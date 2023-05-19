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Советник главы Офиса президента Украины исключил любые варианты «замораживания» украинского конфликта

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Советник главы Офиса президента Украины исключил любые варианты «замораживания» украинского конфликта

Предложения по «замораживанию» вооруженного конфликта руководством Украины не рассматриваются и не обсуждаются. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в одной из социальных сетей.


По утверждению Подоляка, версия о «замораживании» конфликта якобы продвигается «российской пропагандой». Однако в действительности о «корейском сценарии» для Украины чаще пишут западные, чем российские СМИ. Например, американская газета Politico опубликовала соответствующий материал, ссылаясь на результаты бесед с некими высокопоставленными чиновниками администрации США.

Поэтому Михаилу Подоляку стоило бы предъявлять претензии не России, а западным покровителям киевского режима. К тому же, понятно, что на Западе далеко не все политические силы довольны сложившейся ситуацией и планируют вечно спонсировать киевский режим.

Стремление «законсервировать» ситуацию до лучших времен, в том числе и по причинам финансовой экономии, присуще многим представителям западных элит, как бы не пытались это опровергать и власти западных стран, и медийные персоны киевского режима.

Между тем, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сегодня тоже отметилась заявлением. Она подчеркнула, что лишь те мирные планы, которые учитывают интересы Украины, могут приниматься к рассмотрению, а любые предложения по мирному урегулированию украинского конфликта должны основываться на «формуле Зеленского». Таким образом, руководство Евросоюза опять продемонстрировало свое нежелание прекращать вооруженный конфликт.
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8 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 15:59
    +1
    Все нормально.Сами себе копают яму
  2. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 16:09
    0
    Хорошо: тогда, как завещал князь Ярёма: "...Огнём и мечом...".
  3. Жан Батист
    Жан Батист Сегодня, 16:12
    +2
    замораживание исключено
    Надеюсь наши это поймут не в Гааге ли зимой под Москвой
  4. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 16:14
    +2
    Их европа да наглосаксы взяли на кошт,оружие и боеприпасы,техника буквально валом идёт!О "мирных переговорах "говорят или СМИ,или самопиарщики,в первую политики из числа б/ушных. Мир возможен только с ликвидацией ук-роины полностью и навсегда,а любые переговоры это просто фарс ради шкурных интересов.
  5. ЛМН
    ЛМН Сегодня, 16:16
    0
    Советник главы Офиса президента Украины исключил любые варианты «замораживания» украинского конфликта
    Предложения по «замораживанию» вооруженного конфликта руководством Украины не рассматриваются и не обсуждаются


    Само собой.
    Никто и не предагает
  6. роман66
    роман66 Сегодня, 16:16
    +1
    Формула Зеленского - бред наркомана, максимально оторвана от действительность
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 16:19
      0
      Цитата: роман66
      Формула Зеленского - бред наркомана, максимально оторвана от действительность

      Последствия, многолетнего употребления кокаина. Ничего удивительного.
  7. ximkim
    ximkim Сегодня, 16:17
    0
    Всё верно - до конца.
    Путину и Медведеву дают понять, что отсидеться и в долгую неполучится.