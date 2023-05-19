Президент России: Противники РФ пытаются усугубить миграционные проблемы в нашей стране

В попытке ослабить, а лучше раздробить наше многонациональное государство, противники России не чураются никаких методов и приемов, используя для этого любую, порою надуманную, возможность. Один из таких поводов на Западе отыскали в сфере миграционной политики. Противники РФ пытаются усугубить миграционные проблемы в нашей стране.
На это обратил внимание в ходе заседания Совета по межнациональным отношениям президент РФ Владимир Путин. Глава государства отметил, что в сфере миграционного законодательства у нас еще не все идеально, при том постоянное присутствие большого количества иностранных граждан прямо влияет на межнациональные отношения в стране.
Этим пытаются воспользоваться наши бывшие западные партнеры, у которых своих проблем в части наплыва мигрантов, в том числе пересекающих границу незаконно, более чем достаточно, подчеркнул президент.
У них у самих там проблем выше крыши. Они не справляются с этим совершенно, абсолютно. Просто удивительно, но это факт, факт
— заметил российский лидер.
Он напомнил, что иностранцы, приезжающие для проживания в страны Европы и США, находятся там годами, но не ощущают при этом себя гражданами данных государств. Большинство из них даже не знает местного языка, но это нисколько не беспокоит власти.
Все это не мешает нашим западным противникам, вместо того чтобы решать собственные проблемы, отыскивать все новые поводы для критики и создания дестабилизирующих явлений в сфере миграции в России. Путин еще раз подчеркнул, что руководство страны знает обо всех недостатках и проблемах в части регулирования нахождения мигрантов в РФ и постоянно работает над их решением.
Мы знаем, что нужно делать. И несмотря на всю сложность этих проблем, нужно постоянно работать над их решением
— заявил президент.
При этом в вопросах миграционной политики правительство будет исходить в первую очередь из интересов россиян, обеспечения национальной, безопасности, исключения дискриминации в трудовой и социальной сферах, пообещал глава государства.
Россия заинтересована в квалифицированных специалистах, близких нам по культуре, языку и религии, которые волею случая после распада СССР оказались гражданами других государств. Многие из них продолжают считать Россию своей исторической родиной, для них будут созданы благоприятные условия для ассимиляции, заверил президент.