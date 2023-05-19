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Французская компания представила созданного для ВСУ робота разминирования ROCUS

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Французская компания представила созданного для ВСУ робота разминирования ROCUS

На проходящей в Испании оборонной выставке FEINDEF 2023 французская оборонная компания CNIM представила свою последнюю инновацию ROCUS. Эта беспилотная система разминирования маршрутов построена на базе гусеничного робота MILREM THeMIS, оснащенного выдвижным оборудованием и специализированными инструментами для обезвреживания минных угроз и СВУ.


Как пояснили в CNIM, ROCUS создавался в первую очередь для ВСУ; семь единиц уже запланированы к поставке на Украину.

В основе системы ROCUS лежит ее универсальный манипулятор, на котором установлен набор специализированных инструментов. Одним из них является концевой эффектор, который может быть представлен обычной клешней для захвата и подъема предметов или более продвинутым оборудованием для решения таких задач, как обрезка проводов или откручивание компонентов.

THeMIS (гусеничная гибридная модульная пехотная система) – беспилотное наземное транспортное средство (UGV), разработанное эстонской компанией Milrem Robotics. THeMIS отличается модульной конструкцией, позволяющей оборудовать её различной полезной нагрузкой в соответствии со стоящими задачами. Она имеет дальность действия до 100 км и может работать до 10 часов с полным баком дизельного топлива. Аппарат может управляться дистанционно или быть настроен на автономное следование по заранее определенным маршрутам.

Использованы фотографии:
CNIM
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1 комментарий
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  1. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 17:17
    -1
    семь единиц уже запланированы к поставке на Украину.

    Хе....ня какая-то. Отличная цель для Ланцета, не более.
    Разве что пригодится ВС РФ после Победы в мирное время.