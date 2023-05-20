Украинские власти заявили о желании вытеснить Россию с рынка ядерного топлива для АЭС

Украина рассчитывает наладить максимальные объемы производства ядерного топлива для атомных электростанций из собственного сырья, чтобы впоследствии вытеснить Россию с мирового рынка ядерного топлива. Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко.По словам Галущенко, украинским правительством поставлена задача начать производство ядерного топлива для водо-водяного атомного реактора ВВЭР-440, чтобы впоследствии "уничтожить монополию "Росатома" на европейских рынках".Глава украинского Минэнергетики также отметил, что Киев активно работает над введением антироссийских санкций, затрагивающих атомную отрасль. По его мнению, в случае, если Украина сумеет заместить российскую продукцию на рынке ядерного топлива, введение санкций будет продвигаться быстрее.Кроме того, Галущенко перечислил долгосрочные задачи отрасли, в которые входит постройка новых блоков уже существующих атомных станций, а также малых модульных реакторов. Украинский министр также озвучил планы развития уранодобывающей отрасли, которому, по его мнению, будут способствовать договоренности между украинским "Энергоатомом" с канадской компанией САМЕСО, подписавших контракт, согласно которому предполагается реализация программы производства ядерного топлива для АЭС из добываемого на Украине сырья.Президент Украины Владимир Зеленский в феврале текущего года подписал указ о введении санкций сроком на 50 лет против предприятий, входящих в российскую атомную отрасль.