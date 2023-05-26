Багги «Чаборз» в Спецоперации

Багги "Чаборз" М-3 в зоне проведения Спецоперации, май 2023 г.
На снабжении российских частей и подразделений, задействованных в Спецоперации, состоят разнообразные образцы автомобильной техники, предназначенные для решения широкого круга задач. Некоторые подразделения, решающие особые задачи, располагают легкими вездеходами-багги семейства «Чаборз». Такая техника хорошо показала себя в зоне боевых действий и подтвердила расчетные характеристики.
В зоне боевых действий
С первых дней в Спецоперации по защите Донбасса активно участвуют подразделения и части Росгвардии, расквартированные в Чеченской республике. В зону боевых действий они прибыли с штатным вооружением и техникой различных типов. Кроме того, уже после начала операции на вооружение гвардейцев поступили новые образцы, в т.ч. недавно разработанные.
Достаточно давно стало известно, что чеченские спецподразделения при решении особых боевых задач используют специальный транспорт – многоцелевые вездеходы-багги семейства «Чаборз», разработанные и выпускаемые в Чечне. Такая техника была разработана и собирается неоднократно упоминалась в новостях из зоны боевых действий, а также регулярно появляются фото и видео с нею.
Багги «Чаборз» прошли проверку практикой и получили высокую оценку. Так, в конце марта о такой технике и ее эксплуатации рассказал командир полка специального назначения «Север-Ахмат» Зайнди Зингиев. В докладе для главы Чеченской республики Рамзана Кадырова он отметил, что вездеходы хорошо показали себя и повысили как мобильность, так и общую эффективность подразделений. Р. Кадыров, в свою очередь, отметил, что этот проект полностью себя оправдал.
По известным данным, багги чеченского производства используются в качестве легкого, скоростного и проходимого транспорта для спецподразделений. С помощью такой техники бойцы могут выполнять патрулирование, вести разведку, добираться до района выполнения боевых задач и т.д. При этом «Чаборзы», ввиду особенностей конструкции, не предназначены для активной работы на переднем крае.
Машина М-3 на трассе
Очевидно, что вездеходы «Чаборз», хорошо показавшие себя в ходе реальной военной операции, останутся в эксплуатации и будут использоваться по прямому назначению. При этом багги продолжат применять только в своей характерной нише. В других областях и при решении иных задач спецназ из Чечни и других регионов продолжит использовать более тяжелую и защищенную технику.
Собственная разработка
Семейство вездеходов «Чаборз» («Медведь-волк») разрабатывалось в середине десятых годов Российским университетом спецназа (г. Гудермес). Задачей проекта являлось создание нового легкого транспортного средства с высокими ходовыми характеристиками для перевозки личного состава и мелких грузов. При этом требовалось обеспечить простоту производства и эксплуатации, высокую ремонтопригодность и т.д.
Разработка нового автомобиля не заняла много времени, и уже в 2016-17 гг. на испытания вывели машину первой версии. Технику проверяли на различных трассах, на бездорожье, в т.ч. в горах, и т.д. Кроме того, машины использовались спецподразделениями в ходе различных учений. Позже появился второй вариант «Чаборза». Обе версии багги подтвердили расчетные характеристики и получили высокую оценку.
В 2017 г. на заводе «Чеченавто» (г. Аргун) стартовало серийное производство новых багги. Техника выпускается небольшими партиями при наличии заказов от спецподразделений. Основная часть собранных машин остается в Чеченской республике, но сообщалось и об отправке техники структурам из других регионов.
По известным данным, «Чаборзы» используются не только в рамках учений. Такая техника применяется для патрулирования и при решении реальных задач на Северном Кавказе. Кроме того, в 2018 г. сообщалось, что ранее багги прошли опытную эксплуатацию в Сирии, где ландшафт способствует их эффективному применению. С прошлого года чеченские вездеходы активно используются в зоне проведения Спецоперации.
Любопытно, что РУС и «Чеченавто» пытаются выйти и на гражданский рынок. Багги серии «Чаборз» предлагаются гражданским заказчикам. При этом невоенный вариант машины практически не отличается от базового – по сути, речь идет только об отсутствии креплений для оружия или специального оснащения.
Из готовых компонентов
Одной из основных задач проекта «Чаборз» являлось упрощение производства и эксплуатации. Ее решили за счет широкого применения готовых комплектующих. Так, ключевые узлы и агрегаты заимствованы у автомобилей завода «АвтоВАЗ», а доля отечественных деталей доведена до 95%. Все это позволяет получить требуемые характеристики, а также резко упрощает процессы снабжения, обслуживания и ремонта.
На основе общих идей и компонентов разработано сразу два багги. Модель М-3 отличается меньшими размерами и массой, а также может перевозить не более трех человек или соответствующий груз. В проекте М-6 машину удлинили, что позволило добавить второй ряд сидений и два места для бойцов. При этом оба образца максимально унифицированы и имеют близкие характеристики.
«Чаборзы», как и другие багги, строятся на основе каркаса из труб. Внутри и снаружи него крепятся все необходимые агрегаты. Машины выполнены открытыми, но присутствуют отдельные детали «кузова», защищающие экипаж и агрегаты от внешних воздействий. Компоновка – традиционная для техники этого класса. В носу имеются только детали передней оси, центральная часть отдана под открытый салон, а в задней находится силовая установка и трансмиссия.
Багги комплектуются бензиновым двигателем ВАЗ-21126 мощностью 98 л.с. Имеется 5-ступенчатая ручная коробка передач. В проекте М-6 предлагалось использовать моторы других типов большей мощности. Кроме того, изучалась возможность применения гибридного привода.
Стрелок на кормовом месте
В проекте М-3 привод имеет только задняя ось. Более крупная машина М-6 получила полный привод. Ходовая часть имеет независимую подвеску с газовыми амортизаторами. На передней оси использованы поперечные рычаги, на задней – продольные. Ход передней подвески достигает 450 мм, задней – 280 мм. Рулевой механизм на передней оси включает электрический усилитель.
Вездеход «Чаборз» способен нести вооружение. На пассажирских местах предусмотрены кронштейны для установки личного стрелкового оружия, упрощающие его применение. На машине М-3 заднее пассажирское место оснащено турельной установкой для пулемета или автоматического гранатомета. М-6 получила турель традиционной конструкции над салоном.
Багги М-3 имеет длину всего 3,1 м и сухую массу 820 кг. Грузоподъемность достигает 350-400 кг. Модификация М-6 длиннее, более 4 м, и тяжелее. Ее полезную нагрузку обещали довести до 800 кг, в зависимости от используемой силовой установки и двигателя.
За счет малой массы и высокой энерговооруженности автомобили обеих модификаций способны развивать скорость не менее 130 км/ч. Также обеспечена высокая проходимость на разных ландшафтах, в т.ч. на поверхностях с низкой несущей способностью. Водные преграды преодолеваются по бродам небольшой глубины.
Специальный инструмент
Как и другие багги, чеченские машины «Чаборз» имеют характерный набор особенностей, преимуществ и недостатков. Грамотно используя сильные стороны такой техники и учитывая ограничения, можно получить высокую эффективность эксплуатации и решать поставленные задачи.
Увеличенный автомобиль М-6
Характерной особенностью вездехода-багги является высокая проходимость и подвижность в разных условиях. «Чаборзы» соответствуют таким требованиям и являются удобным и быстрым транспортом для бойцов. Как показали испытания и полноценная эксплуатация, с помощью такой техники спецназ может добраться до тех мест, куда более тяжелая техника не пройдет.
Высокая подвижность, среди прочего, достигается за счет максимального облегчения конструкции и отсутствия какой-либо защиты. Поэтому применение на переднем крае и в других зонах повышенной опасности исключается ввиду неоправданного риска.
Таким образом, эксплуатация вездеходов сталкивается с некоторыми ограничениями, однако они не мешают выполнению широкого круга задач. Соответственно, правильный выбор целей и организация операции позволяют в полной мере использовать все преимущества техники и снижать риски для личного состава. Опыт многочисленных учений и текущей Спецоперации показывает потенциал и пользу такого подхода.
В целом вездеходы-багги семейства «Чаборз», как и другую технику этого класса, следует считать специализированным инструментом для определенного круга задач. Выход за пределы этого круга не имеет смысла и даже связан с рисками. Однако для подобных миссий есть совершенно другая техника, наличие которой не отменяет необходимость легкого подвижного транспорта.