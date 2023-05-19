Экс-премьер Польши о поставках вооружений Киеву: «Боже, почему президент радуется, что разоружает страну»

Интересный тренд наблюдается среди западных политиков. Как только они оставляют действующие руководящие посты, в них сразу просыпается здравый смысл и объективная оценка происходящего в своих странах, на Украине и в мире. Не стал исключением этой тенденции и бывший польский премьер-министр, а ныне депутат Европейского парламента Лешек Миллер.
В эфире польской радиостанции Radio Zet он заявил, что действующее руководство Польши практически разоружило страну, отправляя все болше вооружений на Украину. Экс-премьер назвал странным поведение президента Анджея Дуды, который гордится тем, что Варшава стала третьей в списке западных союзников Киева после США и Великобритании по объемам военных поставок Киеву.
Если я вижу господина президента, который так радостно объявляет, что мы передали почти 300 танков, все МиГ и так далее, то я думаю про себя: Боже, почему президент радуется, что разоружает Польшу
— справедливо отметил Миллер, добавив, что Дуда должен помнить, что он президент Польши, а не Украины.
При этом бывший глава польского правительства сомневается, что переданную Украине военную технику советского образца удастся в полном объеме заместить современными западными вооружениями. По его словам, вряд ли Варшава получит взамен трехсот старых танков Т-72 времен существования военного блока Варшавского договора такое же количество немецких ОБТ «Леопард». Аналогичная ситуация складывается и с российскими истребителями, от которых практически полностью избавились польские ВВС, уверен политик.
Миллер назвал одним из главных виновников разоружения польской армии в пользу Украины министра обороны страны. При этом он едко отметил, что российское руководство, видя как Варшава отдает последнее из своих арсеналов Киеву, «буквально умирает от смеха».
Происходящее вызывает в Кремле только смех. Это опасно для них, потому что они могут умереть от смеха, наблюдая за тем, что происходит в Польше
— язвительно отметил бывший премьер.
Политик выразил недоумение, что постсоветские танки, поступившие на вооружение польской армии в 1978 году, ранее считались устаревшими и даже высмеивались. Теперь вдруг выяснилось, что они вполне пригодны для ведения боевых действий в условиях современной войны.