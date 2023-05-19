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Президент США пообещал поддержать усилия по обучению украинских летчиков на истребителях F-16

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Президент США пообещал поддержать усилия по обучению украинских летчиков на истребителях F-16

США будут поддерживать действия западных государств по подготовке летного состава ВСУ к эксплуатации самолетов-истребителей американского производства F-16. Об этом заявил президент США Джо Байден, выступая сегодня на саммите «Большой семерки» в Хиросиме.


Как отметил в беседе с CNN высокопоставленный чиновник американской администрации, мероприятия по обучению летчиков ВСУ не будут осуществляться в США. Скорее всего, украинских летчиков учить эксплуатации F-16 будут исключительно в европейских странах, на базах военно-воздушных сил участников Североатлантического альянса.

Ранее появлялась информация, будто бы Вашингтон не одобряет идею готовить украинских военных к полетам на данных воздушных машинах. Но, как мы видим, администрация США поступила хитрее. С одной стороны, она не возражает против обучения украинских военных, но с другой стороны не будет предоставлять для подготовки летчиков ВСУ свою территорию.

Правда, представитель американской администрации отметил, что военные инструкторы из США тоже примут участие в учебном процессе. По прогнозам Белого дома, на учебные мероприятия уйдет несколько месяцев, а по их итогам будет приниматься решение, какие именно страны предоставят самолеты, в каком количестве и когда.

Сам факт обсуждения вопроса о совершенствовании возможностей украинских военно-воздушных сил, подчеркнул собеседник телеканала, показывает заинтересованность западных государств, в том числе и США, в обеспечении обороноспособности Украины. Напомним, что лидер киевского режима Владимир Зеленский давно настаивает на передаче ВСУ 40-50 истребителей западного производства для формирования нескольких авиационных истребительных эскадрилий.
Использованы фотографии:
Wikipedia / SMSgt Thomas Meneguin - http://www.169fw.ang.af.mil/News/Photos/igphoto/2000504839/
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12 комментариев
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  1. Labrador
    Labrador Сегодня, 18:32
    +1
    Прочитав заголовок
    Президент США пообещал поддержать усилия по обучению украинских летчиков на истребителях F-16

    я как-то сразу запереживал за сонного Джо.
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 18:36
      +2
      Цитата: Labrador
      Прочитав заголовок
      Президент США пообещал поддержать усилия по обучению украинских летчиков на истребителях F-16

      я как-то сразу запереживал за сонного Джо.

      Они втроём в "спарку" не поместятся - украинский лётчик, Байден и Альцгеймер. lol
  2. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 18:38
    +1
    Ах какие же они "хитрецы" прям Борджио и Медичи в одном флаконе, какую схему придумали, просто диву даешся))).
  3. Добрый
    Добрый Сегодня, 18:38
    0
    Вижу в небе белую черту,
    Мой «Фантом» теряет высоту.
    Катапульта – вот спасенье,
    И на стропах натяжение.
    Сердце в пятки, в штопор я иду.

    Вновь иду по проклятой земле,
    Гермошлема нет на голове.
    Сзади дулом автоматов
    В спинy тычут мне солдаты,
    Жизнь моя висит на волоске.
    ЧиЖ и Ко
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 19:29
      +1
      Добрый hi, только теперь будет ЛИСИЦИН!!!
      А не ЛИ-СИ - ЦЫН. Маскировка больше не нужна.
  4. антивирус
    антивирус Сегодня, 18:43
    -1
    Деньги к деньгам. Трупы к трупам.
    13 негритят к зе.
    Потеря темпа рпзвития россии обозначилась еще в 12г.
    Структурные затыки и вступление в вто.
    Кто ответит за это?
    Что изменить?
    Красныесферылинийвлияния... .не поднялись мы на высоты недоступные для таких пощипываний по периметру
  5. Bingo
    Bingo Сегодня, 18:43
    +2
    Да это вы еще новую версию перемоги от рагуликов не слышали. Согласно сверхновому завету, украинские пилоты "всего лишь после нескольких часов обучения смогли выполнить а Ф-16 посадку с неработающим двигателем, что входит в обязательную программу обучения". Дальше песни про то, что в США этому тренируются всю жизнь, а минимум - 100500 часов, чтоб в кабину залезть, а короче ща всех собьют-перебьют ас-Тарас и его домашняя свинка "присрак Куева"...
    Ну там уже версий продолжения этой истории дофига, начиная от вопроса - кто их допустил до такой посадки, если по нормам - через столько-то часов пробовать и только с инструктором? До логичного вопроса - а без самолета и даже без парашюта когда полетит?
    1. fiv
      fiv Сегодня, 19:25
      -1
      Они скоро и взлет с неработающим двигателем выучат - самолетов-то все равно не дают. Да и керосин экономится. Батя байден их обучит странным маневрам, а сынок - полетам под кайфом с низкосоциальноответственными дивчинами
    2. Андрей из Челябинска
      Андрей из Челябинска Сегодня, 19:26
      +1
      Цитата: Bingo
      "всего лишь после нескольких часов обучения смогли выполнить а Ф-16 посадку с неработающим двигателем, что входит в обязательную программу обучения"

      Ну, не за несколько часов, а за несколько недель, не с неработающим, а с работающим, не на истребителе, а на симуляторе...
      А так-то все верно.
  6. Егоза
    Егоза Сегодня, 19:03
    0
    Вроде как обещали минимум 4 месяца обучать, но раз сам Бидон подтолкнет....он же лично дорожку опробовал! Ему на Г-7 и прочертили, и куда встать показали, чтоб личиком перед журналистами был.
  7. Andriuha077
    Andriuha077 Сегодня, 19:17
    -1
    Это просто мишени
    26 сентября 2013 г.
    Впервые модифицированный Boeing F-16 совершает полет без пилота в кабине с авиабазы Тиндалл во Флориде.
    https://youtu.be/E_A_rEZoXSg?t=10

    Чтобы заставить эти самолеты летать и умирать, инженеры ВВС возрождают старые F-16 из кладбища площадью 2600 акров в Аризоне. Затем Boeing оснастил их специальным оборудованием для дронов. Они выполняют сложные маневры (бочки, S-образные повороты), имитируя то, что враги могут делать в бою. На кладбище достаточно F-16, чтобы занять Боутрайта на следующее десятилетие и, возможно, даже разжечь войну роботов.

    В марте 2019 года помощник министра ВВС Уилл Роупер назвал QF-16 потенциальным носителем программы машинного обучения под названием Skyborg. Этот ИИ стремится превратить дроны в ведомых, способных сражаться и бросать бомбы вместе с людьми, управляющими самыми современными самолетами-невидимками, к 2023 году.
  8. инженер74
    инженер74 Сегодня, 19:19
    -1
    У них президента сам себя не всегда поддерживает (физически) laughing
    Так, что земля курсантам стекловатой! negative
    А если серьезно, то все эти программы, со стороны США, по времени выползают далеко за любое разумное окончание конфликта.... Абрамсы тоже обещают "к весеннему наступлению" - осенью. wassat
    ИМХО hi