Амурский судостроительный завод назвал дату закладки четвёртого и последнего заказанного для ТОФ корвета проекта 20385

Амурский судостроительный завод определился с датой закладки четвертого и последнего заказанного для Тихоокеанского флота корвета проекта 20385, получившего название "Ретивый". Ранее пресс-служба предприятия сообщила, что закладка состоится в июне, но точных сроков не называла.
Церемония закладки корвета запланирована на 9 июня, в преддверии 90-летия со дня основания Амурского судостроительного завода. Ранее предполагалось, что закладку приурочат к Дню кораблестроителя, отмечаемому в России 29 июня. Корабль получит название "Ретивый", освободившееся после того, как построенный для Черноморского флота на судостроительном предприятии "Северная верфь" в Санкт-Петербург одноименный корвет проекта 20380 был переименован в "Меркурий".
Напомним, что контракт на постройку двух корветов проекта 20380 и четырех корветов проекта 20385 для ТОФ был заключен в декабре 2020 года.
Проект 20385 – модернизированный проект корвета проект 20380. Основная задача – обнаружение и уничтожение надводных вражеских судов или подводных лодок, организация высадки десанта, охрана прибрежной зоны, сопровождение других кораблей.
Основные характеристики корветов проекта 20385: Водоизмещение - 2200 тонн, длина - 104 м, ширина - 13 м, скорость - до 27 узлов, дальность плавания - 3500 миль, автономность - 15 суток, экипаж - 99 человек. Корабль вооружен комплексом «Калибр-НК», зенитным комплексом «Редут», 100-мм артиллерийской установкой А-190-01, двумя 30-ммх зенитными автоматами АК-630М, противолодочным комплексом «Пакет». На корабле может базироваться вертолет Ка-27ПЛ (Ка-27ПС).