В течение дня 19 мая Вооруженные силы Российской Федерации предпринимали наступательные действия на целом ряде направлений. Об этом сообщается в традиционной вечерней сводке генерального штаба ВСУ, а также в публикациях военных корреспондентов.Как утверждает генштаб ВСУ, самые ожесточенные бои сегодня продолжались в Артемовске (Бахмуте) и Марьинке. Всего на различных направлениях ВС РФ, по украинской версии, предприняли не менее 70 атак. В частности, на Купянском направлении ВС РФ атаковали в районе Белогоровки Луганской Народной Республики (РФ). На Шахтерском направлении бои шли под Новомихайловкой.Генштаб ВСУ сообщил, что российские войска атаковали позиции ВСУ в районе Ивановского и Белой Горы на Артемовском направлении. Населенный пункт Ивановское (Красное) имеет стратегическое значение для ВСУ, так как через него идет автомобильная дорога на Константиновку.Отдельно стоит отметить Авдеевское направление. Здесь, как сообщают российские военкоры, по позициям ВСУ был нанесен очень мощный удар со стороны ВС РФ. Вероятно, были подорваны склады с боеприпасами украинских формирований.Генеральный штаб ВСУ рассказывает и об изменении обстановки в российской Херсонской области. По информации украинского командования, инженерные части ВС РФ соединили остров Джарилгач с материковой частью Херсонской области в районе Лазурного. Там была засыпана песком переправа на остров, что, как считают в российском командовании, позволит более эффективно использовать территорию острова в военных целях. Украинский генштаб утверждает, будто бы российские войска обустроили военный полигон на острове.