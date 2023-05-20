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Республиканцы считают, что Байден ради повышения потолка госдолга может их обмануть с готовностью пойти на уступки в плане сокращения бюджетных расходов

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Республиканцы считают, что Байден ради повышения потолка госдолга может их обмануть с готовностью пойти на уступки в плане сокращения бюджетных расходов

К 1 июня американцам необходимо в очередной раз решить, что делать со своим постоянно растущим государственным долгом. На данный момент он уже превысил ранее обозначенный «потолок» на 300-400 млрд долларов и составляет уже более 31,7 трлн.


Демократы, во главе с Байденом, хотят как и раньше, просто-напросто принять закон об очередном повышении потолка долга, брать кредиты и продолжать их не выплачивать. Однако, в нижней плате, где сейчас большинство у республиканцев, категорически против, т.к. уже на данный момент, долг среднестатистического американского налогоплательщика составляет без малого четверть миллиона долларов.

Вы не можете продолжать тратить, тратить и тратить без ограничений. Это совершенно безответственно. И мы просто не собираемся этого делать

— сказал член палаты представителей Эндрю Клайд, республиканец от штата Джорджия.

Он добавил, что если Байден не примет предлагаемый уровень сокращений, принятый Палатой представителей, то Маккарти должен потребовать ужесточения мер безопасности на границе в рамках пакета мер.

Но даже несмотря на то, что президент Байден и спикер Кевин Маккарти (республиканец от штата Калифорния) намекнули на значительный прогресс в переговорах, законодатели от обеих партий бьют тревогу по поводу уступок, на которые пошли их лидеры.

Это амбициозный график переговоров, которые всерьез начались всего несколько дней назад. И чтобы добиться успеха, партийным лидерам придется противостоять различному давлению со стороны рядовых законодателей и избирателей обеих партий.

Для Маккарти это означает вот что: заверить недоверчивых консерваторов в том, что он не слишком далеко отклоняется от законодательного пакета, который прошел через Палату представителей в конце прошлого месяца, в котором увеличение лимита долга сочетается с резким сокращением федеральных расходов.

Кокус свободы - неофициальный клуб единомышленников в США, согласных в том, что размер государственного аппарата и его бюджетных трат нужно значительно уменьшить, еще больше усложнил задачу Маккарти, призвав спикера отойти от стола переговоров и потребовать, чтобы демократы приняли законопроект, ранее одобренный Палатой представителей.

Не должно быть никаких дальнейших обсуждений, пока Сенат не примет закон

— говорится в заявлении группы.

Вашингтон пока что только за счёт других государств пытается решать свои экономические проблемы. «Национальные интересы» они находят повсюду – то в какой-либо арабской стране им должны продавать нефть почти бесплатно, то военные конфликты создают почти на ровном месте, чтобы позже найти выгоду, в том числе за счёт раскручивания военно-промышленной машины. А тем временем долг США растёт, и с каждым днём растёт всё быстрее. Печать ничего не обеспеченный доллары становится всё сложнее вследствие того, что участники мировой торговли продолжают в той или иной степени отказываться от использования доллара в качестве основной валюты товарооборота.

При этом республиканцы считают, что Байден может их обмануть, сначала приняв условия по сокращению бюджетных расходов, а затем просто не выполняя своих обещаний. Администрация США прекрасно понимает, что если она предложит американцам затянуть пояса или ослабит финансирование своих программ за рубежом, то рейтинг Байдена ещё активнее устремится вниз. Соответственно и подозрения в адрес Байдена о возможном обмане ожиданий вряд ли является беспочвенным.
Автор:
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10 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 13:15
    0
    Чтобы понять весь драматизм ситуации ,надо читать американские сми в оригинале,как республиканские так и демократов.Кто бы им во время переговоров вывалил на голову бейсбольные биты и крикнул : Мочи !
    1. Zemaan
      Zemaan Сегодня, 13:28
      -1
      Цитата: tralflot1832
      Чтобы понять весь драматизм ситуации ,надо читать американские сми в оригинале,

      Да что их читать ..У них ОДНА историческая проблема ..Это Россия !
      Вечно она им все карты путает ..И они все вложат ,чтобы нас уничтожить ..
      И тогда ВСЕ спишется и начнется полный глобализм ..Циничный четкий жесткий и демократией и правами человеков уже не нужно будет прикрываться ! Вот такие дела , если коротко обо всем
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 13:37
        +1
        Когда в США решают внутренние дела ,весь мир отходит на второй план.Двух партийная система в действии ,кто победит тот и вполне возможно выдвинет кандидата, кто будет следующим Президентом ,а там хоть трава не расти.Избирателям по барабану ,Украина ,Россия ,КНР - избиратель хочет жить дорого бохато.
  2. sdivt
    sdivt Сегодня, 13:20
    +2
    "К 1 июня американцам необходимо в очередной раз решить, что делать со своим постоянно растущим государственным долгом" (с)

    А что не так с этим гос.долгом?
    Сколько себя помню, столько и растёт. С советских времён ещё.
    Когда он был минимальным? По-моему, даже сами американцы этого уже не помнят.
    Да, растёт.
    И да, живут себе спокойно
    И, подозреваю, точно так же будут жить, даже если он увеличится в 10 раз.
    Все эти разговоры о растущем долге, это просто рычаги манипулирования предвыборными кампаниями каждого кандидата в президенты США
    Пока ты кандидат - ты критикуешь существующего, в том числе и за растущий гос.долг. Как только сам становишься действующим - продолжаешь его наращивать и отвечать на упрёки очередного кандидата
    Вот такой старинный американский обычай

    "Невеста будет сопротивляться, брыкаться, даже кусаться... Звать милицию, кричать: «Я буду жаловаться в обком!»
    Но вы не обращайте внимания, это старинный красивый обычай"     (с)
    1. paul3390
      paul3390 Сегодня, 14:18
      0
      А что не так с этим гос.долгом?

      А не так многое... Для начала - по нему, как не крути, а хотя бы проценты но платить надо.. До поры до времени - выплаты были приемлемы, но сейчас - уже составляют солидную часть бюджета. Во вторых - а кто даст в долг-то? Иностранцы - сильно вряд ли. Значит - как всегда придётся трясти своих. А у своих денег и так не мешками. Реальных денег. К тому же - тут воронка решений, ибо левых баксов напечатали уйму, и как не вертелись - таки началась классическая инфляция. Значит - надо поднимать ставки. А как их поднять, если тут же растут и выплаты по долгу-то?

      И это - только то, что на поверхности..
    2. nepunamemuk
      nepunamemuk Сегодня, 14:31
      0
      Пока ты кандидат - ты критикуешь существующего, в том числе и за растущий гос.долг. Как только сам становишься действующим - продолжаешь его наращивать и отвечать на упрёки очередного кандидата.

      при Трампе вроде госдолг США не повышали drinks
  3. Попандос
    Попандос Сегодня, 13:30
    0
    республиканцы считают, что Байден может их обмануть

    Мошенники против шулеров, полюбому кто-то кого-то кинет.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:30
    +1
    Республиканцы наезжают на демократов, те на республиканцев, спорят, шумят делая умные лица. Но стоит присмотреться повнимательней, попробовать "на вкус" и понимаешь, что разлито все это по партиям из одной бочки. В чем республиканцы правы, так это в том, что Байден может обмануть. Вернее не сам Байден, т.к. уже через час забывает о чем шел разговор, а те кто за ним стоят.
  5. Катя_Иванова
    Катя_Иванова Сегодня, 13:41
    0
    Из-за антироссийских санкций в Америке кончилась бумага, поэтому они больше не могут печатать доллары и вынуждены поднимать потолок госдолга и сокращать расходы.
  6. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 13:48
    +1
    Слоны так доверчивы, а ослы наоборот коварны...