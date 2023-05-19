Советник главы Офиса президента Украины исключил любые варианты «замораживания» украинского конфликта

Предложения по «замораживанию» вооруженного конфликта руководством Украины не рассматриваются и не обсуждаются. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в одной из социальных сетей.По утверждению Подоляка, версия о «замораживании» конфликта якобы продвигается «российской пропагандой». Однако в действительности о «корейском сценарии» для Украины чаще пишут западные, чем российские СМИ. Например, американская газета Politico опубликовала соответствующий материал, ссылаясь на результаты бесед с некими высокопоставленными чиновниками администрации США.Поэтому Михаилу Подоляку стоило бы предъявлять претензии не России, а западным покровителям киевского режима. К тому же, понятно, что на Западе далеко не все политические силы довольны сложившейся ситуацией и планируют вечно спонсировать киевский режим.Стремление «законсервировать» ситуацию до лучших времен, в том числе и по причинам финансовой экономии, присуще многим представителям западных элит, как бы не пытались это опровергать и власти западных стран, и медийные персоны киевского режима.Между тем, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сегодня тоже отметилась заявлением. Она подчеркнула, что лишь те мирные планы, которые учитывают интересы Украины, могут приниматься к рассмотрению, а любые предложения по мирному урегулированию украинского конфликта должны основываться на «формуле Зеленского». Таким образом, руководство Евросоюза опять продемонстрировало свое нежелание прекращать вооруженный конфликт.