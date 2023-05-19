Боевые действия на флангах Артемовского направления принесли киевскому режиму неприятную новость. ВС РФ уничтожили штаб с командованием батальона 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ «Эдельвейс». Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
По утверждению военных корреспондентов, в результате мощного удара по полевому штабу горно-штурмовой бригады были уничтожены офицеры формирования. Среди ликвидированных боевиков – командир 8-го батальона 10-й горно-штурмовой бригады полковник Головатюк.
Напомним, что 10-я отдельная горно-штурмовая бригада, сформированная изначально на западе Украины, была задействована киевским режимом на Артемовском направлении. Формирования бригады и сил территориальной обороны атаковали позиции российской армии в районе села Сакко и Ванцетти к северу от Артемовска.
Вчера стало известно, что отряд «Невский» нанес удар по штабу ВСУ в районе населенного пункта Зализнянский. Именно из этого штаба украинские формирования получали указания по наступательным действиям на Соледарском направлении, в районе Васюковка – Сакко и Ванцетти.
Напомним, что 10-я отдельная горно-штурмовая бригада была сформирована в 2015 году в городе Белая Церковь и размещена на постоянную дислокацию в городе Коломыя Ивано-Франковской области Украины. Первоначально личный состав бригады готовили к действиям в горной местности. Затем бригада была переброшена в Донбасс.
Название «Эдельвейс» бригада получила в феврале 2023 года. Сложно не увидеть аналогию с таким же наименованием 1-й горнопехотной дивизии вермахта нацистской Германии в годы Второй мировой войны.