Власти США ввели новые персональные санкции против связанных с Россией компаний и ряда российских граждан

Американские власти ввели очередной пакет персональных санкций, в который вошли как российские граждане, так и связанные с Россией лица.Помимо министра образования РФ Сергея Кравцова, помощников главы государства Игоря Левитина и Ларисы Брычевой и российского уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой, в санкционный список вошел также ряд граждан Белоруссии, Ирландии, Индии, Финляндии, а также один подданный княжества Лихтенштейн. Всего в списке упоминаются фамилии 46 человек.Кроме того, министерством торговли США введены ограничения на импорт в Россию ряда наименований бытовой техники. В список вошли некоторые модели микрофонов, диктофонов, телефонов и другой произведенной в США техники.В конечном итоге американским правительством введены рестрикции на осуществление экспорта в Россию и Белоруссию 1224 торговых позиций. В список вошли некоторые наименования инструментов и электроприборов, фотобумаги и других бумажных изделий, красок, тканей, лодок и пассажирского транспорта, а также оборудования, используемого в пищевой промышленности.Также сообщается, что США включили в новый санкционный пакет ряд промышленных компаний из России, Армении и Киргизии. Из 71 компании, включенных в новый список, 69 - российские, одна - армянская и одна - киргизская. Основанием для включения в санкционный пакет стала "поддержка российского оборонно-промышленного комплекса".Санкционная политика США особенно активизировалась после начала специальной военной операции ВС РФ. В то же время, к каким-то катастрофическим последствиям для российской экономики они не привели.