Если я вижу господина президента, который так радостно объявляет, что мы передали почти 300 танков , все МиГ и так далее, то я думаю про себя: Боже, почему президент радуется, что разоружает Польшу

Происходящее вызывает в Кремле только смех. Это опасно для них, потому что они могут умереть от смеха, наблюдая за тем, что происходит в Польше

Интересный тренд наблюдается среди западных политиков. Как только они оставляют действующие руководящие посты, в них сразу просыпается здравый смысл и объективная оценка происходящего в своих странах, на Украине и в мире. Не стал исключением этой тенденции и бывший польский премьер-министр, а ныне депутат Европейского парламента Лешек Миллер.В эфире польской радиостанции Radio Zet он заявил, что действующее руководство Польши практически разоружило страну, отправляя все болше вооружений на Украину. Экс-премьер назвал странным поведение президента Анджея Дуды, который гордится тем, что Варшава стала третьей в списке западных союзников Киева после США и Великобритании по объемам военных поставок Киеву.— справедливо отметил Миллер, добавив, что Дуда должен помнить, что он президент Польши, а не Украины.При этом бывший глава польского правительства сомневается, что переданную Украине военную технику советского образца удастся в полном объеме заместить современными западными вооружениями. По его словам, вряд ли Варшава получит взамен трехсот старых танков Т-72 времен существования военного блока Варшавского договора такое же количество немецких ОБТ «Леопард». Аналогичная ситуация складывается и с российскими истребителями, от которых практически полностью избавились польские ВВС, уверен политик.Миллер назвал одним из главных виновников разоружения польской армии в пользу Украины министра обороны страны. При этом он едко отметил, что российское руководство, видя как Варшава отдает последнее из своих арсеналов Киеву, «буквально умирает от смеха».— язвительно отметил бывший премьер.Политик выразил недоумение, что постсоветские танки, поступившие на вооружение польской армии в 1978 году, ранее считались устаревшими и даже высмеивались. Теперь вдруг выяснилось, что они вполне пригодны для ведения боевых действий в условиях современной войны.