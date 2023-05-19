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Власти США ввели новые персональные санкции против связанных с Россией компаний и ряда российских граждан

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Власти США ввели новые персональные санкции против связанных с Россией компаний и ряда российских граждан

Американские власти ввели очередной пакет персональных санкций, в который вошли как российские граждане, так и связанные с Россией лица.


Помимо министра образования РФ Сергея Кравцова, помощников главы государства Игоря Левитина и Ларисы Брычевой и российского уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой, в санкционный список вошел также ряд граждан Белоруссии, Ирландии, Индии, Финляндии, а также один подданный княжества Лихтенштейн. Всего в списке упоминаются фамилии 46 человек.

Кроме того, министерством торговли США введены ограничения на импорт в Россию ряда наименований бытовой техники. В список вошли некоторые модели микрофонов, диктофонов, телефонов и другой произведенной в США техники.

В конечном итоге американским правительством введены рестрикции на осуществление экспорта в Россию и Белоруссию 1224 торговых позиций. В список вошли некоторые наименования инструментов и электроприборов, фотобумаги и других бумажных изделий, красок, тканей, лодок и пассажирского транспорта, а также оборудования, используемого в пищевой промышленности.

Также сообщается, что США включили в новый санкционный пакет ряд промышленных компаний из России, Армении и Киргизии. Из 71 компании, включенных в новый список, 69 - российские, одна - армянская и одна - киргизская. Основанием для включения в санкционный пакет стала "поддержка российского оборонно-промышленного комплекса".

Санкционная политика США особенно активизировалась после начала специальной военной операции ВС РФ. В то же время, к каким-то катастрофическим последствиям для российской экономики они не привели.
Использованы фотографии:
Pixabay
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8 комментариев
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  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 18:42
    +1
    Чего совсем-совсем дела плохи раз уже до микрофонов и Лихтенштейна добролись, а против клиринговой компании и лично уборщиц кабинетов наших руководителей санкции объявят, а то они ведь тоже помогают им трудиться против США.
    1. sagitovich
      sagitovich Сегодня, 18:53
      +1
      Вы тут упомянули клиринговые компании. А они как раз то работают делу США, по развалу в обществе.
      Зарплата в клиринговых компаниях ниже прожиточного минимума. Стаж работникам не идет, отпусков нет, блльничные не оплачиваются.
      Работники клиринговых компаний одни из самых незащищенных в социальном плане.
      Запрещать их нужно!
      Или брать под надзор за невыплату налогов за " трудоустроенных" работников
      1. Ропот 55
        Ропот 55 Сегодня, 19:02
        +2
        sagitovich hi, проблемы в этой сфере есть, и вина тут на обеих сторонах, одна нещадно эксплуатирует, другая соглашается на эти условия.
      2. Андрей из Челябинска
        Андрей из Челябинска Сегодня, 19:23
        0
        Цитата: sagitovich
        Вы тут упомянули клиринговые компании.

        Вы совершенно неправы. Сотрудники клиринговых (клиринг - безналичные расчёты между странами, компаниями, предприятиями и банками за поставленные, проданные друг другу товары, ценные бумаги и оказанные услуги, осуществляемые путём взаимного зачёта, исходя из условий баланса платежей) компаний живут вполне себе припеваючи.
        Страдают сотрудники клиНинговых компаний.
  2. ЯсеньПосейдонов
    ЯсеньПосейдонов Сегодня, 18:50
    0
    Кроме того, министерством торговли США введены ограничения на импорт в Россию ряда наименований бытовой техники.
    Это чтобы россияне не выпаивали микрочипы для ракет laughing
  3. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 19:00
    0
    Когда коту делать нечего... ну дальше понятно. Всё это от бессилия, понимают что санкции бесполезны, но выбраться из этой наезженной колеи не могут.
  4. Zemaan
    Zemaan Сегодня, 19:19
    -1
    Давят нас англосаксы ,давят ..Все надеются протесты внутри страны спровоцировать ? Ну ну ..Поддержка ВВП на уровне под 80 % .
  5. AlexGa
    AlexGa Сегодня, 19:37
    0
    В конечном итоге американским правительством введены рестрикции на осуществление экспорта в Россию и Белоруссию 1224 торговых позиций.

    Белоруссия живет под американскими санкциями с 1997 года. Для жителей это все привычно и не очень заметно.