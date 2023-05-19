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Представитель украинской военной разведки признал, что главной целью российских ракетных ударов является срыв контрнаступления ВСУ

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Представитель украинской военной разведки признал, что главной целью российских ракетных ударов является срыв контрнаступления ВСУ

Нанося ракетные удары по объектам на территории Украины, Вооруженные силы Российской Федерации преследуют цель сорвать весенне-летнее контрнаступление ВСУ. Об этом сообщил официальный представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.


По утверждению высокопоставленного военного разведчика, произошло смещение приоритетов при нанесении ракетных ударов. Вместо разрушения энергетической инфраструктуры удары теперь наносятся для воспрепятствования активным действиям по контрнаступлению. Скибицкий признал, что ВС РФ пытаются поразить скопления военной техники, вооружений и военные объекты.

Ранее украинские власти через СМИ пытались утверждать, что ВС РФ наносят ракетные удары по гражданским объектам, включая такие сомнительные цели как столовая предприятия или частные дома. Но такая версия была явно неправдоподобной: то у России, по утверждению Киева, якобы заканчиваются ракеты, то она тратит «заканчивающиеся» ракеты на удары по заводским столовым. В итоге Скибицкий все же прояснил ситуацию.

В настоящее время россияне их применяют по нашим пунктам управления (центрам принятия решений), путям поставки и пунктам сосредоточения боеприпасов, техники, по местам хранения топлива, а также районам сосредоточения войск

- отметил представитель украинской военной разведки.

Таким образом, киевский режим признал, что ВС РФ бьют по военным объектам, и связал возможное промедление в контрнаступлении с последствиями данных ударов. Примечательно, что Скибицкий до сих пор называет контрнаступление «весенне-летним», хотя до конца весны 2023 года осталось чуть более десяти дней.
Использованы фотографии:
Министерство обороны Российской Федерации
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10 комментариев
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  1. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 15:42
    0
    Сейчас им займётся сбу,и он "сознается "что прочёл написанный лично Путиным текст,не вдумаясь в суть написанного lol
  2. svp67
    svp67 Сегодня, 15:42
    +2
    Таким образом, киевский режим признал, что ВС РФ бьют по военным объектам, и связал возможное промедление в контрнаступлении с последствиями данных ударов.
    И Слава Богу... Зе, как угорелый носится по миру, фактически "на коленях" вымаливая помощь, а это уже показатель...
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 15:51
      0
      Цитата: svp67
      Зе, как угорелый носится по миру, фактически "на коленях" вымаливая помощь, а это уже показатель...

      Ох, тяжа то шапка попрошайки, с одной паперти на другую успевай бегать, а народ жадный, не хочет юродивому подавать.
      1. krops777
        krops777 Сегодня, 15:55
        +1
        Ох, тяжа то шапка попрошайки, с одной паперти на другую успевай бегать, а народ жадный, не хочет юродивому подавать.


        А может очкует в Куеве находится, своим все я за помощью, турне смотрю все дольше все чаще.
        1. Хорон
          Хорон Сегодня, 16:13
          0
          А может очкует в Куеве находится, своим все я за помощью, турне смотрю все дольше все чаще.

          Скорее всего так и есть.
  3. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 15:47
    0
    Примечательно, что Скибицкий до сих пор называет контрнаступление «весенне-летним», хотя до конца весны 2023 года осталось чуть более десяти дней.


    Весенне-летнее,но не факт что на этот год запланированное.
  4. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 15:49
    +2
    До шароварных наконец то дошло что ли почему их интенсивно колбасят??? laughing Потрясающе...
  5. Uprun
    Uprun Сегодня, 15:51
    0
    Повторюсь, по графику - пятница день вещания ГУР окраины, третье заявление...., надеюсь и последнее. Регламент. До следующей пятницы, тоуварищи "разведчики".
  6. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 16:04
    0
    Военное обозрение Новости
    Представитель украинской военной разведки признал, что главной целью российских ракетных ударов является срыв контрнаступления ВСУ
    Сегодня, 15:39

    Давеча Коц на радио КП сказал это.
    Наверно некий Скибицкий тоже слушает Комсомолку.)))
  7. Хорон
    Хорон Сегодня, 16:10
    0
    Представитель украинской военной разведки признал, что главной целью российских ракетных ударов является срыв контрнаступления ВСУ

    Целью ракетных ударов является уничтожение или сокращение резервов и не важно для каких целей эти резервы предназначены. А вот сорвать наступление или контрнаступление они не могут если их эффективность слаба и резервы успевают накапливаться. Получается укроп признал факт высокой эффективности таких ударов? Вот те раз! wassat