Лидеры стран G7 заявили, что КНДР никогда не сможет стать ядерной державой в рамках ДНЯО

Северная Корея не будет признана ядерной державой в рамках существующего Договора о нераспространении ядерного оружия. Соответствующую декларацию сегодня приняли главы государств и правительств стран-участников «Большой семерки» (G7).
КНДР не может и никогда не получит статус ядерной державы в рамках ДНЯО
- подчеркивается в декларации.
Страны, участвующие в саммите, также подчеркнули важность соблюдения всеми участниками ДНЯО санкций в отношении Северной Кореи. Эти санкции, по мнению членов G7, должны сохраняться до тех пор, пока Пхеньян будет реализовывать свою ядерную программу. Сохранение санкций в отношении КНДР в декларации назвали критически значимым для нераспространения ядерного оружия.
Напомним, что «Большая семерка» проводит саммит в японской Хиросиме – как раз том городе, который пострадал от применения ядерного оружия ключевым участником G7 – Соединенными Штатами. Но тему бомбардировки японских городов Хиросима и Нагасаки США в последнее время старательно обходят стороной.
Между тем, КНДР вынуждена вести разработки в сфере ракетных вооружений не просто так. Баллистические ракеты рассматриваются Пхеньяном в качестве своеобразной гарантии безопасности, предохраняющей страну от реализации ее противниками, в первую очередь Южной Кореей, Японией и США, планов по свержению существующей власти и изменению установленного в республике политического строя.
Политика США в Азиатско-Тихоокеанском регионе и в мире в целом, милитаризация Японии и другие риски как раз способствуют дальнейшему развитию северокорейской ядерной программы, поскольку Пхеньян хочет быть защищенным от возможной агрессии со стороны своих противников.