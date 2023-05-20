Военное обозрение
Войти Регистрация

Украинские власти заявили о желании вытеснить Россию с рынка ядерного топлива для АЭС

17
Украинские власти заявили о желании вытеснить Россию с рынка ядерного топлива для АЭС

Украина рассчитывает наладить максимальные объемы производства ядерного топлива для атомных электростанций из собственного сырья, чтобы впоследствии вытеснить Россию с мирового рынка ядерного топлива. Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко.


По словам Галущенко, украинским правительством поставлена задача начать производство ядерного топлива для водо-водяного атомного реактора ВВЭР-440, чтобы впоследствии "уничтожить монополию "Росатома" на европейских рынках".

Глава украинского Минэнергетики также отметил, что Киев активно работает над введением антироссийских санкций, затрагивающих атомную отрасль. По его мнению, в случае, если Украина сумеет заместить российскую продукцию на рынке ядерного топлива, введение санкций будет продвигаться быстрее.

Кроме того, Галущенко перечислил долгосрочные задачи отрасли, в которые входит постройка новых блоков уже существующих атомных станций, а также малых модульных реакторов. Украинский министр также озвучил планы развития уранодобывающей отрасли, которому, по его мнению, будут способствовать договоренности между украинским "Энергоатомом" с канадской компанией САМЕСО, подписавших контракт, согласно которому предполагается реализация программы производства ядерного топлива для АЭС из добываемого на Украине сырья.

Президент Украины Владимир Зеленский в феврале текущего года подписал указ о введении санкций сроком на 50 лет против предприятий, входящих в российскую атомную отрасль.
Использованы фотографии:
Wikipedia/Ровенская АЭС
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
17 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 06:37
    +4
    История из параллельной реальрости.У них близится срок окончания жизненного цикла советских реакторов,а они о высоком...
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:38
    +5
    украинским правительством поставлена задача начать производство ядерного топлива для водо-водяного атомного реактора ВВЭР-440, чтобы впоследствии "уничтожить монополию "Росатома" на европейских рынках".
    Они это серьезно с планами, которые не подлежат реализации на практике? Они после дерусификации начали закупать американские ТВЭЛы и запихивать в свои реакторы на АЭС, что создало большие проблемы. А тут собрались не только производить ядерное топливо, но и вытеснить Россию с этого рынка. Скорее под этим лозунгом решили взяться за создание ЯО, что необходимо предотвратить на ранней стадии. Украина с ЯО это мировая проблема.
  3. Enceladus
    Enceladus Сегодня, 06:41
    +7
    Ржал, чуть пузо не порвал!
    Планы 1 пятилетки
    1. Производить свои пэтриоты
    2. Производить свои кинжалы
    3. Свою сармату
    2-я пятилетка
    1. Построить звезду смерти

    3. Пятилетка - Зеленский император Млечного пути

    З.Ы. Так пациент пора на укольчики Там уже будет 4 пятилетка и будите императором вселенной
    1. sanja.grw
      sanja.grw Сегодня, 06:55
      +2
      Я подумал,что сегодня 1 апреля, давай календарь проверять
      1. Enceladus
        Enceladus Сегодня, 06:57
        0
        Они еще не отошли от дозы. Бахмут пал... но там во влажных мечтах в обнимку с порошком зеля стоит наверное на мавзолее
  4. Попандос
    Попандос Сегодня, 06:43
    +1
    Есть народная мудрость
    - не очень умный человек (цензура) думками богатеет
    1. Александр Андреев_4
      Александр Андреев_4 Сегодня, 06:56
      0
      Дурень думкой богатеет.И не надо стесняться в своих выражениях.
      1. Попандос
        Попандос Сегодня, 07:09
        0
        Дурень

        А у меня цензура не пропустила no
  5. unhappy
    unhappy Сегодня, 06:46
    +1
    Пора о вечном думать и завещание писать, а эти клоуны о своих планах...
  6. Canecat
    Canecat Сегодня, 06:48
    +1
    Зеленский в феврале текущего года подписал указ о введении санкций сроком на 50 лет

    Не проживет же столько на своем посту... а все туда же, главное планы поамбициознее.
    1. Enceladus
      Enceladus Сегодня, 07:06
      0
      Да там байден уже лучший президент за 6 миллиардов или миллионов лет или скока он там сказал (поправьте). Тьфу тьфу тьфу, надеюсь через 40 лет в его возрасте я таким маразматиком и посмешищем не стану.... застрелиться лучше
  7. Александр Андреев_4
    Александр Андреев_4 Сегодня, 06:53
    +2
    Эти хохлятские шутки -даже читать не хочется
  8. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 06:55
    0
    Нацисткий режим в Киеве производит только русофобию в промышленных масштабах...на большее он не способен.
    Однозначно нацистов с Украины надо сносить всеми доступными способами.
    1. Enceladus
      Enceladus Сегодня, 07:00
      0
      Дык не он причина а следствие... мы застали 1 холодно-горячую мировую войну. Когда конфликт еще локальный типа вьетнама, кореи и т.д., но достает и до уровня карибского кризиса. Я дкмаю нет того человека, кто скажет что мы сейчпс против нато по сути воюем?
  9. Metallurg_2
    Metallurg_2 Сегодня, 06:57
    0
    введении санкций сроком на 50 лет

    Он наивно думает, что столько 404 просуществует и он сам проживет?
    1. Enceladus
      Enceladus Сегодня, 07:02
      0
      Ну перед смертью не надышишься (с) Народная поговорка (с)
  10. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 07:09
    0
    Он наверное таблеток из ТВЭЛов от Вестингауза объелся, однако. what wassat