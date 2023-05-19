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Президент России: Противники РФ пытаются усугубить миграционные проблемы в нашей стране

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Президент России: Противники РФ пытаются усугубить миграционные проблемы в нашей стране

В попытке ослабить, а лучше раздробить наше многонациональное государство, противники России не чураются никаких методов и приемов, используя для этого любую, порою надуманную, возможность. Один из таких поводов на Западе отыскали в сфере миграционной политики. Противники РФ пытаются усугубить миграционные проблемы в нашей стране.


На это обратил внимание в ходе заседания Совета по межнациональным отношениям президент РФ Владимир Путин. Глава государства отметил, что в сфере миграционного законодательства у нас еще не все идеально, при том постоянное присутствие большого количества иностранных граждан прямо влияет на межнациональные отношения в стране.

Этим пытаются воспользоваться наши бывшие западные партнеры, у которых своих проблем в части наплыва мигрантов, в том числе пересекающих границу незаконно, более чем достаточно, подчеркнул президент.

У них у самих там проблем выше крыши. Они не справляются с этим совершенно, абсолютно. Просто удивительно, но это факт, факт

— заметил российский лидер.

Он напомнил, что иностранцы, приезжающие для проживания в страны Европы и США, находятся там годами, но не ощущают при этом себя гражданами данных государств. Большинство из них даже не знает местного языка, но это нисколько не беспокоит власти.

Все это не мешает нашим западным противникам, вместо того чтобы решать собственные проблемы, отыскивать все новые поводы для критики и создания дестабилизирующих явлений в сфере миграции в России. Путин еще раз подчеркнул, что руководство страны знает обо всех недостатках и проблемах в части регулирования нахождения мигрантов в РФ и постоянно работает над их решением.

Мы знаем, что нужно делать. И несмотря на всю сложность этих проблем, нужно постоянно работать над их решением

— заявил президент.

При этом в вопросах миграционной политики правительство будет исходить в первую очередь из интересов россиян, обеспечения национальной, безопасности, исключения дискриминации в трудовой и социальной сферах, пообещал глава государства.

Россия заинтересована в квалифицированных специалистах, близких нам по культуре, языку и религии, которые волею случая после распада СССР оказались гражданами других государств. Многие из них продолжают считать Россию своей исторической родиной, для них будут созданы благоприятные условия для ассимиляции, заверил президент.
Использованы фотографии:
Сайт президента РФ
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29 комментариев
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  1. Житель Урала
    Житель Урала Сегодня, 17:15
    +17
    А опять виноваты те, кто пытается "усугубить"? А не те, кто мигрантам всех мастей ворота в Россию-матушку открыл? Я так понимаю, что этих "усугубляторов", нас то есть, простых русских жителей, сопротивляющихся насильственной миграции теперь ждут санкции? Что бы не мешали?
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 17:44
      -1
      Цитата: Житель Урала
      А опять виноваты те, кто пытается "усугубить"? А не те, кто мигрантам всех мастей ворота в Россию-матушку открыл?

      А, чего не воспользоваться прибылью от мигрантов, например в строительстве, если нет государственного регулирования и контроля.
      Кстати, и работают мигранты в основном без "загулов".
  2. ARIONkrsk
    ARIONkrsk Сегодня, 17:15
    +11
    Хуснуллин люто лоббирует и всячески способствует завозу мигрантов, без них говорит ни как стране, хотя есть регионы запретившие занимать приезжим все их любимые профессии и ни чего не случилось, везде наших граждан набрали и живут дальше и радуются.
    1. Bingo
      Bingo Сегодня, 17:21
      +3
      Цитата: ARIONkrsk
      есть регионы запретившие занимать приезжим все их любимые профессии и ни чего не случилось, везде наших граждан набрали и живут дальше

      Тут не Хуснулин. Не Хуснулин сказал в 90-е моему знакомому, приперевшемуся наниматься водилой в автобусный парк - мы москвичей не берем, требуют дохрена(не гастарбайтер, чтоб за еду работать). Тут извините надо шерстить именно бизнес, причем именно с мелкого начиная, им проще всего обойти законы - большой завод время от времени проверяют, ага, у олигарха, а мелкие лавочки с 2-3 работниками - ментов на всех не хватит
      1. Теренин
        Теренин Сегодня, 17:50
        -1
        Цитата: ARIONkrsk
        Хуснуллин люто лоббирует и всячески способствует завозу мигрантов,

        Когда Хуснуллин срочные (авральные) задачи по строительству решает никто не спрашивает каким контингентом он это будет делать.
  3. Аэродромный
    Аэродромный Сегодня, 17:16
    +4
    Многие из них продолжают считать Россию своей исторической родиной,
    ога... только нелегально и без прописки...дохрена таких "россиян"стало, спасибо.
  4. народник
    народник Сегодня, 17:17
    +10
    Миграционная политика с РФ полностью провальная. Происходит замещение коренного населения чуждыми мигрантами.
    1. Luminman
      Luminman Сегодня, 17:38
      +2
      Цитата: народник
      Миграционная политика с РФ полностью провальная

      Да ее попросту нет, этой миграционной политики...
  5. Bingo
    Bingo Сегодня, 17:18
    -3
    Странно, что мы не пользуемся этим в отношении "дорогих партнеров"... Пару раз помочь освободительному движению там мексиканцев например в США - поймут, что такое палка о двух концах
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 17:46
      -2
      Если у вас проблемы в трудоустройстве вызывает мигрант .То проблему ищите не в мигранте, а в себе.
      1. Bingo
        Bingo Сегодня, 17:55
        0
        А проблема не обязательно в трудоустройстве, Путин как раз трудоустройство не упомянул. И я предлагаю помочь не с трудоустройством например в Каталонии)))
      2. A.A.G.
        A.A.G. Сегодня, 17:56
        0
        Цитата: tralflot1832
        Если у вас проблему в трудоустройстве вызывает мигрант .То проблему ищите не в мигранте, а в себе.

        Проблемы возникают уже в школах, дет. садах, поликлиниках...
        А могут, тупо, на улице образоваться.
  6. Черноречье
    Черноречье Сегодня, 17:24
    +7
    Короче посыл как всегда ясен. Нужно больше мигрантов. Россия уже не медленно превращается в грязный кишлак и судя по всему в верхах это одобряют и всячески поддерживают. У Русских и других коренных народов России только одна Родина в которой уже трудно найти свободное от диких мигрантов место. Они не уважают страну в которую приехали и народы которые тут живут.
  7. yuliatreb
    yuliatreb Сегодня, 17:26
    +11
    Так едут сюда особенно высоко квалифицированные специалисты которые читать и писать по русски не умеют, не знают нашей истории, даже общей, 2/3 из которых извините за жаргон тупое, начхавшие на нашу культуру, религию и быт, а про рынок труда особенный разговор, и как наличие трудовых мигрантов влияет на ценообразование и оплату труда коренного населения говорить не уместно.
  8. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 17:27
    -2
    Все мигранты свысшим образованием уже давно устроились.Лет 11 назад в бригаде у меня на объекте были два сорокота из Узбекистана один преподаватель русского языка другой литературы но стремились освоить специальность монтажника .Через пару месяцев убрал пару пьяниц и поставил их и ничего бригада производительность неуменьшила.Какую конкуренцию могут составить мигранты из Средней Азии,например в машиностроении?Они занимаются нишу ,куда местных "пулемётом" не загонишь.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 17:53
      0
      Цитата: tralflot1832
      Все мигранты свысшим образованием уже давно устроились.Лет 11 назад в бригаде у меня на объекте были два сорокота из Узбекистана один преподаватель русского языка другой литературы но стремились освоить специальность монтажника .Через пару месяцев убрал пару пьяниц и поставил их и ничего бригада производительность неуменьшила.Какую конкуренцию могут составить мигранты из Средней Азии,например в машиностроении?Они занимаются нишу ,куда местных "пулемётом" не загонишь.

      Да. Лично знаю хорошего узбека по кирпичной кладке, который даже и лесть не будет, например в инженерные системы.
  9. paul3390
    paul3390 Сегодня, 17:34
    +11
    усугубить миграционные проблемы в нашей стране

    Странно.. А мне так казалось, что усугубляют миграционные проблемы в нашей стране - наше же родное правительство и наш же обожаемый гарант.. what
  10. vvn_vl
    vvn_vl Сегодня, 17:35
    +2
    какое уж тут урегулирование? просто бизнес для чиновников
  11. Luminman
    Luminman Сегодня, 17:36
    +7
    в вопросах миграционной политики правительство будет исходить в первую очередь из интересов россиян

    Какие интересы от массового притока в страну армян, таджиков и т.д. могут иметь россияне?
  12. Kuziming
    Kuziming Сегодня, 17:39
    0
    Цитата: Bingo
    Странно, что мы не пользуемся этим в отношении "дорогих партнеров"... Пару раз помочь освободительному движению там мексиканцев например в США - поймут, что такое палка о двух концах

    Мы уже заслали в страны Запада сотни тысяч профессоров, доцентов и аспирантов.
    1. antiaircrafter
      antiaircrafter Сегодня, 17:49
      0
      Цитата: Kuziming
      Мы уже заслали в страны Запада сотни тысяч профессоров, доцентов и аспирантов.

      Если они вдруг обратно вернутся где ж для них институтов понабрать? В таксисты пойдут.
  13. мордвин 3
    мордвин 3 Сегодня, 17:40
    +2
    Мы знаем, что нужно делать.

    Вот взял бы, да и рассказал бы, что нужно делать. Сегодня зашел в Пятерочку - афророссиянка (или просто африканка) полы шмурыгает. Мало нам этих плиточников-бордюрочников, с гор спустившихся.
  14. Товарищ И
    Товарищ И Сегодня, 17:41
    +1
    Перечисление противников РФ, пытающихся усугубить миграционные проблемы в нашей стране, грозит 15 годами заключения.
    Поэтому промолчим.
  15. Horn
    Horn Сегодня, 17:45
    +3
    Как ни странно, но мы тоже знаем, что надо делать! И это совсем не то, что знает президент. Действия достаточно просты:
    1. Убрать Хуснуллина (его надо убрать даже не в связи с мигрантами);
    2. Мигранты должны получать только рабочие визы;
    3. Ответственность за иностранную рабочую силу несет работодатель;
    4. Больничный лист мигрантам оплачивает работодатель;
    5. Никаких "семейных" виз: приглашается конкретный специалист на конкретное рабочее место. Отработал - чемодан-вокзал-Душанбе!
  16. antiaircrafter
    antiaircrafter Сегодня, 17:46
    +1
    Противники РФ пытаются усугубить миграционные проблемы в нашей стране

    Нет мигрантов - нет проблем. Всё же логично.
  17. Million
    Million Сегодня, 17:48
    +2
    Так это наши противники завозят миллионами в Россию азиатов !
  18. Теренин
    Теренин Сегодня, 17:51
    0
    Цитата: ARIONkrsk
    хотя есть регионы запретившие занимать приезжим все их любимые профессии и ни чего не случилось, везде наших граждан набрали и живут дальше и радуются.

    Хорошо, если так. А, субъект не назовете?
    1. antiaircrafter
      antiaircrafter Сегодня, 17:55
      0
      Цитата: Теренин
      субъект не назовете?

      В 2022 году 4 региона России ввели запрет на работу мигрантам в разных сферах: Калужская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Тюменская и Калининградская области.
  19. Codett
    Codett Сегодня, 17:54
    0
    Мигранты не приносят никакого положительно эффекта для Российской экономики. Повторяю - НИКАКОГО, повторяю - для РОССИЙСКОЙ экономики. Те микро расходы, которые якобы увеличивают товарооборот и валовую денежную массу в РФ не идут ни в какое сравнение с теми суммами, которые вывозятся мигрантами в свои аулы. А это в среднем 20 млрд. долларов ежегодно. Половина ВВП какого-нибудь Таджикистана или Узбекистана. Т.е., создавая благоприятные условия для мигрантов, власти не улучшают Российскую экономическую систему, а кормят экономическую систему соседних госудав, а Преступность
    Нам говорят - преступность не имеет национальности. Нам говорят - процент преступников из среды мигрантов, относительно общей криминогенной картины, не столь и велик. Но просто посмотрите статистику. Статистика преступности в открытом доступе. Вообщем проблемы коренного населения т.е. наши с вами праблемы власти не интересны.