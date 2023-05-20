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«Рекомендуем эксплуатировать МиГ-29»: США отказали Болгарии в аренде истребителей F-16

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«Рекомендуем эксплуатировать МиГ-29»: США отказали Болгарии в аренде истребителей F-16

США не будут сдавать в аренду болгарским ВВС истребители F-16 для замены устаревших МиГ-29. Об этом заявил и.о. министра обороны страны Димитар Стоянов. По его словам, Вашингтон «настоятельно рекомендует Болгарии продолжать эксплуатацию самолетов МиГ-29».


Как указывается в издании Obektivno, первые из 8 закупленных в 2019 году F-16 Block 70/72 смогут прибыть в Болгарию, скорее всего, лишь в 2026 году – на сроки повлияла пандемия, сорвавшая цикл изготовления истребителей на американских мощностях. В настоящее время на вооружении ВВС находятся 11 МиГ-29:

Однако они слишком старые, и некоторые из них нуждаются в ремонте двигателя.


Поэтому Минобороны Болгарии направило запрос в США, который в итоге удовлетворён не был. Одной из возможных причин отказа является отсутствие достаточного числа пилотов, подготовленных для работы с F-16.

Отказ Вашингтона предоставить истребители в аренду оставляет серьезную брешь в обороноспособности страны

- отмечается в болгарской прессе.

Софии придется отремонтировать двигатели нелётных истребителей. Это могут сделать только Польша и Израиль. Но, как указывается в Bulgarian Military, следует ожидать последующего износа силовых установок:

Российские ВКС часто намеренно вторгались в воздушное пространство Болгарии. В такой ситуации София обязана перехватить российские истребители. Это «упражнение» повторялось почти два раза в месяц. Таким образом РФ вынуждает Болгарию быстрее изнашивать свои старые советские самолеты, ослабляя в итоге ПВО.


Однако этому обрадовались в Польше.

Необходимость сохранения МиГ-29 на вооружении [ВВС Болгарии] может быть выгодна польской авиапромышленности, которая является единственной в НАТО, обладающей способностью вести работы с самолетами этого типа на заводе WZL 2

- указывается в издании Defence24.
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13 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 07:25
    +1
    Болгары просто не до конца задавили пророссийскую оппозицию,пряников не будет.
    1. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 07:41
      +7
      Что "братушки ",швыранули вас янки?Видимо вам на роду написано быть вечно последними,буквально крайними для "хозяев "!
    2. svp67
      svp67 Сегодня, 08:19
      0
      Цитата: tralflot1832
      Болгары просто не до конца задавили пророссийскую оппозицию,пряников не будет.

      И нефть русскую через себя гонят... какие уж тут "Соколы"
  2. Лешак
    Лешак Сегодня, 07:30
    +3
    Вот интересно получается - если у кого-то, в Европе, проблемы то Польша, на этом, получает "плюшки". П шеки в плюсе от чужих проблем. what
    1. svp67
      svp67 Сегодня, 08:20
      +1
      Цитата: Лешак
      П шеки в плюсе от чужих проблем

      Мало того, она сама "ПРОБЛЕМА" для Европы...
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:33
    +5
    США отказали Болгарии в аренде истребителей F-16
    А правительство Болгария так рвало себе пятую точку помогая Киеву поставляя оружие и б/п. Думали оценят, а оказывается не оценили такое рвение. А тут оказывается еще Россия заставляет изнашивать ресурс болгарских МиГ-29 "постоянно нарушая воздушное пространство" этой страны. Хоть бы придумали, что-нибудь более правдоподобное, а то уже на украинцев начали походить.
    1. svp67
      svp67 Сегодня, 08:22
      +1
      Цитата: rotmistr60
      А правительство Болгария так рвало себе пятую точку помогая Киеву поставляя оружие и б/п

      И будет рвать...они же это не бесплатно делают...
      Цитата: rotmistr60
      Хоть бы придумали, что-нибудь более правдоподобное, а то уже на украинцев начали походить.

      "Учителя" и "методички" одни и те же...
  4. Грац
    Грац Сегодня, 07:36
    +2
    ха ха тоесть зеле самолеты ф-16 обещают дать вскорости, а союзникам по нато только в 2026 году, уха ха,
    а там похоже то ли ишак сдохнет то ли падишах, то ли нато прикажет долго жить, то ли сша войдет в период горбачёвской перестройки и гласности.)
  5. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 07:36
    +3
    laughing Где свидомые болгары-братушечки которые тут с пеной у рта заявляли что скоро будут рассекать на Ф16 и что только подождать надо?
    Походу кинули их Хозяева..... tongue
    Ни самолётов, ни денег. laughing
    Летайте на старье.

    зы А где запчасти будете брать, братушки? Опять про дружбу запоёте и в Россию ломанётесь за запчастями? Главное чтобы наши комерсанты не продали....
  6. Jovanni
    Jovanni Сегодня, 08:05
    +1
    Да. Сколько попу полосатому властелину не лижи, а так третьим сортом и остаётесь. Вот такая ваша доля. Сами выбрали...
  7. 76СССР
    76СССР Сегодня, 08:12
    +2
    Сейчас листаю томик "Габровски шеги", с пьяных глаз купил в Софии... Дебильный юмор, но тогда даже веселило как-то...
    Вот, к примеру:
    "Габровцы отрубают кошкам хвосты, ибо, когда зимой такую кошку впускают в дом или выпускают во двор, меньше выходит тепла..."
    "…приделывают к яйцам краники, чтобы выпускать такую часть яйца, какая им нужна — не целое же яйцо использовать при готовке!"
    "…закуривая, расщепляют спичку надвое, чтобы использовать ее дважды."
    "…отправляясь на Шипку они берут напрокат туристские ботинки, чтобы не изнашивать свои."
    Ну как-то так и далее, даже Шипку приплели, у меня к героям Шипки особое отношение, хотя ни разу не болгарин. Самое интересное, что болгары в "Варшавском" считались первыми братушками нашими в Союзе, но, правда, в лозунгах и в головах простых обывателей. Вы удивитесь, но настоящими нашими братьями по Союзу были немцы... Да, именно... Коллеги из DDR - "Штази"... С ними никогда не было проблем, проверено опытом многолетней работы. Была в свое время "записка" о работе по Югославии, было по Венгрии в связи с событиями, про чехов вообще молчу, но ни одной не было по ГДР... А сейчас...
    Хотя у меня есть несколько знакомых, которые не признают объединения Германии и никогда не бывают в Западном Берлине... Старая школа... А вы мне про болгаров...)
    p.s. Кстати, у меня из уважения к коллегам и аватарка соответствующая на этом ресурсе... А мидовские тогда как всегда горлопанили о переменах... Не люблю я МИДовских, хотя и понимаю стратегию, но чужие мне они, вот эти все "волнорезы" политические... По мне так "убей или будешь убит" ближе...) За вас, мужики, поднимаю стопарь!
  8. БедМакс
    БедМакс Сегодня, 08:16
    +1
    Перегонят пшекам на ремонт,а те угонят их в хохляндию.
  9. Alex013
    Alex013 Сегодня, 09:02
    0
    На покупку F-16 наложено вето президентом Болгарии еще в 2019 году, хотя парламент одобрил договор покупки. А еще ранее был тендер, где выиграл Гриппен, как самый дешевый, но тоже не получилось, т.к. американцы пролоббировали свои интересы.