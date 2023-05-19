Зампред Совбеза РФ назвал количество пришедших с начала 2023 года на службу в ВС РФ контрактников и добровольцев

Мы продолжаем нашу с вами работу над доукомплектованием Вооруженных сил России контрактниками в рамках указания президента на эту тему

С января 2023 года в Вооруженные силы Российской Федерации были приняты на военную службу по контракту и в качестве добровольцев более 117 тысяч 400 человек. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев, который сегодня выступил на совещании по вопросам набора на военную службу по контракту.По словам политика, власти страны продолжают заниматься вопросами доукомплектования Вооруженных сил Российской Федерации. Соответствующие указания ранее были даны президентом России Владимиром Путиным. Согласно указаниям, на службу в ВС РФ должны быть приняты новые контрактники.- подчеркнул Медведев.Зампред Совбеза отметил, что отбор на военную службу по контракту осуществляется в федеральных округах и во всех регионах страны. Власти предпринимают значительные меры для того, чтобы сделать военную службу по контракту более привлекательной для россиян. В частности, военнослужащим контрактной службы предусмотрены солидная материальная мотивация в виде единовременных выплат и больших зарплат, целый набор социальных льгот – как самим военным, так и членам их семей. Отдельно стоит выделить социальную поддержку семей погибших и раненых в ходе специальной военной операции военнослужащих. Например, семьям погибших будут «обнулять» кредитные платежи.Тем временем, президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании Совета по межнациональным отношениям, рассказал о разговоре с офицером ВС РФ, выполняющим задачи в зоне спецоперации и похвалил его за героизм.