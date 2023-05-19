В Баренцевом море начались крупные учения группировки кораблей Северного флота ВМФ России

Пресс-служба Северного флота ВМФ России сообщает о начале крупных учений в Баренцевом море. В акваторию выдвинулась разрозненная группировка Севфлота общей численностью пятнадцать судов. Эскадру, в которую входят в том числе подводные лодки и корабли обеспечения, возглавляет эскадренный миноносец «Адмирал Ушаков».
Кроме того, в масштабных учениях будет задействована корабельно-тральная группа, корабельная поисково-ударная группа, силы поисково-спасательного обеспечения. Воздушная часть группировки состоит из различных летательных аппаратов Военно-космических сил ВС РФ и ВВС Северного флота. Свою тренировочную программу отработают и силы ПВО.
Выход корабельных сил из пунктов базирования и развертывание группировок обеспечили минно-тральные силы соединения охраны водного района Кольской флотилии, сообщили в пресс-службе Северного флота.
В программу учений входит отработка поиска и уничтожения подводных лодок условного противника как силами корабельной группировки, так и во взаимодействии с противолодочной авиации. Пройдут тренировки перехвата и уничтожения силами ПВО воздушных целей, имитирующих атаку боевых кораблей. Также пройдут учения по спасению терпящего бедствие в открытом море личного состава.
Северный флот ВМФ России обеспечивает защиту морских рубежей и безопасность российского государства в районах Крайнего Севера и Арктики. Ранее, в сентябре прошлого года, североморцы отработали взаимодействие сил и войск флота при противодействии в отдаленных и труднодоступных местах незаконным вооруженным формированиям и диверсионно-разведывательным группам. В ходе учений на самой северной матриковой части Евразии, мысе Челюскин, был высажен морской десант.