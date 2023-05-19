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Лидеры стран G7 заявили, что КНДР никогда не сможет стать ядерной державой в рамках ДНЯО

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Лидеры стран G7 заявили, что КНДР никогда не сможет стать ядерной державой в рамках ДНЯО

Северная Корея не будет признана ядерной державой в рамках существующего Договора о нераспространении ядерного оружия. Соответствующую декларацию сегодня приняли главы государств и правительств стран-участников «Большой семерки» (G7).


КНДР не может и никогда не получит статус ядерной державы в рамках ДНЯО

- подчеркивается в декларации.

Страны, участвующие в саммите, также подчеркнули важность соблюдения всеми участниками ДНЯО санкций в отношении Северной Кореи. Эти санкции, по мнению членов G7, должны сохраняться до тех пор, пока Пхеньян будет реализовывать свою ядерную программу. Сохранение санкций в отношении КНДР в декларации назвали критически значимым для нераспространения ядерного оружия.

Напомним, что «Большая семерка» проводит саммит в японской Хиросиме – как раз том городе, который пострадал от применения ядерного оружия ключевым участником G7 – Соединенными Штатами. Но тему бомбардировки японских городов Хиросима и Нагасаки США в последнее время старательно обходят стороной.

Между тем, КНДР вынуждена вести разработки в сфере ракетных вооружений не просто так. Баллистические ракеты рассматриваются Пхеньяном в качестве своеобразной гарантии безопасности, предохраняющей страну от реализации ее противниками, в первую очередь Южной Кореей, Японией и США, планов по свержению существующей власти и изменению установленного в республике политического строя.

Политика США в Азиатско-Тихоокеанском регионе и в мире в целом, милитаризация Японии и другие риски как раз способствуют дальнейшему развитию северокорейской ядерной программы, поскольку Пхеньян хочет быть защищенным от возможной агрессии со стороны своих противников.
Использованы фотографии:
Wikipedia / Stefan Krasowski. https://www.flickr.com/photos/rapidtravelchai/9465934852/
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11 комментариев
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  1. ТермиНахТер
    ТермиНахТер Сегодня, 17:33
    +6
    Ржу нимагу)))) мысли у этих рамолиментов, просто генитальные))) как это Северная Корея не может стать ядерной державой, если она уже давно имеет даже термоядерное оружие?)))
  2. ARIONkrsk
    ARIONkrsk Сегодня, 17:38
    +4
    КНДР фиолетово на эту кучку, они уже давно ядерная страна и без всяких договоров, им на их и их договоры все равно.
  3. Bingo
    Bingo Сегодня, 17:39
    +2
    Про Израиль лучше расскажите, это забавнее. Про террористическое государство, наносящее удары по ядерным объектам регулярно...
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 17:39
    +3
    Недоумки G7 в Хиросиме хотябы поняли что они приняли?Много уважаемый товарищ Ким Чен Ын ржёт и ушёл из бункера ,с словами сквозь слёзы от смеха : По этим идиотам в Хиросиме сегодня не стрелять!!! laughingПодождём украинского.
    1. Bingo
      Bingo Сегодня, 17:46
      +1
      Цитата: tralflot1832
      Недоумки G7 в Хиросиме хотябы поняли что они приняли?

      А то! "Мы не позволим Северной Корее ограничивать распространение ЯО на планете и способствовать снижению риска применения ЯО!"
  5. svp67
    svp67 Сегодня, 17:39
    +3
    Северная Корея не будет признана ядерной державой в рамках существующего Договора о нераспространении ядерного оружия. Соответствующую декларацию сегодня приняли главы государств и правительств стран-участников «Большой семерки» (G7).
    А Израиль, он будет признан? И на сколько "холодно или жарко" от этого "непризнания" станет КНДР?
  6. Vert
    Vert Сегодня, 17:43
    +1
    Фу, вы видите ЯО Северной Кореи а оно есть,и договор скоро канет в лету как пережиток.
  7. Zemaan
    Zemaan Сегодня, 17:45
    0
    Поздно хоспода уже пить боржоми ..КНДР уже имеет яо и средства доставки ..Отстаньте вы наконец о северокорейцев ,пусть живут себе и никому они не угрожают а защищаются от вас хищников .
    И не удивлюсь ,если КНДР уже скоро космос осваивать начнет .
  8. Diger
    Diger Сегодня, 17:45
    0
    Цитата: автор
    Лидеры стран G7 заявили, что КНДР никогда не сможет стать ядерной державой в рамках ДНЯО

    ээээ...
    Ну зачем перевирать -то так безбожно?
    ЗАЯВИЛИ ОНИ:
    Мы требуем от Северной Кореи воздерживаться от любых других дестабилизирующих или провокационных действий, включая любые дальнейшие ядерные испытания или запуски с использованием технологии баллистических ракет. Северная Корея не может и никогда не будет иметь статус государства, обладающего ядерным оружием, в соответствии с ДНЯО. Крайне важно, чтобы санкции полностью и скрупулезно выполнялись всеми государствами и оставались в силе до тех пор, пока существуют северокорейские программы создания оружия массового уничтожения и баллистических ракет.

    Пропущены ключевые слова

    https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2023/05/19/g7-leaders-hiroshima-vision-on-nuclear-disarmament/
    Израиль и Индия, Пакистан и Южный Судан даже не парятся, а с Израилем США аж в дёсны.

    ДНЯО (NPT), там из g7, имеющих ЯО только США, UK, Франция. Россия уже не в Г8(или 10)

    Участниками договора являются почти все независимые государства мира, за исключением Израиля, Индии, Пакистана, Южного Судана и КНДР (вышла из договора после подписания).
    как они могут решать ?
    Там 190 стран
    ТОКИО, 21 апреля. /ТАСС/. Статус Северной Кореи как ядерной державы является окончательным и необратимым, и члены G7 не имеют права осуждать Пхеньян за осуществление своего суверенного права, заявил в пятницу министр иностранных дел Северной Кореи Чхве Сон Хи.

    «Большая семерка не имеет ни полномочий, ни квалификации, чтобы говорить то или иное об осуществлении КНДР своего суверенитета», — говорится в заявлении, опубликованном северокорейским информационным агентством ЦТАК. «США и Запад не имеют права говорить то или иное о позиции КНДР как ядерной державы, и она никогда не изменится, что бы они ни говорили».

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    1. Комментарий был удален.
  9. fezm.fan
    fezm.fan Сегодня, 17:47
    +1
    Логика покинул чат. У Кима есть ядерное оружие но мы великие белые (простите белые это оскорбительно) не признаем его оружие. Зачем я это прочитал.
  10. Knell Wardenheart
    Knell Wardenheart Сегодня, 17:48
    0
    Ну если КНДР не желают признавать частью ДНЯО , это позволяет им свободно торговать ядерными технологиями ,ведь на них не распространяется договор,не так-ли ?)