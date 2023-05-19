Президент США пообещал поддержать усилия по обучению украинских летчиков на истребителях F-16

США будут поддерживать действия западных государств по подготовке летного состава ВСУ к эксплуатации самолетов-истребителей американского производства F-16. Об этом заявил президент США Джо Байден, выступая сегодня на саммите «Большой семерки» в Хиросиме.
Как отметил в беседе с CNN высокопоставленный чиновник американской администрации, мероприятия по обучению летчиков ВСУ не будут осуществляться в США. Скорее всего, украинских летчиков учить эксплуатации F-16 будут исключительно в европейских странах, на базах военно-воздушных сил участников Североатлантического альянса.
Ранее появлялась информация, будто бы Вашингтон не одобряет идею готовить украинских военных к полетам на данных воздушных машинах. Но, как мы видим, администрация США поступила хитрее. С одной стороны, она не возражает против обучения украинских военных, но с другой стороны не будет предоставлять для подготовки летчиков ВСУ свою территорию.
Правда, представитель американской администрации отметил, что военные инструкторы из США тоже примут участие в учебном процессе. По прогнозам Белого дома, на учебные мероприятия уйдет несколько месяцев, а по их итогам будет приниматься решение, какие именно страны предоставят самолеты, в каком количестве и когда.
Сам факт обсуждения вопроса о совершенствовании возможностей украинских военно-воздушных сил, подчеркнул собеседник телеканала, показывает заинтересованность западных государств, в том числе и США, в обеспечении обороноспособности Украины. Напомним, что лидер киевского режима Владимир Зеленский давно настаивает на передаче ВСУ 40-50 истребителей западного производства для формирования нескольких авиационных истребительных эскадрилий.