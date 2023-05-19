Президент России рассказал о разговоре с участвующим в спецоперации командиром бригады ВС РФ

Разговаривал с командиром одной из бригад, который сменил на посту погибшего своего товарища, другого командира бригады. Человек с литовской фамилией, родился в Казани, воюет. Воюет блестяще

Глава российского государства Владимир Путин недавно говорил с командиром одной из бригад российской армии, участвующих в специальной военной операции на Украине. Об этом президент рассказал, выступая на заседании Совета по межнациональным отношениям РФ.Как отметил Путин, офицер на момент беседы с ним находился в занимаемой должности всего четыре дня. Когда президент поинтересовался, почему у военнослужащего такой уставший голос, офицер сказал, что не спал все те четыре дня, которые он находится в новой должности.- подчеркнул Владимир Путин.Глава государства назвал действия офицера «боевым героизмом», отметив, что воинский долг офицер и его подчиненные выполняют в сложных условиях. Путин сказал, что попросил командира бригады передать слова о боевом героизме личному составу подразделения.Кроме того, Путин пообещал поговорить с бойцом, потерявшим обе ноги во время боевых действий и не желающим покидать Донбасс, чтобы сделать новые протезы.Также Путин, выступая на заседании Совета по межнациональным отношениям РФ напомнил, что Запад пытается развалить российское государство на десятки мелких образований, и для этого разыгрывает национальную и миграционную карты. Но, отметил президент, Россия сильна в своем единстве, а внешняя агрессия лишь способствует сплочению российского народа.