«Красных линий» нет: вслед за крылатыми ракетами Storm Shadow Украине передадут самолёты F-16

Весной прошлого года, когда Россия только начала военную операцию на Украине, некоторые военные эксперты уверяли российских граждан в том, что Запад не будет передавать Киеву новые вооружения, поскольку они могут стать трофеями российской армии. Например, часто раздающий комментарии различным российским СМИ военный эксперт Алексей Леонков летом прошлого года уверял, что
«западные производители вооружений не станут тестировать свои новейшие разработки на Украине из-за риска попадания их в качестве трофеев в Россию, где они будут изучены, после чего потеряют свою актуальность.»
Реальность, разумеется, оказалась совершенно иной. И вот Украине передали и современные танки, и РСЗО HIMARS, и крылатые ракеты Storm Shadow («Тень бури»), которые наносят удары по Луганску, и ЗРК Patriot, об «ужасных последствиях» для Запада, после передачи которого, писал зам. председателя Совбеза Дмитрий Медведев. Эксперты и политики много говорили о «красных линиях» и жёстких реакциях, однако в реальности все «красные линии» оказались не более чем риторическим приёмом. И на Западе уже давно это поняли (об этом, в частности, я писал в материале «Все красные линии России оказались блефом»).
Сейчас военные эксперты рассказывают о том, что «если Запад передаст Киеву F-16, это станет объявлением войны России», однако цена подобных заявлений, как показывает практика, крайне невысока. В данном материале мы порассуждаем о том, как ВСУ выбирали цели для крылатых ракет Storm Shadow, как данные ракеты способны повлиять на военный конфликт, и какое ещё современное оружие может получить Киев в ближайшее время.
Удары по «центрам принятия решений» в Луганске
В недавно опубликованном материале «Storm Shadow: что дальше, к чему готовиться?» коллеги справедливо отметили, что Луганск стал полигоном для испытаний крылатых ракет «Тень бури», и данные удары являлись фактически пристрелкой, а далее цели будут выбираться тщательно. Однако здесь всё же стоит сделать немаловажное уточнение – цели и так выбирались достаточно тщательно. Об ударах по случайным гражданским объектам речи не шло.
Сначала, 12 мая, были нанесены удары в район предприятия Poly-Pack («Полипак»), расположенного на территории бывшего сотого завода (Луганский машиностроительный завод – 100), на следующий день, 13 мая, удар был нанесён в старое здание Луганской академии внутренних дел (ЛАВД), а 15 мая – по бывшему авиационному училищу штурманов (ВВАУШ). Для местных жителей не является секретом, что данные объекты уже давно используются под военные нужды – в частности, в бывшем училище ЛАВД уже много лет дислоцируются военнослужащие.
Более того, на Google-картах (соответствующие скриншоты сделал Telegram-канал «Рыбарь») видно, что на территории ЛАВД располагалось скопление военной техники. Достаточно часто после прилётов в приступе паранойи граждане начинают искать «наводчиков», однако украинским военным здесь не нужны были какие-то информаторы среди местных жителей. Удары наносились по всем известным объектам, которые ни для кого не являлись тайными.
Удары высокоточным оружием в эти дни наносились не только по объектам в Луганске. Как отмечает боец Народной милиции ЛНР (ныне 2-й гвардейский армейский корпус) Андрей Морозов, был также нанесён удар по ППУ 1-й омсбр под Авдеевкой, причём в тот самый момент, когда там было корпусное начальство, но по счастливой случайности никто не погиб. То есть имели место атаки на пункты управления, на «центры принятия решений» местного значения.
Самое интересное – как на данные удары решили ответить власти ЛНР. Врио главы ЛНР Леонид Пасечник после удара по зданию бывшего ЛАВД решил вновь запретить мобильный интернет в республике (его в Луганске только недавно вернули, до этого он был отключён). Данное решение никак не способно повлиять на ситуацию, поскольку ракеты Storm Shadow наводятся по GPS и координаты вбиваются в них заранее, и то, что после отключения мобильного интернета был нанесён очередной ракетный удар по Луганску (по ВВАУШ, 15 мая, мобильный интернет был отключён 13 мая), является тому прямым подтверждением.
Данная реакция местных властей напоминает рефлекторную реакцию инфузории-туфельки на раздражители, которая при столкновении с препятствием отскакивает и некоторое время «раскачивается» взад-вперёд – создаётся впечатление, что в ЛНР просто хотели продемонстрировать какой-то ответ на происшествие и сделали это.
В целом, следует отметить, что удары наносились именно по военным объектам, ибо если бы украинские войска захотели уничтожить Дом правительства или здание МГБ в центре Луганска, они бы сделали это, по всей видимости, без особых проблем, так как средства ПВО никак не среагировали на крылатые ракеты Storm Shadow. Более того, ракеты-обманки ADM-160B, которые использовались при атаке на Луганск 12 мая, долетели до цели и врезались в здание, а уже после упали и разбились, что говорит о том, что ПВО не среагировало и на них.
Судя по всему, «Тень бури» представляют серьёзную угрозу для наших войск, поскольку являются сложной целью для ПВО и способны поражать объекты на глубину до 250 километров (а ракеты, которые стоят на вооружении у Великобритании и Франции – до 500 километров). То есть ракеты Storm Shadow являются более опасным оружием, чем РСЗО HIMARS. Правда, неизвестно, какое количество этих ракет получила Украина и как они будут их применять в дальнейшем.
За Storm Shadow последуют самолёты F-16?
Становится очевидным, что никаких «красных линий» в поставках Киеву Западом вооружений нет – если западные страны по каким-либо причинам не передают Украине те или иные вооружения, то не потому, что боятся реакции со стороны российского руководства, а потому что хотят, чтобы конфликт был более управляемым. В материале «Жёсткого ответа за украинскую атаку на Кремль не будет» я уже указывал, что военный конфликт на Украине «модерируется» глобальными игроками (с креном в пользу украинских марионеток), которые устанавливают некие негласные правила, которые политические игроки должны соблюдать.
В последние дни в СМИ всё больше муссируется тема возможной передаче Украине истребителей F-16. В частности, газета Politico сообщала, что Минобороны США не против передачи истребителей F-16 Украине, а CNN со ссылкой на источники пишет, что администрация США не будет возражать против передачи третьими странами данных американских истребителей.
А судя по появившимся сообщениям о том, что Великобритания, Франция и Нидерланды создадут «коалицию истребителей» по закупке F-16 для Украины, существует немалая вероятность того, что передача всё же состоится, и вопрос, вероятно, лишь в сроках передачи и в количестве самолётов, которые Украина сможет получить.
Кроме этого, недавно в американском сенате стал обсуждаться вопрос передачи Украине ПВО «Железный купол». В частности, глава Командования космической и противоракетной обороной армии США генерал-лейтенант Дэниел Карблер на слушаниях в сенате заявил, что у американцев есть система «Железный купол», готовая к развертыванию, и её могут передать Украине в случае запроса.
Однако на данный момент такой вариант развития событий выглядит сомнительным, поскольку для отправки данной системы ПВО на Украину требуется согласие Израиля, а он его пока не даёт. Но по мере затягивания военного конфликта на Украине вероятность передачи «Железного купола» будет увеличиваться.
Как в связи с этим может в дальнейшем развиваться военная операция на Украине?
Что дальше? (вместо выводов)
Недавно газета Politico опубликовала материал о том, что власти США обсуждают перспективу заморозки военного конфликта на Украине на долгие годы.
«Варианты, обсуждаемые в администрации Байдена для долгосрочной «заморозки», включают в себя установление потенциальных границ, которые Украина и Россия согласились бы не пересекать, но которые не должны быть официальными границами... Это сценарий, который может оказаться наиболее реалистичным в долгосрочной перспективе, учитывая, что ни Киев, ни Москва не склонны признавать поражение. Замороженный конфликт, в котором боевые действия приостанавливаются, но ни одна из сторон не объявляется победителем и не соглашается с официальным окончанием войны, также может стать политически приемлемым долгосрочным результатом для Соединенных Штатов и других стран, поддерживающих Украину»,
— говорится в публикации Politico.
Границы эти, скорее всего, будут определяться по результатам летнего наступления/контрнаступления ВСУ, которое весной так и не состоялось. Этот сценарий в принципе укладывается в то развитие событий, что автор обозначил в материале «Украинское контрнаступление станет маркером будущего СВО» – в случае если украинское контрнаступление закончится провалом и не приведёт к существенным изменениям линии фронта, конфликт, вероятно, заморозят. В случае если противнику удастся добиться каких-то ощутимых результатов, то давление на Россию усилится, а заморозки не произойдёт (либо если она и произойдёт, то будет крайне непродолжительной).
Таким образом, ситуация, которая будет происходить в зоне военной операции летом, по всей видимости, и предопределит дальнейшее развитие событий.