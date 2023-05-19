Президент России: Нашу страну хотят поделить на десятки мелких образований

Они предлагают поделить Россию на десятки мелких образований

Враги России пытаются делать упор на разобщение проживающих в стране национальных сообществ с целью развала государства. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин, выступая на заседании Совета по межнациональным отношениям.Как отметил глава государства, внутри российских национальных сообществ устраиваются разнообразные провокации. Противники единства России пытаются поднимать тему т.н. «деколонизации».- заметил Путин.Резко высказавшись в адрес противников российского единства, президент отметил, что они не видят главного: национальное многообразие российского государства делает страну лишь сильнее. Единство народов России делает страну сильнее, является условием ее существования и мощи, заявил глава государства. Если против России происходит внешняя агрессия со стороны других государств, то единство страны лишь укрепляется, сделал вывод российский лидер.Владимир Путин также обратил внимание на непрекращающиеся атаки противников России на традиционные духовные ценности проживающих в стране народов.Напомним, что планы по т.н. «деколонизации» России вынашиваются Западом, а озвучивать их поручили киевскому режиму и так называемой «российской оппозиции», деятели которой давно не проживают в стране, а находятся в Польше или на Украине, куда сбежали из России от грозящей им уголовной ответственности за экстремистскую деятельность.