Байден сказал, что они должны свергнуть Эрдогана, я это знаю. Все мои люди это знают

Президент США Джо Байден пытается подготовить свержение действующей власти в Турции. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган в свежем интервью.Руководитель турецкого государства отметил свою осведомленность о планах американской администрации. Так он ответил на вопрос журналиста о том, считает ли он достоверными рассуждения о планах Байдена по его свержению.- заявил Эрдоган.Отметим, что действующий турецкий президент как фигура относительно независимая и сильная в политическом отношении очень раздражает «коллективный Запад». Эрдогану не могут простить независимую политику Турции по целому ряду вопросов – от отношений с Россией до миграционной ситуации и сирийского конфликта. В свое время Эрдоган нанес США страшное оскорбление, заключив с Россией сделку о приобретении ЗРК С-400 и не отказавшись от нее даже после исключения из программы истребителя F-35.Понятно, что Запад не заинтересован в сильной и по-настоящему суверенной Турции, и если сейчас такую Турцию символизирует Эрдоган, то США и их европейские сателлиты будут делать все возможное для того, чтобы добиться его отстранения от власти.Ранее Эрдоган также заявил, что зерновая сделка стала возможной благодаря «особым отношениям», которые сложились у него с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Он подчеркнул, что Россия и Турция нужны друг другу, а Запад ведет себя по отношению к России неправильно, проводит «несбалансированную политику».