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МВД России объявило в розыск прокурора Международного уголовного суда, решившего «арестовать» президента России

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МВД России объявило в розыск прокурора Международного уголовного суда, решившего «арестовать» президента России

В отношении прокурора Международного уголовного суда Карима Ахмада Хана возбуждено уголовное дело, он объявлен в международный розыск. Соответствующее решение приняло Министерство внутренних дел Российской Федерации.


В ведомственной базе разыскиваемых преступников теперь фигурирует 53-летний Карим Хан, который инициировал начало судопроизводства по делу о так называемом «аресте» Международным уголовным судом, юрисдикцию которого РФ не признает, президента России Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

В документе не уточняется, по какой именно статье УК РФ разыскивают Карима Хана. Однако уголовное дело в его отношении было возбуждено за «привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности, соединенное с незаконным обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления».

Кроме Карима Хана, фигурантами уголовных дел, возбужденных органами Следственного комитета РФ, стали судьи Международного уголовного суда Томоко Аканэ, Розарио Сальваторе Айтала, Серхио Херардо Угальде Годинес. Их обвиняют в других преступлениях – «заведомо незаконном заключении под стражу» и «приготовление к нападению на представителя иностранного государства».

Напомним, что решение «арестовать» Путина и Львову-Белову МУС принял 17 марта 2023 года, обвинив их в якобы имевшей место «насильственной депортации» украинских детей в Российскую Федерацию (под ней понимается эвакуация детей с территории зон боевых действий в российских же регионах – Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях). Россия, как и США, Китай, Индия, Турция и многие другие крупные государства, юрисдикцию МУС не признает.
Использованы фотографии:
Wikipedia / UN International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia
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5 комментариев
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  1. Knell Wardenheart
    Knell Wardenheart Сегодня, 17:49
    -2
    Ищут пожарные, ищет милиция ... Карима Ахмада Хана
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 17:58
      0
      ОперАм, которые задержат Томоко Аканэ, Розарио Сальваторе Айтала, Серхио Херардо Угальде Годинес и Карима Ахмада Хана... засчитать выслугу лет службы - год к трем! bully
    2. Аэродромный
      Аэродромный Сегодня, 17:59
      0
      МВД России объявило в розыск прокурора Международного уголовного суда, решившего «арестовать» президента России
      в меро московском листовки ?
  2. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 17:54
    +1
    Может быть,нужно не только сделать заявление,но и предпринять активные усилия для выполнения этого заявления?
  3. Александр Х
    Александр Х Сегодня, 17:57
    0
    Правильно. Но на сколько реально отловить гаденыша и доставить в суд...