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Амурский судостроительный завод назвал дату закладки четвёртого и последнего заказанного для ТОФ корвета проекта 20385

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Амурский судостроительный завод назвал дату закладки четвёртого и последнего заказанного для ТОФ корвета проекта 20385

Амурский судостроительный завод определился с датой закладки четвертого и последнего заказанного для Тихоокеанского флота корвета проекта 20385, получившего название "Ретивый". Ранее пресс-служба предприятия сообщила, что закладка состоится в июне, но точных сроков не называла.


Церемония закладки корвета запланирована на 9 июня, в преддверии 90-летия со дня основания Амурского судостроительного завода. Ранее предполагалось, что закладку приурочат к Дню кораблестроителя, отмечаемому в России 29 июня. Корабль получит название "Ретивый", освободившееся после того, как построенный для Черноморского флота на судостроительном предприятии "Северная верфь" в Санкт-Петербург одноименный корвет проекта 20380 был переименован в "Меркурий".

Напомним, что контракт на постройку двух корветов проекта 20380 и четырех корветов проекта 20385 для ТОФ был заключен в декабре 2020 года.

Проект 20385 – модернизированный проект корвета проект 20380. Основная задача – обнаружение и уничтожение надводных вражеских судов или подводных лодок, организация высадки десанта, охрана прибрежной зоны, сопровождение других кораблей.

Основные характеристики корветов проекта 20385: Водоизмещение - 2200 тонн, длина - 104 м, ширина - 13 м, скорость - до 27 узлов, дальность плавания - 3500 миль, автономность - 15 суток, экипаж - 99 человек. Корабль вооружен комплексом «Калибр-НК», зенитным комплексом «Редут», 100-мм артиллерийской установкой А-190-01, двумя 30-ммх зенитными автоматами АК-630М, противолодочным комплексом «Пакет». На корабле может базироваться вертолет Ка-27ПЛ (Ка-27ПС).
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2 комментария
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  1. Vert
    Vert Сегодня, 17:40
    0
    Заводчанам наилучшие пожелания. Пора строит 22350 и большой серией. Кораблям 7 футов под килем.
  2. svp67
    svp67 Сегодня, 17:42
    0
    Для ТОФа нужны фрегаты, как минимум... "корветы" слишком мелкие кораблики для тех океанских пространств. Но уж лучше, что то, чем НИЧЕГО