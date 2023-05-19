В приграничных районах России оборудовали несколько тысяч оборонительных сооружений

В приграничных с Украиной районах, в том числе новых российских регионов, оборудованы нескольких тысяч оборонительных сооружений. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.Глава российского правительства отметил, что из госбюджета выделены средства на ресурсы, предназначенные для организации специального технического прикрытия, в том числе на оборудование оборонительных сооружений средствами для обнаружения и противодействия беспилотным летательным аппаратам.Российские инженерные войска оборудовали мощную линию обороны вблизи линии соприкосновения с силами боевиков киевского режима. Масштабная линия обороны представлена противотанковыми "зубами дракона", разветвленной линией траншей и огневых точек. Кроме того, все перемещения украинской армии постоянно мониторятся при помощи орбитальной спутниковой группировки и силами аэроразведки.Западные военные эксперты также отмечают, что в случае попытки широкомасштабного контрнаступления украинскую армию ждут серьезные препятствия. ВСУ столкнутся с высокотехнологичными инженерными укреплениями, подобных которым не оборудовали на Европейском континенте в течение уже 80 лет.Даже в случае, если украинскому командованию удастся сконцентрировать силы, втрое превосходящие обороняющиеся российские подразделения, потери боевиков киевского режима в живой силе и военной технике будут колоссальными.