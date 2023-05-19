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Удваивает дальность огня: в Сербии разработан новый боеприпас для РСЗО «Град»

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Удваивает дальность огня: в Сербии разработан новый боеприпас для РСЗО «Град»

Сербская компания EDePro разработала новый 122-мм НУРС, получивший название G-2000, который предлагает большую точность и удвоенную дальность огня по сравнению с оригинальным боеприпасом РСЗО БМ-21 «Град». Эта ракета была продемонстрирована на выставке вооружений FEINDEF 2023 в Мадриде.


Как отмечается в издании Army Recognition, G-2000 представляет собой заметный скачок в области аэродинамики и проектировании двигательной установки. Эта усовершенствованная система, характеризующаяся высокой дальностью огня (40,5 км, предельная – 45 км, в то время как стандартный НУРС работает на дистанции в 20 км), отличается новой конструкцией, улучшенной силовой установкой, сохраняя совместимость с существующими пусковыми платформами, такими как БМ-21 и RM-70.

Что касается тяги, ракетный двигатель G-2000 был полностью переработан. Пусковой заряд представляет собой цельный элемент цилиндрической формы, который содержит два разных типа топлива с разной скоростью горения. Эта конструкция с двойным топливом способствовала высокому КПД, почти нейтральному горению [имеется ввиду сохранение постоянной величины поверхности горения] и уменьшению количества используемого серебра.



Еще одним прорывом в двигательной установке G-2000 является использование современного топлива из термопластичного композита, содержащего высокий процент алюминия. Этот тип топлива достигает температуры горения, превышающей 3000 Кельвинов, и обеспечивает высокое значение удельного импульса, обеспечивая высокоэффективное горение и значительное улучшение общих характеристик снаряда.

Стальное сопло, богатое абляционными материалами, имеет единственную графитовую горловину, что помогает эффективно отводить выхлопные газы и способствует превосходной производительности двигательной установки.
Использованы фотографии:
EDePro
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19 комментариев
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  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 16:36
    -1
    Ладно, летит дальше... а куда???
    Если боеприпасы не управляемый, вопрос не праздный, скорее актуальный.
    1. Jovanni
      Jovanni Сегодня, 16:53
      +1
      Цитата: rocket757
      Ладно, летит дальше... а куда???

      Ясно куда. На Восток от Мадрида...
    2. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 16:56
      0
      Цитата: rocket757
      Ладно, летит дальше... а куда???

      НУРСы РСЗО предназначены для работы по площадным целям.
      Посему укронацисты этими ракетами не столько бьют по точечным военным целям, а кошмарят мирное население, площадные жилые районы.
    3. Diger
      Diger Сегодня, 17:31
      +1
      Цитата: rocket757
      Ладно, летит дальше... а куда???

      согласитесь 40 км лучше,чем 20км ( в том же калибре, с той же пу)
      + (автор не написал)
      0,96% КВО от максимальной дальности, по сравнению с оригинальной ракетой М-21
      Т.е. точность упала всего лишь на 0,04% при увеличении дальности в 2а раза.
      Это шикраный результат

      КЛЮЧЕВАЯ ОСОБЕННОСТЬ

      Возможности нескольких пусковых установок, модульных или стандартных, с совместимостью со всеми стандартными действующими 122-мм пусковыми установками.
      Не требует дополнительного обучения персонала для успешной работы
      Срок службы продлен еще на 10-15 лет
      Быстрое и простое обновление

      а как исполнено?

      они молодцы



      Цитата: rocket757
      Если боеприпасы не управляемый,

      РСЗО Oganj

      В задней части грузовика установлена ​​пусковая установка, установленная на поворотной платформе с электроприводом и возможностью поворота на 360°. Различные типы контейнеров могут использоваться для стрельбы ракетами Oganj 50 km, ракетами Kosava 1 и Kosava 2 и противотанковыми управляемыми ракетами ALAS. В новом Oganj также может использоваться ракетный контейнер РСЗО Morava.

      оснащена системой прицеливания последнего поколения, включая INS, GPS и систему управления вооружением. На транспортном средстве установлен новый блок управления для цифрового управления существующими аналоговыми сервоприводами.
      Edepro G2000/52 те же 122 мм, дальность залпа 52 км
      РСЗО И GMLRS HURRICANE 262ММ
      (Ураган 262мм)
      Отличительной особенностью версии GMLRS является система наведения с вспомогательной ИНС (AINS) и приемником GPS. Заданные точки траектории от ГСУ, управление траекторией полета и предсказание точки попадания (ИПП)
      Максимальная эффективная дальность: 70,7 км.
      CEP at max. range=< 0.3%


      Ракета Jerina-1 (J1) Jerina-1 (J1) — это 400-мм современный ракетный комплекс класса «земля-земля» MLRS Šumadija

      Относясь к классу тактических баллистических ракет, эта реактивная система залпового огня (РСЗО) обладает возможностями быстрого реагирования и сопровождения цели, что позволяет поражать срочные цели, такие как военные базы, аэропорты, порты и портовые сооружения, транспорт узлы, перекрестки, заводы, а также другие ключевые стационарные наземные объекты - на расстоянии до 280 км
      Система опирается на высокоточную инерциальную навигационную систему (ИНС) и северный искатель, способный интегрироваться с GPS. Входные данные автопилота рассчитываются на основе сравнения эталонной и реальной траекторий. Секция электроснабжения предназначена для обеспечения электроэнергией на протяжении всей миссии. Обладая максимальной скоростью полета 1800 м/с
  2. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 16:36
    +2
    Вот сейчас будет новый шантаж сербов-хотите вступить в ЕС,срочно поставьте крупные партии новых ракет всушникам!
  3. cornet2
    cornet2 Сегодня, 16:38
    +3
    А что у нас есть в плане модернизации БМ-21?
    1. Hagen
      Hagen Сегодня, 17:14
      +1
      Цитата: cornet2
      А что у нас есть в плане модернизации БМ-21?

      Наш 9М521 с ОФС тоже, говорят, летит до 40 км. При более массивной ГЧ.
  4. роман66
    роман66 Сегодня, 16:41
    +5
    Охренели?? Не выводить выхлопные газы, а выбрасывать реактивную струю, обеспечивая тягу, двоешники сpаные
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 16:58
      0
      Цитата: роман66
      двоешники сpаные

      Может и отличники, но жертвы болонкиной системы и ЕГЭ.)))
  5. Романенко
    Романенко Сегодня, 16:47
    +4
    Давайте угадаем, кто будет первым оптовым покупателем этих снарядов, и кому, впоследствии их передаст.
    1. Single-n
      Single-n Сегодня, 16:52
      +1
      кто будет первым оптовым покупателем этих снарядов

      Тут тьма вариантов, но то что они потом мигом передадут их ВСУ я не сомневаюсь. Конечно, если Китай не выкупит их вместе с заводом:)
  6. dump22
    dump22 Сегодня, 16:52
    0
    Эта усовершенствованная система, характеризующаяся высокой дальностью огня (40,5 км, предельная – 45 км, в то время как стандартный НУРС работает на дистанции в 20 км),


    У турок их НУРС 122мм давно летают на 40км:
    https://topwar.ru/217258-vsu-obstreljali-gorod-jasinovataja-v-dnr-iz-peredannyh-turciej-rszo-t-122-sakarya.html#comment-id-13560853
    ВСУ обстреляли город Ясиноватая в ДНР из переданных Турцией РСЗО Т-122 Sakarya

    ...РСЗО Т-122 Sakarya представляют собой турецкую версию РСЗО БМ-21 «Град». Система залпового огня использует ракеты с дальностью полета до 40 километров,
    1. frog
      frog Сегодня, 17:46
      0
      Так и сербские изделия появились несколько раньше, вообще говоря...
  7. alystan
    alystan Сегодня, 16:55
    0
    Эта ракета была продемонстрирована на выставке вооружений FEINDEF 2023 в Мадриде.

    Надо думать эти ракеты уже в ближайшее время окажутся у украинцев, с учетом недавних скандалов с сербскими туда поставками.

    И особенно после последнего заявляения Вучича о том, что сербско-американские отношения активно развиваются не только в экономическом секторе, но и в военной сфере.

    Об этом говорится в опубликованном 18 мая пресс-службой президента республики Александара Вучича заявлении.

    Президент Республики Сербия Александар Вучич провел сегодня телефонный разговор со специальным советником Госдепартамента США Дереком Шолле. Президент Вучич и советник Шолле заключили, что сербско-американские отношения развиваются в хорошем направлении, о чем свидетельствует рост торгового обмена.

    Кроме этого, сербский лидер в ходе беседы с американским дипломатом указал на то, что накануне 17 мая был открыт рейс авиакомпании Air Serbia между Белградом и Чикаго, что "еще больше укрепит сербско-американские связи".
  8. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 17:03
    0
    А сербы нам не хотят их по-братски поставить? Или у них, как раньше у других стран Восточной Европы любовь в одну сторону?
    1. km-21
      km-21 Сегодня, 17:29
      +1
      В таком случае Вучича обвинят в терроризме и умертвят в Гаагской тюрьме.
      Вы возьмете на обеспечение его осиротевшую семью?
      Или у Вас тоже в одну сторону?
  9. Reindeer
    Reindeer Сегодня, 17:11
    -1
    Хм, мне вот интересно - что же там такого нового можно было сделать в области аэродинамики, что уж сразу скачок позволило сделать -_-
    Ох уж эти журналисты -_-
  10. km-21
    km-21 Сегодня, 17:17
    -2
    На сегодняшний день теоретические пределы энергетики химического топлива практически достигнуты, и улучшение показателей возможно лишь на несколько процентов. Однако со скоростью горения можно попробовать поэкспериментировать. Применение двух видов топлива в сербском снаряде говорит о том, что на разных этапах полета применяется разная тяга двигателя. Поэтому напрашивается предположение о повышенной тяге на этапе разгона и о снижении тяги после выхода на заданную скорость. В принципе идея здравая, поскольку просматривается кое-какая экономия топлива. Известно, что с повышением скорости возрастает аэродинамическое сопротивление, что приводит к увеличению удельного расхода топлива. Скорее всего сербы нашли оптимальную скорость, позволяющую повысить дальнобойность ценой некоторого снижения скорости на маршевом участке траектории.
  11. Petio
    Petio Сегодня, 17:44
    0
    Они уже засветились на Украине еше в марте