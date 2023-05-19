Крылатыми ракетами морского базирования нанесён удар по пунктам дислокации и складам ВСУ, цели поражены - Минобороны

Россия продолжает наносить ракетные удары по выявленным военным объектам Украины, не стала исключением и эта ночь. Как сообщила пресс-служба Минобороны, на этот раз основной целью стали пункты временной дислокации и центры подготовки резервов ВСУ.
В ночь с четверга на пятницу, российские войска нанесли ракетный удар по назначенным целям на всей территории Украины. Как и в предыдущие разы, в атаке были использованы крылатые ракеты морского базирования, также сообщалось о применении дронов-камикадзе "Герань-2". Основными целями выступили пункты дислокации и центры подготовки подразделений ВСУ, а также склады с боеприпасами, вооружениями и техникой, поставленной иностранными спонсорами киевского режима. Как подчеркивается, цель удара достигнута, удалось нарушить снабжение передовых частей ВСУ, а также сорвать формирование резервов для отправки на линию соприкосновения.
Также в районе Красноармейска ДНР поражен склад артиллерийских боеприпасов ВСУ, а на территории Львовской области в районе Мервичей уничтожено хранилище топлива.
Основные боевые действия, по-прежнему, идут на Донецком направлении, согласно сводке, штурмовые отряды ЧВК "Вагнер" продолжают наступать в западных районах Бахмута, а подразделения из состава "Южной" группировки войск прикрывают фланги. Активно работала наша авиация, удары наносились в районе Калиновки, Часова Яра и Красного. Сообщается о больших потерях ВСУ, как в личном составе, так и в технике. Отмечается, что в данный район украинское командование перебросило 105-мм британские гаубицы L118, которые наши результативно уничтожают. В районе Боковое ДНР уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения.
На Купянском и Красно-Лиманском направлениях без изменений, все также активно работает наша артиллерия и авиация, нанося удары по позициям ВСУ, продвижений ни с нашей, ни с украинской стороны нет. ВСУ пытаются действовать мелкими группами, наши их нейтрализуют. В районе Тищенковки Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 14-й механизированной бригады ВСУ.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях удары авиации и артиллерии наносились в районах Шевченко и Новоселка ДНР, Малая Токмачка и Новоданиловка Запорожской области. Потери ВСУ возросли, в районе Константиновки уничтожен склад боеприпасов 72-й механизированной бригады ВСУ. На Херсонском направлении без изменений, позиционные бои, продолжается контрбатарейная борьба.