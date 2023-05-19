Военное обозрение
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В приграничных районах России оборудовали несколько тысяч оборонительных сооружений

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В приграничных районах России оборудовали несколько тысяч оборонительных сооружений

В приграничных с Украиной районах, в том числе новых российских регионов, оборудованы нескольких тысяч оборонительных сооружений. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.


Глава российского правительства отметил, что из госбюджета выделены средства на ресурсы, предназначенные для организации специального технического прикрытия, в том числе на оборудование оборонительных сооружений средствами для обнаружения и противодействия беспилотным летательным аппаратам.

Российские инженерные войска оборудовали мощную линию обороны вблизи линии соприкосновения с силами боевиков киевского режима. Масштабная линия обороны представлена противотанковыми "зубами дракона", разветвленной линией траншей и огневых точек. Кроме того, все перемещения украинской армии постоянно мониторятся при помощи орбитальной спутниковой группировки и силами аэроразведки.

Западные военные эксперты также отмечают, что в случае попытки широкомасштабного контрнаступления украинскую армию ждут серьезные препятствия. ВСУ столкнутся с высокотехнологичными инженерными укреплениями, подобных которым не оборудовали на Европейском континенте в течение уже 80 лет.

Даже в случае, если украинскому командованию удастся сконцентрировать силы, втрое превосходящие обороняющиеся российские подразделения, потери боевиков киевского режима в живой силе и военной технике будут колоссальными.
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20 комментариев
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  1. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 16:34
    +1
    Когда увязали в позиционных боях и нужно было строить по всей линии фронта такие укрепрайоны. Глядишь,и не было бы позорной "перегруппировки,брошенного Херсона,и прочих потерь территорий.
    1. Аэродромный
      Аэродромный Сегодня, 16:50
      0
      В приграничных районах России оборудовали несколько тысяч оборонительных сооружений
      " киевзатридня"-отставить...как бы нам люлей не дали,надобно окопы рыть..-прекрасный показатель готовности к операции. кто там " вторая" армия мира" ?( майор придёт-нахрен пошлю)
      1. Arzoo
        Arzoo Сегодня, 17:08
        0
        Вот тут то как раз здравая оценка ситуации. И безусловно нужно закапываться и минировать все как можно лучше, нужно это было делать с весны 22.
      2. vladcub
        vladcub Сегодня, 17:20
        -1
        А ежели я приду или ещё какой фельдмаршал? Тады кто кого пошлёт
    2. vladcub
      vladcub Сегодня, 17:35
      0
      По поводу Херсона, все от Подоляка и до Пригожина, считают разумное решение.
      Другое дело, что дошли до такой ситуации с составлением Херсона?
      Растерянность командующего, а растерянность командующего - паника. Как раз то, что и произошло под Купянском.
      А кто помнит историю, тот легко вспомнит :лето 1941 в Белоруссии
  2. antiaircrafter
    antiaircrafter Сегодня, 16:37
    +2
    В приграничных районах России оборудовали несколько тысяч оборонительных сооружений

    Ну оборудовали. Молодцы.
    Где пехота в них?
    1. МятныйПряник
      МятныйПряник Сегодня, 16:44
      +3
      Пехота в них будет, когда придётся отступать в худшем варианте. Разве это не очевидно?
      1. antiaircrafter
        antiaircrafter Сегодня, 17:39
        0
        Цитата: МятныйПряник
        Пехота в них будет, когда придётся отступать

        Из ошмётков отступающих подрахделений?
        не очень разумеый подход.
    2. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 16:46
      0
      Пехоту видно со спутников ,но фото мы вам не покажем. bully
    3. vladcub
      vladcub Сегодня, 17:23
      +1
      Пехоту "посадить" туда, быстрее чем укрепления построить
  3. spirit
    spirit Сегодня, 16:42
    -4
    Знаменитая линия"Фаберже".Восьмое чудо света!
    1. Arzoo
      Arzoo Сегодня, 17:12
      -1
      Ну на старых территориях России таки фаберже. Но вот про Запорожье я бы так не писал! Там заминировано и перекопано все. Каждый куст. Токмак один сплошной укрепрайон. Таких площадей минирования, я не слышал, чтобы было когда-либо в истории. Там тарасам будет очень тяжко просто даже пройти.
  4. антивирус
    антивирус Сегодня, 16:43
    -2
    Репараций с ухрии должно хватить не только на привндение в мирное бывш границ усср-рсфср, НО и всей магаданской обл
  5. A.A.G.
    A.A.G. Сегодня, 16:45
    +9
    "... ВСУ столкнутся с высокотехнологичными инженерными укреплениями, подобных которым не оборудовали на Европейском континенте в течение уже 80 лет... "
    Знатный троллинг... Только что-то не смешно.
    1. Адрей
      Адрей Сегодня, 17:28
      +1
      Цитата: A.A.G.
      "... ВСУ столкнутся с высокотехнологичными инженерными укреплениями, подобных которым не оборудовали на Европейском континенте в течение уже 80 лет... "
      Знатный троллинг... Только что-то не смешно.

      Угу. согласен. Так и попахивет "миллионниками" линии Манергейма.
      Что там на деле одному богу известно. И кто эти укрепления занимать будет? Сами по себе, без войск, они врага не останавливают request
  6. vladcub
    vladcub Сегодня, 17:16
    0
    На мой взгляд, шанс, что полезут "старые регионы"очень низкий. Я, уже, говорил почему так думаю. Коротко, сколько понадобится времени, чтоб танкам дойти до Белгорода? Сколько, надо времени, чтоб поднять штурмовик и "Акулы"?
    С какой целью строят:"линию" Мажино "? Чтоб показать Сыр кому, чой-то Залюжный исчез,:Мелитополь, Бердянск, Белгород, Курск не для" прогулки ", а значит чем направлений, тем нам выгоднее. Не нужно распылять силы.
    Так думаем мы с диваном
  7. штурм
    штурм Сегодня, 17:29
    0
    В приграничных с Украиной районах, в том числе новых российских регионов, оборудованы нескольких тысяч оборонительных сооружений.


    Противника останавливают не укрепрайоны, а хорошо подготовленные бойцы с необходимым вооружением, средствами связи и разведки.

    Кроме пустой болтовни власти большинства приграничных с Украиной регионов ни на шаг не продвинулись в формировании и подготовке подразделений территориальной обороны.
    Погранвойска в нынешнем виде могут охранять только погранпункты от хулиганов...
    Поэтому можно считать, что граница не на замке и открыта для проникновения на территорию РФ практически любых подразделений противника, от небольших ДРГ до батальонных тактических групп с бронетехникой и артиллерией.
    1. A.A.G.
      A.A.G. Сегодня, 17:47
      0
      "... оборудованы нескольких тысяч оборонительных сооружений... " ( грамматика сохранена) (с).
      Интересно, отдельная пирамида это оборонительное сооружение? feel
  8. Chem1st
    Chem1st Сегодня, 17:34
    0
    Цитата: vladcub
    Коротко, сколько понадобится времени, чтоб танкам дойти до Белгорода?

    Да пару часов в пределе по отличным (без иронии) белгородским дорогам. От Казачьей Лопани до Белгорода 38 км. От погранперехода до пригородов Белгорода лично на машине за 35 минут доезжал. И да, тут дождей 2 недели не было, а температура днём выше 22 градусов.
  9. Demon
    Demon Сегодня, 17:50
    0
    Если на фото "высокотехнологичные инженерные укрепления", то это даже не смешно. Сколько там охульярдов освоили на это недоразумение?