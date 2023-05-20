В понедельник, 15 мая, российскому авиаперевозчику «Азимут» было выдано разрешение на прямые перелеты в Грузию. Согласно документу, компания имеет право делать до 7 рейсов в неделю.Ранее, 10 мая, стало известно об указе президента РФ Владимира Путина об отмене визового режима для граждан Грузии и возобновлении авиасообщения между нашими странами.Накануне первый с 2019 года самолет, вылетевший из московского «Внуково», приземлился в Тбилиси.В то же время, представители оппозиционной грузинской партии «Дроа», выступающие против прямого авиасообщения с Россией, собрались на акцию протеста у столичного аэропорта. При попытке прорываться внутрь здания, грузинские правоохранители задержали шестерых протестующих. Затем число задержанных выросло до нескольких десятков в связи с тем, что грузинская оппозиция предприняла попытку устроить беспорядки на территории аэропорта.Позднее стало известно, что акция протеста завершилась и все представители оппозиции уже покинули территорию аэропорта.Стоит напомнить, что против прямого авиасообщения с РФ, а также отмены виз для грузинских граждан, помимо оппозиции, выступает и действующий президент страны Саломе Зурабишвили. Политик ранее заявила, что подобный шаг со стороны российских властей является «недопустимой провокацией». Правда, в чем именно заключается провокация, грузинский лидер так толком и не объяснила.Разочарование в связи с решением правительства Грузии поддержать инициативу Москвы о прямом авиасообщении выразили в Вашингтоне и ЕС. Вполне понятно, с чьей подачи активизировались и деструктивные силы, мешающие продуктивному диалогу между нашими странами.