Британская пресса спрогнозировала дальнейшие действия командования ВСУ с западными ЗРК после поражения комплекса Patriot

После истории с уничтожением российской ракетой «Кинжал» зенитного ракетного комплекса Patriot американского производства, командование вооруженных сил Украины будет перемещать переданные Западом системы противовоздушной обороны. Об этом пишет британское издание The Express, ссылаясь на комментарий неназванного высокопоставленного чиновника американской администрации.
Как считает американский чиновник, украинскому командованию придется перемещать ЗРК западного производства, чтобы снизить вероятность поражения новых расчетов «Пэтриота» в обозримом будущем. Кроме того, представитель американской администрации допустил вероятность поставки новых пусковых установок ЗРК Patriot, даже несмотря на то, что России удалось ликвидировать один из расчетов комплекса.
Другое дело, что российская разведка, и это признают западные эксперты в том числе, работает хорошо. Поэтому вряд ли составит особый труд определить новые места нахождения зенитных ракетных комплексов западного производства.
Напомним, что во вторник ракетный удар ВС РФ по местам размещения военной техники киевского режима уничтожил зенитный ракетный комплекс Patriot в Киеве. Украинские власти пытались опровергнуть данную информацию, однако сейчас даже американская пресса пишет о том, что расчет ЗРК действительно был поражен гиперзвуковой ракетой «Кинжал».
Отметим, что сегодня представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий признал, что в последнее время ВС РФ стараются наносить ракетные удары именно по скоплениям вооружений и военной техники, предназначенных для участия в анонсированном контрнаступлении ВСУ, а также по системам противовоздушной обороны, переданным западными странами.