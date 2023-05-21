«Красных линий» нет: вслед за крылатыми ракетами Storm Shadow Украине передадут самолёты F-16

«западные производители вооружений не станут тестировать свои новейшие разработки на Украине из-за риска попадания их в качестве трофеев в Россию, где они будут изучены, после чего потеряют свою актуальность.»

Удары по «центрам принятия решений» в Луганске

За Storm Shadow последуют самолёты F-16?

Что дальше? (вместо выводов)

«Варианты, обсуждаемые в администрации Байдена для долгосрочной «заморозки», включают в себя установление потенциальных границ, которые Украина и Россия согласились бы не пересекать, но которые не должны быть официальными границами... Это сценарий, который может оказаться наиболее реалистичным в долгосрочной перспективе, учитывая, что ни Киев, ни Москва не склонны признавать поражение. Замороженный конфликт, в котором боевые действия приостанавливаются, но ни одна из сторон не объявляется победителем и не соглашается с официальным окончанием войны, также может стать политически приемлемым долгосрочным результатом для Соединенных Штатов и других стран, поддерживающих Украину»,