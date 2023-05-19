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Военкоры: ВС РФ уничтожили на Артемовском направлении штаб с командованием батальона бригады «Эдельвейс» ВСУ

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Военкоры: ВС РФ уничтожили на Артемовском направлении штаб с командованием батальона бригады «Эдельвейс» ВСУ

Боевые действия на флангах Артемовского направления принесли киевскому режиму неприятную новость. ВС РФ уничтожили штаб с командованием батальона 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ «Эдельвейс». Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».


По утверждению военных корреспондентов, в результате мощного удара по полевому штабу горно-штурмовой бригады были уничтожены офицеры формирования. Среди ликвидированных боевиков – командир 8-го батальона 10-й горно-штурмовой бригады полковник Головатюк.

Напомним, что 10-я отдельная горно-штурмовая бригада, сформированная изначально на западе Украины, была задействована киевским режимом на Артемовском направлении. Формирования бригады и сил территориальной обороны атаковали позиции российской армии в районе села Сакко и Ванцетти к северу от Артемовска.

Вчера стало известно, что отряд «Невский» нанес удар по штабу ВСУ в районе населенного пункта Зализнянский. Именно из этого штаба украинские формирования получали указания по наступательным действиям на Соледарском направлении, в районе Васюковка – Сакко и Ванцетти.

Напомним, что 10-я отдельная горно-штурмовая бригада была сформирована в 2015 году в городе Белая Церковь и размещена на постоянную дислокацию в городе Коломыя Ивано-Франковской области Украины. Первоначально личный состав бригады готовили к действиям в горной местности. Затем бригада была переброшена в Донбасс.

Название «Эдельвейс» бригада получила в феврале 2023 года. Сложно не увидеть аналогию с таким же наименованием 1-й горнопехотной дивизии вермахта нацистской Германии в годы Второй мировой войны.
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14 комментариев
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  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 18:57
    +3
    Подождём чутка, а то военкоры иногда вперед САПСАНА приходят.
  2. Егоза
    Егоза Сегодня, 18:58
    +2
    Вот и кончили как "Эдельвейс" немецкий! И ай-яй-яй!Только же был приказ офицеров на передок не пускать, а тут всех разом накрыло!
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 19:02
      -1
      Не дойти им до Эльбруса по примеру гитлеровского Эдельвейса времён ВМВ no .
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 19:24
        0
        Чёт я совсем запутался с этими эдельвейсами ,у которых был Эдельвейс в эмблеме 1,3 горнопехотные и 6 горная.Две наследили на Кольском п- ове 3 и 6.В советской историографии в корпусе Дитля были горные егеря 3 горнострелковой дивизии их тоже звали егеря дивизии Эдельвейс.Просто стало интересно.
    2. Zemaan
      Zemaan Сегодня, 19:03
      0
      Цитата: Егоза
      Вот и кончили как "Эдельвейс" немецкий! И ай-яй-яй!Только же был приказ офицеров на передок не пускать, а тут всех разом накрыло!

      Денацификация идет полным ходом и не нужно будет потом по схронам их выискивать .И назвали то как падлы нацистские Ничего и их перемолотим !
      Зеля боится в Киев возращаться ,потом наверное по Африке турне устроит ))
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 19:07
        +1
        Зелерюгенд в Бахмуте.
        Часто этим занимаются снайперы – просто так, для забавы. Вот что рассказала женщина по имени Мария, отца которой тяжело ранил украинский снайпер. Вернее сказать, снайперша. Причем почти девчонка – лет 17-18, не больше. ... -Когда отец в очередной раз пошел с ведром за водой, он крикнул ей через улицу: «Дочка, не стреляй в старика!», – вспоминая пережитый ужас, со слезами говорит Мария. – А оттуда сразу прилетела пуля…Она попала папе в ногу. Он упал на огороде за деревянную колоду. Пытался ползти к нам, но новые пули щелкали и щелкали вокруг него. Он нам закричал, чтобы мы к нему не подходили… Вот так «дочка» забавлялась…


        Так несколько часов он и пролежал там, пытаясь как-то остановить кровотечение. Хорошо, что он бывший фельдшер, знал, как это делать… Все-таки ему удалось доползти до подвала, и мы его перевязали.Ну а к вечеру к нам прорвались русские штурмовики. Мы сразу им показали на хату, где сидела снайперша. Они ее оттуда выкурили, задержали. Привели к нам. Мы смотрим: да, совсем сопливая девчонка. Отец ей говорит: что ж ты делаешь, дочка? А она, явно обкуренная или под уколом, только ржет во весь голос и глазами вертит. Безумная… Наши солдаты отправили ее к пленным, а нас эвакуировали.

        https://www.politnavigator.net/strashnye-kadry-iz-bakhmuta-vsu-ispolzuet-maloletnikh-snajjpersh.html

        Подобный пример привел и другой эвакуированный бахмутовец, пенсионер и бывший преподаватель знаменитого бахмутского железнодорожного техникума (тоже взорванного ВСУ) Владимир. Он рассказал, что на их улице в районе «Мясокомбинат» действовала такая же снайперша, только еще моложе –14-ти лет. Сколько она погубила людей, сама не знала, но хвасталась арестовавшим ее русским солдатам, что много. Она тоже была явно под наркотой. Так же, как и ее любовник, схваченный вместе с ней, 30-летний «азовец». И как большинство украинских «хероев».
        1. Ропот 55
          Ропот 55 Сегодня, 19:11
          +1
          Orange-Bigg hi, таких не смотря на возраст в плен не берут, точнее берут но до штаба не доводят. И никто никогда вам не раскажет про такие случаи.
    3. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 19:20
      0
      Если там погибли кроме полковника еще несколько офицеров,тоже неплохо.Пока до конца далеко
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 18:59
    0
    Укровермахт ,разве не в курсе что у немецко фашистских именных частей плохая карма ?
  4. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 19:00
    +1
    Надо называть подразделения в соответствии с национальной принадлежностью: « сало», « шкварка» « коВбасы шматок», ,, Свиньи» ну или ,, горные свиньи,,
  5. Strannik96
    Strannik96 Сегодня, 19:03
    0
    Закончат, если в живых останутся, в лагере, так же как и немецкий в 1945 году, в лагере Мауeркирхеn, Австрии
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 19:18
      +1
      Strannik96 hi, а скольких идейных бандеровцев амнистировали из наших лагерей? По приказу наших ГенСеков? Может вы забыли про Азовских сидельцев и импортных наемниках - смертников? А та с позывным Тайра это как? А Савченко?
  6. Bingo
    Bingo Сегодня, 19:04
    0
    Эти уже известные 3-2-расы, их как-то в плен уже обещали не брать. Самый сок, прям хоть сейчас всех охранниками в очередной Освенцим
  7. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 19:26
    0
    Была бы эта информация правдой, было бы хорошо. Но, по Невскому очень много вопросов... Это точно не Вагнер, хотя засвечены во всех СМИ и телеге... Подождем подтверждения.
    Но, опять же, уже писал на этом ресурсе в другой ветке, фланговые прорывы противника без серьезной поддержки с воздуха, снабжения и участия бронетехники сами становятся легкой добычей. Перечитайте, как в прошлом году хохла мочили в Херсонской области, когда он вклинившись в наши порядки узким коридором, встал в позу раком и начал тупо дохнуть и терять технику под перекрестным огнем.