Представитель украинской военной разведки признал, что главной целью российских ракетных ударов является срыв контрнаступления ВСУ

В настоящее время россияне их применяют по нашим пунктам управления (центрам принятия решений), путям поставки и пунктам сосредоточения боеприпасов, техники, по местам хранения топлива, а также районам сосредоточения войск

Нанося ракетные удары по объектам на территории Украины, Вооруженные силы Российской Федерации преследуют цель сорвать весенне-летнее контрнаступление ВСУ. Об этом сообщил официальный представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.По утверждению высокопоставленного военного разведчика, произошло смещение приоритетов при нанесении ракетных ударов. Вместо разрушения энергетической инфраструктуры удары теперь наносятся для воспрепятствования активным действиям по контрнаступлению. Скибицкий признал, что ВС РФ пытаются поразить скопления военной техники, вооружений и военные объекты.Ранее украинские власти через СМИ пытались утверждать, что ВС РФ наносят ракетные удары по гражданским объектам, включая такие сомнительные цели как столовая предприятия или частные дома. Но такая версия была явно неправдоподобной: то у России, по утверждению Киева, якобы заканчиваются ракеты, то она тратит «заканчивающиеся» ракеты на удары по заводским столовым. В итоге Скибицкий все же прояснил ситуацию.- отметил представитель украинской военной разведки.Таким образом, киевский режим признал, что ВС РФ бьют по военным объектам, и связал возможное промедление в контрнаступлении с последствиями данных ударов. Примечательно, что Скибицкий до сих пор называет контрнаступление «весенне-летним», хотя до конца весны 2023 года осталось чуть более десяти дней.