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Уничтожение авиаударом подразделения ВСУ на острове Борщевой Херсонской области попало в кадр камеры беспилотника

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Уничтожение авиаударом подразделения ВСУ на острове Борщевой Херсонской области попало в кадр камеры беспилотника

В сети появилось видео, на котором на кадрах, снятых камерой беспилотного летательного аппарата, можно увидеть уничтожение подразделения ВСУ на острове Борщевой в так называемой "серой зоне" Херсонской области.


Судя по всему, ДРГ армии киевского режима заняла позиции в одном из домов заброшенного из-за военных действий дачного поселка, однако местоположение боевиков было выявлено при помощи разведывательного дрона.

Поднятой в воздух авиацией при помощи ФАБ с комплексом УМПК был незамедлительно нанесен удар по позиции украинских диверсантов. Бомба точно попала в цель, полностью уничтожив строение и похоронив под его обломками боевиков.

Также сообщается, что на херсонском направлении российская армия в течение прошедших суток уничтожила 21 украинского военнослужащего и несколько единиц военной техники.


Кроме того, силами артиллерии ВС РФ был нанесен удар по расположению подразделения ВСУ вблизи находящегося под оккупацией населенного пункта Токаревка Херсонской области. В результате удара были ликвидированы 18 украинских боевиков, еще 15 получили ранения разной степени тяжести, также были уничтожены восемь единиц автомобильной техники украинской армии.

Также отмечается, что огнем артиллерийских систем вблизи находящегося под контролем украинской армии населенного пункта Софиевка была уничтожена 122-мм гаубица Д-30 с боекомплектом, в результате чего погибли трое боевиков, а еще четверо были ранены.


Использованы фотографии:
Wikipedia/IRONHIDE - VVO_1458
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8 комментариев
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 15:53
    0
    Пацаки на пикник приплыли на дачку, а их ФАБами.....
    1. Bingo
      Bingo Сегодня, 15:57
      +2
      Судя по названию острова, выясняли, чей борщ... С укропом
  2. svp67
    svp67 Сегодня, 15:56
    +3
    была уничтожена 122-мм гаубица Д-30 с боекомплектом
    Ещё полгода назад у ВСУ закончились основные запасы снарядов к 122-мм гаубицам Д-30 "Лягушка" и СГ 2С1 "Гвоздика", зато сейчас они в этих боеприпасах не испытывают дефицита. А "вояки" постят фото со 122-мм снарядами иранского, пакистанского, болгарского производств...
    Это к вопросу о том, что они "снарядный голод" у себя "утоляют"
  3. роман66
    роман66 Сегодня, 16:11
    +1
    Лажа какая-то, взрыв пятисотки выглядит иначе
    1. Хорон
      Хорон Сегодня, 16:24
      +1
      Цитата: роман66
      Лажа какая-то, взрыв пятисотки выглядит иначе

      А нигде и не написано что именно пятисоткой их приложили.
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 16:12
    +1
    Больше похоже что БПЛА Орион КАБ - 20 отработал и камера у него хорошая и 2 КАБ - 20 подкрыльями,он же тоже ВКС! laughingИ дежурить он может часами за линей ЛБС с нашей стороны .
  5. bk-sarmat
    bk-sarmat Сегодня, 16:19
    +1
    ещё взвод, без вести пропавших....
  6. Хорон
    Хорон Сегодня, 16:22
    0
    Судя по тому, что горящее строение уже никто не покинул, живых там не осталось после поражения.