Республиканцы считают, что Байден ради повышения потолка госдолга может их обмануть с готовностью пойти на уступки в плане сокращения бюджетных расходов

Вы не можете продолжать тратить, тратить и тратить без ограничений. Это совершенно безответственно. И мы просто не собираемся этого делать

Не должно быть никаких дальнейших обсуждений, пока Сенат не примет закон

К 1 июня американцам необходимо в очередной раз решить, что делать со своим постоянно растущим государственным долгом. На данный момент он уже превысил ранее обозначенный «потолок» на 300-400 млрд долларов и составляет уже более 31,7 трлн.Демократы, во главе с Байденом, хотят как и раньше, просто-напросто принять закон об очередном повышении потолка долга, брать кредиты и продолжать их не выплачивать. Однако, в нижней плате, где сейчас большинство у республиканцев, категорически против, т.к. уже на данный момент, долг среднестатистического американского налогоплательщика составляет без малого четверть миллиона долларов.— сказал член палаты представителей Эндрю Клайд, республиканец от штата Джорджия.Он добавил, что если Байден не примет предлагаемый уровень сокращений, принятый Палатой представителей, то Маккарти должен потребовать ужесточения мер безопасности на границе в рамках пакета мер.Но даже несмотря на то, что президент Байден и спикер Кевин Маккарти (республиканец от штата Калифорния) намекнули на значительный прогресс в переговорах, законодатели от обеих партий бьют тревогу по поводу уступок, на которые пошли их лидеры.Это амбициозный график переговоров, которые всерьез начались всего несколько дней назад. И чтобы добиться успеха, партийным лидерам придется противостоять различному давлению со стороны рядовых законодателей и избирателей обеих партий.Для Маккарти это означает вот что: заверить недоверчивых консерваторов в том, что он не слишком далеко отклоняется от законодательного пакета, который прошел через Палату представителей в конце прошлого месяца, в котором увеличение лимита долга сочетается с резким сокращением федеральных расходов.Кокус свободы - неофициальный клуб единомышленников в США, согласных в том, что размер государственного аппарата и его бюджетных трат нужно значительно уменьшить, еще больше усложнил задачу Маккарти, призвав спикера отойти от стола переговоров и потребовать, чтобы демократы приняли законопроект, ранее одобренный Палатой представителей.— говорится в заявлении группы.Вашингтон пока что только за счёт других государств пытается решать свои экономические проблемы. «Национальные интересы» они находят повсюду – то в какой-либо арабской стране им должны продавать нефть почти бесплатно, то военные конфликты создают почти на ровном месте, чтобы позже найти выгоду, в том числе за счёт раскручивания военно-промышленной машины. А тем временем долг США растёт, и с каждым днём растёт всё быстрее. Печать ничего не обеспеченный доллары становится всё сложнее вследствие того, что участники мировой торговли продолжают в той или иной степени отказываться от использования доллара в качестве основной валюты товарооборота.При этом республиканцы считают, что Байден может их обмануть, сначала приняв условия по сокращению бюджетных расходов, а затем просто не выполняя своих обещаний. Администрация США прекрасно понимает, что если она предложит американцам затянуть пояса или ослабит финансирование своих программ за рубежом, то рейтинг Байдена ещё активнее устремится вниз. Соответственно и подозрения в адрес Байдена о возможном обмане ожиданий вряд ли является беспочвенным.