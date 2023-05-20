«Рекомендуем эксплуатировать МиГ-29»: США отказали Болгарии в аренде истребителей F-16

Однако они слишком старые, и некоторые из них нуждаются в ремонте двигателя.

Отказ Вашингтона предоставить истребители в аренду оставляет серьезную брешь в обороноспособности страны

Российские ВКС часто намеренно вторгались в воздушное пространство Болгарии. В такой ситуации София обязана перехватить российские истребители. Это «упражнение» повторялось почти два раза в месяц. Таким образом РФ вынуждает Болгарию быстрее изнашивать свои старые советские самолеты, ослабляя в итоге ПВО.

Необходимость сохранения МиГ-29 на вооружении [ВВС Болгарии] может быть выгодна польской авиапромышленности, которая является единственной в НАТО, обладающей способностью вести работы с самолетами этого типа на заводе WZL 2

США не будут сдавать в аренду болгарским ВВС истребители F-16 для замены устаревших МиГ-29. Об этом заявил и.о. министра обороны страны Димитар Стоянов. По его словам, Вашингтон «настоятельно рекомендует Болгарии продолжать эксплуатацию самолетов МиГ-29».Как указывается в издании Obektivno, первые из 8 закупленных в 2019 году F-16 Block 70/72 смогут прибыть в Болгарию, скорее всего, лишь в 2026 году – на сроки повлияла пандемия, сорвавшая цикл изготовления истребителей на американских мощностях. В настоящее время на вооружении ВВС находятся 11 МиГ-29:Поэтому Минобороны Болгарии направило запрос в США, который в итоге удовлетворён не был. Одной из возможных причин отказа является отсутствие достаточного числа пилотов, подготовленных для работы с F-16.- отмечается в болгарской прессе.Софии придется отремонтировать двигатели нелётных истребителей. Это могут сделать только Польша и Израиль. Но, как указывается в Bulgarian Military, следует ожидать последующего износа силовых установок:Однако этому обрадовались в Польше.- указывается в издании Defence24.