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Грузинские правоохранители задержали десятки протестующих против возобновления авиасообщения с РФ

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Грузинские правоохранители задержали десятки протестующих против возобновления авиасообщения с РФ

В понедельник, 15 мая, российскому авиаперевозчику «Азимут» было выдано разрешение на прямые перелеты в Грузию. Согласно документу, компания имеет право делать до 7 рейсов в неделю.


Ранее, 10 мая, стало известно об указе президента РФ Владимира Путина об отмене визового режима для граждан Грузии и возобновлении авиасообщения между нашими странами.

Накануне первый с 2019 года самолет, вылетевший из московского «Внуково», приземлился в Тбилиси.

В то же время, представители оппозиционной грузинской партии «Дроа», выступающие против прямого авиасообщения с Россией, собрались на акцию протеста у столичного аэропорта. При попытке прорываться внутрь здания, грузинские правоохранители задержали шестерых протестующих. Затем число задержанных выросло до нескольких десятков в связи с тем, что грузинская оппозиция предприняла попытку устроить беспорядки на территории аэропорта.

Позднее стало известно, что акция протеста завершилась и все представители оппозиции уже покинули территорию аэропорта.

Стоит напомнить, что против прямого авиасообщения с РФ, а также отмены виз для грузинских граждан, помимо оппозиции, выступает и действующий президент страны Саломе Зурабишвили. Политик ранее заявила, что подобный шаг со стороны российских властей является «недопустимой провокацией». Правда, в чем именно заключается провокация, грузинский лидер так толком и не объяснила.

Разочарование в связи с решением правительства Грузии поддержать инициативу Москвы о прямом авиасообщении выразили в Вашингтоне и ЕС. Вполне понятно, с чьей подачи активизировались и деструктивные силы, мешающие продуктивному диалогу между нашими странами.
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10 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 06:37
    +1
    США продолжит "раскачивать лодку" в Грузии, пока не добъются полного перехода на проамериканский курс.
    Интересно, насколько быстро скурвятся грузины....
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 06:54
      +2
      Сейчас идет борьба между президентом и правительством в Грузии.Вообще то,это мы дровишек туда подбросили.Пусть бодаются друг с другом.
      1. Комментарий был удален.
        1. Reptiloid
          Reptiloid Сегодня, 07:07
          0
          Цитата: Nexcom
          Чем подбросили? Авиасообщением?...

          laughing именно. Грузия парламентская республика.Парламент как раз за возобновление перелётов, поскольку будет улучшаться материальное положение из-за российских денег
  2. Старый сержант
    Старый сержант Сегодня, 06:38
    0
    Протестуют в Грузии по одной причине.
    Авиосообщение открыли, а железнодорожного м морского нет.
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 06:57
      +1
      Цитата: Старый сержант
      Авиосообщение открыли, а железнодорожного м морского нет.

      Так билеты на самолет дорогие! Вот и протестуют! )))
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:52
    +3
    грузинская оппозиция предприняла попытку устроить беспорядки на территории аэропорта.
    Сегодня показывали в "Новостях". Там действительно неадекватов было предостаточно. Все же практика показывает, что оппозиция практически во всех странах действует во вред своему государству. В парламенте грузины передрались споря по поводу возобновления авиасообщения.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 06:54
      +2
      Неужели реально передрались, горячие грузинские парни?
      У шароварных научились???

      Ну вообще, если так....
  4. Reptiloid
    Reptiloid Сегодня, 06:55
    0
    Против демократических свобод протестуют ! Протестанты и сама am президент(у которой французское гражданство и аид на жительство в США).Это же диктатура! Не по гейропейски sad
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 06:57
      0
      Не понимаю, как допускают на гос. должности людей с иностранным гражданством. Пусть даже и двойным.... В тех же США это вряд ли возможно.
  5. Lynx2000
    Lynx2000 Сегодня, 06:56
    0
    Разочарование в связи с решением правительства Грузии поддержать инициативу Москвы о прямом авиасообщении выразили в Вашингтоне и ЕС. Вполне понятно, с чьей подачи активизировались и деструктивные силы, мешающие продуктивному диалогу между нашими странами.

    Вот уж действительно извращенное сознание?!
    Все-таки лучше, когда воздушные или морские гавани принимают пассажирские, грузовые самолеты, морские пассажирские лайнеры и грузовые или нефтеналивные т/х, чем самолеты ВТА или БДК...