МВД России объявило в розыск прокурора Международного уголовного суда, решившего «арестовать» президента России

В отношении прокурора Международного уголовного суда Карима Ахмада Хана возбуждено уголовное дело, он объявлен в международный розыск. Соответствующее решение приняло Министерство внутренних дел Российской Федерации.В ведомственной базе разыскиваемых преступников теперь фигурирует 53-летний Карим Хан, который инициировал начало судопроизводства по делу о так называемом «аресте» Международным уголовным судом, юрисдикцию которого РФ не признает, президента России Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.В документе не уточняется, по какой именно статье УК РФ разыскивают Карима Хана. Однако уголовное дело в его отношении было возбуждено за «привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности, соединенное с незаконным обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления».Кроме Карима Хана, фигурантами уголовных дел, возбужденных органами Следственного комитета РФ, стали судьи Международного уголовного суда Томоко Аканэ, Розарио Сальваторе Айтала, Серхио Херардо Угальде Годинес. Их обвиняют в других преступлениях – «заведомо незаконном заключении под стражу» и «приготовление к нападению на представителя иностранного государства».Напомним, что решение «арестовать» Путина и Львову-Белову МУС принял 17 марта 2023 года, обвинив их в якобы имевшей место «насильственной депортации» украинских детей в Российскую Федерацию (под ней понимается эвакуация детей с территории зон боевых действий в российских же регионах – Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях). Россия, как и США, Китай, Индия, Турция и многие другие крупные государства, юрисдикцию МУС не признает.