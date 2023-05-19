Уничтожение авиаударом подразделения ВСУ на острове Борщевой Херсонской области попало в кадр камеры беспилотника

В сети появилось видео, на котором на кадрах, снятых камерой беспилотного летательного аппарата, можно увидеть уничтожение подразделения ВСУ на острове Борщевой в так называемой "серой зоне" Херсонской области.
Судя по всему, ДРГ армии киевского режима заняла позиции в одном из домов заброшенного из-за военных действий дачного поселка, однако местоположение боевиков было выявлено при помощи разведывательного дрона.
Поднятой в воздух авиацией при помощи ФАБ с комплексом УМПК был незамедлительно нанесен удар по позиции украинских диверсантов. Бомба точно попала в цель, полностью уничтожив строение и похоронив под его обломками боевиков.
Также сообщается, что на херсонском направлении российская армия в течение прошедших суток уничтожила 21 украинского военнослужащего и несколько единиц военной техники.
Кроме того, силами артиллерии ВС РФ был нанесен удар по расположению подразделения ВСУ вблизи находящегося под оккупацией населенного пункта Токаревка Херсонской области. В результате удара были ликвидированы 18 украинских боевиков, еще 15 получили ранения разной степени тяжести, также были уничтожены восемь единиц автомобильной техники украинской армии.
Также отмечается, что огнем артиллерийских систем вблизи находящегося под контролем украинской армии населенного пункта Софиевка была уничтожена 122-мм гаубица Д-30 с боекомплектом, в результате чего погибли трое боевиков, а еще четверо были ранены.