    Это целиком и полностью твоя заслуга. Твои друзья воруют здесь,а живут там,это ты создал колоссальную пропасть между слоями населения.это ты угробил производственный потенциал некогда великой страны. Это ты проводил "красные линии" о которые вытирали ноги в ввиду пустых и голословных угроз. Ты получил ровно то,к чему вёл страну в результате своего бессменного правления,поздно и бесполезно теперь кивать на запад. Ты получил ровно то,что заслужил.
  11. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 16:17
    0
    Если вас и дальше будет интересовать только набивание карманов, а не уничтожение нацизма на Окраине, то так оно и случится.