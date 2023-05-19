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Экс-премьер Польши о поставках вооружений Киеву: «Боже, почему президент радуется, что разоружает страну»

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Экс-премьер Польши о поставках вооружений Киеву: «Боже, почему президент радуется, что разоружает страну»

Интересный тренд наблюдается среди западных политиков. Как только они оставляют действующие руководящие посты, в них сразу просыпается здравый смысл и объективная оценка происходящего в своих странах, на Украине и в мире. Не стал исключением этой тенденции и бывший польский премьер-министр, а ныне депутат Европейского парламента Лешек Миллер.


В эфире польской радиостанции Radio Zet он заявил, что действующее руководство Польши практически разоружило страну, отправляя все болше вооружений на Украину. Экс-премьер назвал странным поведение президента Анджея Дуды, который гордится тем, что Варшава стала третьей в списке западных союзников Киева после США и Великобритании по объемам военных поставок Киеву.

Если я вижу господина президента, который так радостно объявляет, что мы передали почти 300 танков, все МиГ и так далее, то я думаю про себя: Боже, почему президент радуется, что разоружает Польшу

— справедливо отметил Миллер, добавив, что Дуда должен помнить, что он президент Польши, а не Украины.

При этом бывший глава польского правительства сомневается, что переданную Украине военную технику советского образца удастся в полном объеме заместить современными западными вооружениями. По его словам, вряд ли Варшава получит взамен трехсот старых танков Т-72 времен существования военного блока Варшавского договора такое же количество немецких ОБТ «Леопард». Аналогичная ситуация складывается и с российскими истребителями, от которых практически полностью избавились польские ВВС, уверен политик.

Миллер назвал одним из главных виновников разоружения польской армии в пользу Украины министра обороны страны. При этом он едко отметил, что российское руководство, видя как Варшава отдает последнее из своих арсеналов Киеву, «буквально умирает от смеха».

Происходящее вызывает в Кремле только смех. Это опасно для них, потому что они могут умереть от смеха, наблюдая за тем, что происходит в Польше

— язвительно отметил бывший премьер.

Политик выразил недоумение, что постсоветские танки, поступившие на вооружение польской армии в 1978 году, ранее считались устаревшими и даже высмеивались. Теперь вдруг выяснилось, что они вполне пригодны для ведения боевых действий в условиях современной войны.
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Использованы фотографии:
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5 комментариев
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  1. carpenter
    carpenter Сегодня, 16:03
    +1
    то я думаю про себя: Боже, почему президент радуется, что разоружает Польшу

    Хоть и "экс", но разума не лишен.
    1. svp67
      svp67 Сегодня, 16:17
      0
      Цитата: carpenter
      Хоть и "экс", но разума не лишен.

      Ну у "эксов" это значительно чаще бывает, только не в этом случае... Польша не "РАЗОРУЖАЕТСЯ", она пользуется моментом и "ПЕРЕВООРУЖАЕТСЯ"... А заявление, чисто политическое
  2. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 16:08
    0
    За деньги евросходняка поляхия накупит-наделает кучи новой боевой техники. Тут и танки и сау от южнокорейцев,авиация от янки...Так что немного они и потеряли,тем более что "банкет "оплачен чужими деньгами .
    1. Bingo
      Bingo Сегодня, 16:21
      +1
      Цитата: Бережливый
      За деньги евросходняка

      Евросхидняк это кто? Если к схиду, то там Карпаты, откуда там деньги, их даже монголы данью не обкладывали - там кроме трембиты и мазанок, как у хоббитов Толкиена ничего никогда не водилось...
      Ну пощипывают чуток от Германии, чуток от США... Только этих огрызков им ни на что не хватит. ПВО у них уже нет, они это еще после трактора поняли, Пэтриот в Киеве простоо последним гвоздем в гроб стал... ВВС у них нет, флота нет, армия через пень-колоду. ПЕТЬ про то, что они купят 200 Ф-35 и к ним все танки заменят самыми дорогими в мире - корейскими... Да это каждая шавка США поет, начиная еще с Грузии, какая самая современная она армия в мире, до первого прилета тапком по ушам.
      Где деньги они возьмут на сотни корейских танков, когда их всего 200 в мире, и что такое 200 любых танков при конфликте масштаба вон, на Украине? Неделя боев?
  3. Kojote21
    Kojote21 Сегодня, 16:11
    0
    Ну и?
    Что, нам от его высказывания легче стало? Поставки оружия как были, так и продолжатся, такие высказывания не помогут изменить политику Польши, так как во-первых, они ярые русофобы, во-вторых, что прикажет Хозяин, то поляки и делают.