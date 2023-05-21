21 мая – День военного переводчика в России

Корни празднования Дня военного переводчика в России уходят в далекий 1929 год. В этот год 21 мая вышел приказ председателя Реввоенсовета СССР «Об установлении звания начальствующего состава РККА «Военный переводчик».
И хотя к тому времени в Вооруженных силах нашей страны на протяжении уже нескольких веков военнослужащие, в совершенстве владеющие иностранными языками, решали специфические задачи, только в Советском Союзе за их специальностью было закреплено официальное наименование.
Представители этой воинской профессии способны переводить личные документы военнослужащих армий противника, письменные приказы и распоряжения их командиров, техническую документацию к военной технике зарубежного производства. Способность таких специалистов понимать устный язык противника позволяет задействовать их в расшифровке перехваченных переговоров и в допросах военнопленных.
Знания иностранных языков ценились в русской армии с момента ее зарождения. Еще в дружинах князей Древней Руси высоко ценились воины, владеющие языками соседних кочевых тюркских степных народов, а также воинов из стран, расположенных к западу от Руси – скандинавов, поляков, венгров, немецких рыцарей.
Так что профессия военных переводчиков имеет давние и многовековые традиции, свою долгую и славную историю.
И сегодня в России с уважением вспоминают представителей этой незаменимой воинской профессии. В этот день особо отличившиеся ее представители получают, благодарности командования, почетные грамоты и государственные награды. А некоторым из них даже присваивают очередные звания, повышают их в должностях.
Редакция «Военного обозрения» искренне поздравляет наших дорогих «толмачей» в рядах Вооруженных сил и специальных служб, как действующих, так и ушедших в отставку, а также курсантов, которые только получают эту профессию! Пусть им всегда сопутствует профессиональный успех и семейное благополучие!