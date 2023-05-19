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Британская пресса спрогнозировала дальнейшие действия командования ВСУ с западными ЗРК после поражения комплекса Patriot

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Британская пресса спрогнозировала дальнейшие действия командования ВСУ с западными ЗРК после поражения комплекса Patriot

После истории с уничтожением российской ракетой «Кинжал» зенитного ракетного комплекса Patriot американского производства, командование вооруженных сил Украины будет перемещать переданные Западом системы противовоздушной обороны. Об этом пишет британское издание The Express, ссылаясь на комментарий неназванного высокопоставленного чиновника американской администрации.


Как считает американский чиновник, украинскому командованию придется перемещать ЗРК западного производства, чтобы снизить вероятность поражения новых расчетов «Пэтриота» в обозримом будущем. Кроме того, представитель американской администрации допустил вероятность поставки новых пусковых установок ЗРК Patriot, даже несмотря на то, что России удалось ликвидировать один из расчетов комплекса.

Другое дело, что российская разведка, и это признают западные эксперты в том числе, работает хорошо. Поэтому вряд ли составит особый труд определить новые места нахождения зенитных ракетных комплексов западного производства.

Напомним, что во вторник ракетный удар ВС РФ по местам размещения военной техники киевского режима уничтожил зенитный ракетный комплекс Patriot в Киеве. Украинские власти пытались опровергнуть данную информацию, однако сейчас даже американская пресса пишет о том, что расчет ЗРК действительно был поражен гиперзвуковой ракетой «Кинжал».

Отметим, что сегодня представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий признал, что в последнее время ВС РФ стараются наносить ракетные удары именно по скоплениям вооружений и военной техники, предназначенных для участия в анонсированном контрнаступлении ВСУ, а также по системам противовоздушной обороны, переданным западными странами.
Использованы фотографии:
Wikipedia / Mark Holloway
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12 комментариев
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  1. poquello
    poquello Сегодня, 18:11
    +1
    "Как считает американский чиновник, украинскому командованию придется перемещать ЗРК западного производства, чтобы снизить вероятность поражения новых расчетов «Пэтриота» в обозримом будущем. "
    тупые американские чиновники не знают что укропы их и так перемещают, но толку то как видно нет
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 18:14
      +1
      По слухам американцы сказали Украине спрятать второй комплект ЗРК Patriot.
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 18:11
    +1
    Я почему-то нашёл только Дейли Экспресс- так это таблоид. feel Ему даже англичане не всегда верят.Но как контрпропаганда ,официальной англицкой пропаганде сойдёт.Надо коментарии будет почитать в оригинале.Наверно будут прикольные ,у нас нет уже ракет.
    1. военком Котёнок
      военком Котёнок Сегодня, 18:23
      +1
      The Express — это, видимо, что-то среднее между Daily Express и The Guardian. (Серьёзно, я тоже не нашёл.)
    2. invisible_man
      invisible_man Сегодня, 18:35
      0
      Я почему-то нашёл только Дейли Экспресс

      https://www.express.co.uk/
  3. alexoff
    alexoff Сегодня, 18:13
    +3
    Не понял, чего им бояться? Ведь все кинжалы успешно сбиты, а у одной из машин пэтриота от слишком успешных пусков левый поворотник сломался, но так его вчера починили уже
  4. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 18:18
    0
    Если они хотят чтобы пэтриоты не были уничтожены,то как выход это продажа комплекса России smile lol
    1. БедМакс
      БедМакс Сегодня, 18:23
      +1
      Подарок,просто подарок)
      ..............
  5. Михаил м
    Михаил м Сегодня, 18:19
    +3
    Один раз можно списать на случайность. Ждём превращения случайности в закономерность.
  6. Bingo
    Bingo Сегодня, 18:23
    +2
    А что такого? Просто будут повторять, что комплекс Пэтриот уничтожил ракету Кинжал... Просто есть один ньюанс...
  7. Zemaan
    Zemaan Сегодня, 18:32
    -1
    Настоящее ПВО -это очень дорого и она должна быть эшелонированной ..А все эти западные разные ЗРК в разнобой особой роли не играют ..Перещелкают их ,что и делается сейчас .
    А наши "Кинжалы" это цветочки ,а ягодки будут ,если конфликт разрастется в прямое столкновение с нато ..Думайте хоспода ,а стоит ли оно того ?
  8. sdivt
    sdivt Сегодня, 19:18
    0
    Цитата: военком Котёнок
    The Express — это, видимо, что-то среднее между Daily Express и The Guardian. (Серьёзно, я тоже не нашёл.)

    https://www.express.co.uk
    Бульварная пресса, самого что ни на есть желтого оттенка
    Ждать от них каких-то серьезных анализов - это как ожидание прогноза волатильности валют от домашнего хомячка