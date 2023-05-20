Военное обозрение
Войти Регистрация

В Индии разбился истребитель МиГ-21

8
В Индии разбился истребитель МиГ-21

Три человека погибли и трое получили ранения в деревне Бахлолнагар в Раджастхане, на северо-западе Индии. На дом, в котором находились люди, упал истребитель МиГ-21.


Машина принадлежала 23-й эскадрильи, дислоцированной на авиабазе Суратгарх. Катастрофа произошла 18 мая в 9.45 утра. Пилот выполнял обычный тренировочный полет, когда обнаружил техническую неисправность самолета. Затем он попытался совершить аварийную посадку. Когда это не удалось, он решил катапультироваться, в результате чего получил незначительные травмы.

Настоящая трагедия произошла на земле, где был полностью разрушен дом, в котором находились люди. Окружающие здания также получили повреждения от осколков.

2023 год стал неудачным для авиации вооруженных сил Индии. В январе во время маневров столкнулись принадлежащие ВВС Су-30МКИ и Mirage 2000, в результате чего погиб один из пилотов и были потеряны обе машины.

Индийские МиГ-21, модернизированные на местных заводах HAL, должны быть окончательно выведены из эксплуатации к 2025 году благодаря переходу на национальный многоцелевой самолет Tejas. МиГ-21 постоянно становятся участниками трагических аварий: так, в прошлом году разбился один самолёт, а в 2021 году – целых пять. В начале этого года на вооружении находилось еще 128 МиГ-21.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
8 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 06:33
    +2
    Индусам надо не "зоопарк" в авиации устраивать, а больше внимания уделять техническому обслуживанию своего авиапарка. Такого разнообразия типов в эксплуатации ни у кого нет. И всё не успокоятся - продолжают закупать в разнобой у разных производителей.

    зы Еще неизвестно что они там намодернизировали своими шаловливыми руками...
  2. Мореход
    Мореход Сегодня, 06:43
    0
    Не знаю как там у них в военной авиации дела с обслуживанием, но принимали наш же кораблик после трёх лет эксплуатации индусами... нет слов одни эмоции. Из служебной переписки, рапортов судовладельцу. Только перечисление, что у них ещё вышло из строя, а ни что и Как надо, либо будут устранять.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 06:47
      +2


      Ну если там такие полковники то неудивительно.... Полковник войск Камасутры? laughing
      1. Леха с Андроида.
        Леха с Андроида. Сегодня, 06:59
        +1
        Цитата: Nexcom
        Полковник войск Камасутры?

        Черт... smile вот зачем с утра такое показывать...я же весь день теперь на стул не сяду нормально. feel
        Вы посмотрите на лицо мужика индуса сзади...он же еле еле себя сдерживает...мужик на грани уже.
        1. Nexcom
          Nexcom Сегодня, 07:16
          0
          Да, похоже индусу тому вид сзади очень даже понравился... laughing Тем более что форма в обтяг сидит на этой "ваенной"... laughing
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:46
    0
    В Индии разбился истребитель МиГ-21
    Самолет конечно устаревший, но до сих пор стоит на вооружении ВВС некоторых стран. То, что погибли люди конечно плохо и тут не совсем понятны действия пилота. Сначала "пытался посадить самолет" (почему бы не увести от жилого массива?), а вынужден был катапультировался над домами.
  4. Uma Palata
    Uma Palata Сегодня, 07:08
    0
    Так а зачем индусы столько очень уж разных машин набрали? Наши были и надежнее, и выгоднее с обслуживанием. Зря они амерам пытаются угодить, с закупками военной техники у Запада, обдерут западные индусов на этих закупках, а за обслуживание десятикратно потом возьмут.
  5. Enceladus
    Enceladus Сегодня, 07:12
    0
    Затем он попытался совершить аварийную посадку. Когда это не удалось, он решил катапультироваться, в результате чего получил незначительные травмы

    Мда... у нас десятки летчиков погибали, чтобы отвести самолет от жилых построек. Интересно тот дом был рядом с аварийной полосой? Куда он пытался совершить аварийную посадку?