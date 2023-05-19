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Зампред Совбеза РФ назвал количество пришедших с начала 2023 года на службу в ВС РФ контрактников и добровольцев

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Зампред Совбеза РФ назвал количество пришедших с начала 2023 года на службу в ВС РФ контрактников и добровольцев

С января 2023 года в Вооруженные силы Российской Федерации были приняты на военную службу по контракту и в качестве добровольцев более 117 тысяч 400 человек. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев, который сегодня выступил на совещании по вопросам набора на военную службу по контракту.


По словам политика, власти страны продолжают заниматься вопросами доукомплектования Вооруженных сил Российской Федерации. Соответствующие указания ранее были даны президентом России Владимиром Путиным. Согласно указаниям, на службу в ВС РФ должны быть приняты новые контрактники.

Мы продолжаем нашу с вами работу над доукомплектованием Вооруженных сил России контрактниками в рамках указания президента на эту тему

- подчеркнул Медведев.

Зампред Совбеза отметил, что отбор на военную службу по контракту осуществляется в федеральных округах и во всех регионах страны. Власти предпринимают значительные меры для того, чтобы сделать военную службу по контракту более привлекательной для россиян. В частности, военнослужащим контрактной службы предусмотрены солидная материальная мотивация в виде единовременных выплат и больших зарплат, целый набор социальных льгот – как самим военным, так и членам их семей. Отдельно стоит выделить социальную поддержку семей погибших и раненых в ходе специальной военной операции военнослужащих. Например, семьям погибших будут «обнулять» кредитные платежи.

Тем временем, президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании Совета по межнациональным отношениям, рассказал о разговоре с офицером ВС РФ, выполняющим задачи в зоне спецоперации и похвалил его за героизм.
Использованы фотографии:
Министерство обороны Российской Федерации
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8 комментариев
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  1. Gpn27
    Gpn27 Сегодня, 17:30
    -1
    Наращивание численности в текущих условиях - это хорошо. Хотя бы паритет с украми будет. Второго Изюма надеюсь не будет. Плотность войск будет достаточной.
    1. vladcub
      vladcub Сегодня, 17:52
      0
      "паритет"? Трудновато : у них 1200 000 000"штыков", правда, Зе говорит, что 1600 000 000,а на нас от 240 000,на сайте мелькала цифра, до 580 000(Сладков, ГУР? Так что паритета далековато. + Набрать, вооружить и малость под учить, а это за 10 дней не сделать
  2. Теренин
    Теренин Сегодня, 17:32
    -4
    В частности, военнослужащим контрактной службы предусмотрены солидная материальная мотивация в виде единовременных выплат и больших зарплат, целый набор социальных льгот – как самим военным, так и членам их семей.

    Давно этот вопрос назрел. Или, как сказала Симоньян М.: "Генерал получает, как хозяин торгового ларька, а полковник, как продавец этого ларька..."
    1. A.A.G.
      A.A.G. Сегодня, 17:40
      +1
      Цитата: Теренин
      В частности, военнослужащим контрактной службы предусмотрены солидная материальная мотивация в виде единовременных выплат и больших зарплат, целый набор социальных льгот – как самим военным, так и членам их семей.

      Давно этот вопрос назрел. Или, как сказала Симоньян М.: "Генерал получает, как хозяин торгового ларька, а полковник, как продавец этого ларька..."

      Вот что еще говорила Симонян:https://youtu.be/pOqR1faU0So. am
    2. kenig1
      kenig1 Сегодня, 17:45
      0
      Это относится к тем кто за ленточкой, кто находиться в ППД так же и получают.
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 17:34
    0
    120 000 ,может и закроют проблему ротации.
  4. Радмила_Бейнарович
    Радмила_Бейнарович Сегодня, 17:43
    +4
    Эти ребята гордость России! Я помню,как либеральные каналы разрывались от ненависти и злобы,что Россию никто не пойдет защищать. Про одного своего брата бойца ЧВК Вагнер я писала на днях. Еще один ушел добровольцем в ВС России позавчера.
  5. vladcub
    vladcub Сегодня, 17:56
    0
    Камрады, вообще-то сегодня 19 мая.
    С днем Пионерии.
    Звено :"Промитеи", дружина им Ленин Голикова