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Президент Турции: Зерновая сделка стала возможной благодаря особым отношениям с российским лидером

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Президент Турции: Зерновая сделка стала возможной благодаря особым отношениям с российским лидером

Договоренности об очередном продлении зерновой сделки, достигнутые накануне, стали возможными благодаря тем отношениям, которые сложились у турецкого руководства с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган телеканалу CNN.


Турецкий лидер раскритиковал действия западных стран по отношению к России, назвав их несбалансированными. По словам Эрдогана, к таким государствам как Россия надо относиться взвешенно, а одним из примеров правильных взаимоотношений является зерновая сделка.

Как вы думаете, это стало возможным? Это стало возможным благодаря нашим особым отношениям с президентом Путиным

- подчеркнул Эрдоган.

Глава турецкого государства подчеркнул, что, участвуя в зерновой сделке, Анкара заботилась об интересах африканских государств, а не только западных стран. Именно это и позволило ее продлить, несмотря на существующие противоречия. Он отметил, что Россия и Турция нужны друг другу.

Напомним, что ранее в Москве критически высказывались по поводу продления зерновой сделки из-за невыполнения ее российской части, связанной с обеспечением экспорта российских продовольственных товаров и сельскохозяйственных удобрений. Затем министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу обвинил США и Великобританию в том, что они срывают зерновую сделку, создавая искусственные препятствия для вывоза российской продукции.

В конечном итоге, зерновую сделку продлили на 2 месяца – до 17 июля. МИД России настаивает, чтобы за это время были решены все вопросы, связанные с преодолением препятствий для экспорта российской сельскохозяйственной продукции.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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22 комментария
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 15:22
    +1
    Что то много материала по зерновой сделке- народу пар спустить. laughing Эрдоган конечно лучше Ткемали.А Эрдоган снял запретительные пошлины на импорт сельхозпродукции в 130%.
    1. RealPilot
      RealPilot Сегодня, 15:38
      +3
      Про "сделку" есть разные мнения. И формально интересы России не особо в ней наблюдаются...

      Однако же, а что находится в тени? По параллельному импорту из Турции за это время прошло столько товаров, что финансовый эффект с невывезенным нашим зерном перекрывается.
      Проливы до сих пор закрыты для флотов НАТО.
      И т.д.

      Но нам (и, возможно, нашим противникам) показывают формальную сторону, вершину айсберга. А те самые "особые отношения" позволяют кое о чем и похитрее договориться. Со взаимными уступками, но реальной выгодой.
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:23
    +2
    Президент Турции: Зерновая сделка стала возможной благодаря особым отношениям с российским лидером
    . Что сказать... да ничего, в общем-то. Это факт либо принимать как есть, либо нет, ничего это не изменит.
  3. ximkim
    ximkim Сегодня, 15:24
    0
    Путин центр надо стоить в Санкт Петербурге - чтобы помнили
    1. Чеширский
      Чеширский Сегодня, 16:04
      0
      Цитата: ximkim
      Путин центр надо стоить в Санкт Петербурге - чтобы помнили

      Горби-центр в Лондоне, нечего Россию поганить. am
    2. Борис Сергеев
      Борис Сергеев Сегодня, 16:07
      -1
      Лучше- по месту нахождения дочерей.
  4. spirit
    spirit Сегодня, 15:24
    +3
    Молодец Эрдоган! Почему одним можно годами водить "деда" за нос а ему нет? В честь
    особым отношениям с российским лидером

    Предлагаю ещё что бы укрепить дружбу продать Украине именной байрактар или броневик с надписью : В.В.Путин , большой друг Турции drinks
  5. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 15:26
    +5
    Эрдоган сам себя не похвалишь как говориться, чего молодец! Е. С. на бабки с беженцами подоил, Азербайджан поддержал и получил верного союзника, Шведов с курдами нагрел, С-400 получил, сделочку по зерну провернул, АЭС практически даром, в бонусе, платежи отсрочили, а там глядишь и спишут и это так навскидку.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 15:31
      +2
      Цитата: Ропот 55
      АЭС практически даром, в бонусе, платежи отсрочили, а там глядишь и спишут и это так навскидку.

      Это если Эрдоган останется президентом.
    2. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 15:40
      +1
      Странно Азербайджан повысил экспорт зерна - пшеницы! laughing
  6. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 15:29
    +4
    Ша-кал пога-ный!Достаточно вспомнить его байрактары да броневики кипри,поставленные всушникам! am
  7. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 15:30
    0
    Вот-вот, Эрдогану сделка нужна, Киеву нужна западу нужна и только России не выгодна.
    1. Аркадич
      Аркадич Сегодня, 15:40
      +1
      Тут Россия действует из принципа " из двух зол выбирают меньшее". Тем более меньшее зло легче перевернуть в выгоду, будущее покажет.
      1. Борис Сергеев
        Борис Сергеев Сегодня, 16:05
        0
        Прошлое вам ничего разве не показало? Эрдоган хоть Крым признал?
    2. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 15:42
      0
      Цитата: Ulan.1812
      и только России не выгодна.

      Там кроме зерна и удобрений аммиакопровод, поставка техники и запчастей, а протолкнули только вывоз зерна из незалежной !
  8. Борис Сергеев
    Борис Сергеев Сегодня, 15:32
    0
    У Эрдогана с Путиным "особые отношения", у премьера Израиля, остальным-закон.

    "Зерновая сделка обеспечивает вывоз зерна из украинских портов на международные рынки, она не предусматривает выполнения требований России, заявил посол Украины в Турции Василий Боднар. Требования российской стороны сейчас еще только обсуждаются, отметил он. Посол напомнил, что меморандум о решении этих вопросов с Москвой подписывала ООН, и они, по словам Боднара, идут отдельно от зерновой сделки."
  9. Ivan F
    Ivan F Сегодня, 15:34
    +1
    Принципы - не продолжать сделку и на всех обидеться , против глобальной политики - искать с кем можно, в данном случае с Турцией, общие интересы. Второе наверное важнее. Ясно что продолжение сделки, это исключительно поддержка Эрдогана и сейчас для России это наиболее выгодное действие.
    1. Борис Сергеев
      Борис Сергеев Сегодня, 16:03
      -1
      В чем же выгода для России? ни одно из её сомнительных условий не выполнено и выполнено не будет.
  10. pexotinec
    pexotinec Сегодня, 15:34
    +2
    Зерновая сделка ему нужна чтобы выборы выиграть, видать наобещал ВВП скороб. Не зря же наши с оговорочкой продлили.
  11. Кетцалькоатль
    Кетцалькоатль Сегодня, 15:37
    +1
    В приоритете "гаранта" особые отношения не только с Эрдоганом, а главное со своими друзьями олигархами, продающими все и вся. Для того и поставлен впрочем. А народ? А народ сам по себе, самоизолировался, самомобилизовался, так и до самозащиты дойдем (глядя на те же приграничные области). Заметили? Как преподносят официальные СМИ новости. Все у нас хорошо, один позитив, все развивается, доходы, уровень жизни и т.д. растет. Выставки, конференции и подобные сборища коррупционеров. Еще немного и прямо в рай... Второй план по новостям СВО, репортажи приглаженные до не могу. Вот это я понимаю ВГК!
  12. mark1
    mark1 Сегодня, 15:42
    +2
    Особые личные отношения, это когда денег из собственной (личной) заначки взаймы дал,
    типа - отдашь когда сможешь и без процентов (жена не узнает, семейный бюджет не пострадает).
  13. DMFalke
    DMFalke Сегодня, 16:01
    0
    Когда вам напоминают про зерновую сделку , как достижение - вспоминайте два простых факта:

    1- порожняком корабли не ходят.
    2- корабли в Украине не штампуются на принтере, а сначала заходят в её порта без зерна с пустыми* бункерами.

    *смотри пункт 1