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Президент России рассказал о разговоре с участвующим в спецоперации командиром бригады ВС РФ

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Президент России рассказал о разговоре с участвующим в спецоперации командиром бригады ВС РФ

Глава российского государства Владимир Путин недавно говорил с командиром одной из бригад российской армии, участвующих в специальной военной операции на Украине. Об этом президент рассказал, выступая на заседании Совета по межнациональным отношениям РФ.


Как отметил Путин, офицер на момент беседы с ним находился в занимаемой должности всего четыре дня. Когда президент поинтересовался, почему у военнослужащего такой уставший голос, офицер сказал, что не спал все те четыре дня, которые он находится в новой должности.

Разговаривал с командиром одной из бригад, который сменил на посту погибшего своего товарища, другого командира бригады. Человек с литовской фамилией, родился в Казани, воюет. Воюет блестяще

- подчеркнул Владимир Путин.

Глава государства назвал действия офицера «боевым героизмом», отметив, что воинский долг офицер и его подчиненные выполняют в сложных условиях. Путин сказал, что попросил командира бригады передать слова о боевом героизме личному составу подразделения.

Кроме того, Путин пообещал поговорить с бойцом, потерявшим обе ноги во время боевых действий и не желающим покидать Донбасс, чтобы сделать новые протезы.

Также Путин, выступая на заседании Совета по межнациональным отношениям РФ напомнил, что Запад пытается развалить российское государство на десятки мелких образований, и для этого разыгрывает национальную и миграционную карты. Но, отметил президент, Россия сильна в своем единстве, а внешняя агрессия лишь способствует сплочению российского народа.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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7 комментариев
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  1. svp67
    svp67 Сегодня, 17:15
    +2
    Разговаривал с командиром одной из бригад, который сменил на посту погибшего своего товарища, другого командира бригады. Человек с литовской фамилией, родился в Казани, воюет. Воюет блестяще
    - подчеркнул Владимир Путин.

    А вот почему бы уже и фамилию этого комбрига не назвать? Каков смысл в подобной "конспирации"?
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 17:27
      +1
      Россия сильна в своем единстве, а внешняя агрессия лишь способствует сплочению российского народа.

      Короче, Россия, держать строй!
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 17:17
    +2
    Путин много сегодня говорит- и иногда с тонким юмором.Ни как Анатольевич - всех разнесу.Комбриг надолго запомнит этот разговор,надеюсь это не просто так.К вечеру надо ждать реакцию из Хиросимы недоумков ,занявших второе место в конкурсе недоумков.Думаю первого рванёт лягушатника.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 17:29
      0
      Цитата: tralflot1832
      .Комбриг надолго запомнит этот разговор,надеюсь это не просто так.

      Неспроста президент общается с участниками СВО, не в первый раз напрямую, минуя руководство Минобороны.
  3. МБРШБ
    МБРШБ Сегодня, 17:24
    0
    Надеюсь, командир спросил Верховного о целях спецоперации на ближайший год. Глядишь, и мы узнаем.
  4. Гиперион
    Гиперион Сегодня, 17:34
    +3
    Запад пытается развалить российское государство на десятки мелких образований, и для этого разыгрывает национальную и миграционную карты.

    Зачем Западу десятки неуправляемых государств с ЯО? Или это жупел, выдуманный российской пропагандой, для оправдания своих действий?
    Насчёт "миграционной карты" - это Запад что ли завозит с каждым годом всё больше мигрантов и раздаёт им гражданство? А потом спускает на тормозах выходки диаспор.
    Впрочем, чего ещё ожидать кроме шарманки про внешнего врага... Кто-то ноги потерял на СВО, а кто-то связь с реальностью. И первое - прямое следствие второго.
    Всегда войной легче прикрыть свои провалы в экономической и социальной политике, - сказал Путин, объясняя поведение украинских властей. - Виноваты не они, виноват внешний агрессор - и в обнищании народа виноват внешний агрессор, и в том, что концы с концами не сходятся в государственном бюджете, нужно все время с протянутой рукой стоять и просить деньги у МВФ и других спонсоров, перекладывая ответственность и нагрузку на будущие поколения".

    Похоже, что Путин отзеркаливает свои слова, сказанные ранее про Украину. Что будет в преддверии выборов 2024..? Тоже введёт военное положение или не будет "ограничивать политическую деятельность", и всё пройдёт как обычно - народ выберет ВВП, поскольку больше некого?
    Президент заметил, что даже при более масштабных событиях, чем инцидент в Керченском проливе, на Украине военное положение не вводилось. "А теперь в преддверии выборов надо обязательно это сделать! - подчеркнул Путин. - Для чего? Ну естественно для того, чтобы ограничить гражданские права и свободы, ограничить политическую деятельность в стране".

    https://tass.ru/politika/5860541
  5. Million
    Million Сегодня, 17:49
    0
    Командиру скорее всего объяснили,что можно говорить.а что нельзя.Четверо суток не спал,учил текст.