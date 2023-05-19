Президент Турции: Зерновая сделка стала возможной благодаря особым отношениям с российским лидером

Как вы думаете, это стало возможным? Это стало возможным благодаря нашим особым отношениям с президентом Путиным

Договоренности об очередном продлении зерновой сделки, достигнутые накануне, стали возможными благодаря тем отношениям, которые сложились у турецкого руководства с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган телеканалу CNN.Турецкий лидер раскритиковал действия западных стран по отношению к России, назвав их несбалансированными. По словам Эрдогана, к таким государствам как Россия надо относиться взвешенно, а одним из примеров правильных взаимоотношений является зерновая сделка.- подчеркнул Эрдоган.Глава турецкого государства подчеркнул, что, участвуя в зерновой сделке, Анкара заботилась об интересах африканских государств, а не только западных стран. Именно это и позволило ее продлить, несмотря на существующие противоречия. Он отметил, что Россия и Турция нужны друг другу.Напомним, что ранее в Москве критически высказывались по поводу продления зерновой сделки из-за невыполнения ее российской части, связанной с обеспечением экспорта российских продовольственных товаров и сельскохозяйственных удобрений. Затем министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу обвинил США и Великобританию в том, что они срывают зерновую сделку, создавая искусственные препятствия для вывоза российской продукции.В конечном итоге, зерновую сделку продлили на 2 месяца – до 17 июля. МИД России настаивает, чтобы за это время были решены все вопросы, связанные с преодолением препятствий для экспорта российской сельскохозяйственной продукции.