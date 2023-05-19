Военное обозрение
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Замминистра обороны Украины заявила об увеличении численности ВС РФ на Артемовском направлении

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Замминистра обороны Украины заявила об увеличении численности ВС РФ на Артемовском направлении

В настоящее время, по версии украинской стороны, фиксируется увеличение численности задействованных в боях на Артемовском направлении подразделений ВС РФ на несколько тысяч человек. Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, характеризуя ситуацию в Артемовске (Бахмуте).


По словам Маляр, российская армия использует свое преимущество в тяжелой артиллерии и количестве снарядов, применяемых для ударов по украинским позициям. Несмотря на постоянные рассказы украинских пропагандистов о том, что у России якобы «закончились» ракеты или снаряды, даже командование ВСУ вынуждено признать, что это совсем не так.

Замминистра обороны киевского режима жалуется, что российская артиллерия превращает здания Артемовска в «пепел». Но избежать этого можно было бы в случае отвода из города украинских формирований. Однако президент ВСУ Владимир Зеленский запрещает отступать из Артемовска. Оборона этого маленького города очень дорого обошлась украинским формированиям.

Как отмечает Маляр, украинские формирования все еще продолжают удерживать некоторые рубежи в Артемовске. Представитель военного ведомства отметила «некоторое снижение темпов продвижения» украинских формирований под Артемовском.

Единственное, чем попыталась успокоить Маляр украинскую публику, так это заявлением о том, что ВС РФ пока не возвращают контроль над некоторыми ранее оставленными позициями. Ранее генштаб ВСУ в традиционной вечерней сводке сообщил о многочисленных атаках ВС РФ в районе населенного пункта Ивановское (Красное) на Артемовском направлении. Там проходит трасса на Константиновку, поэтому населенный пункт имеет стратегическое значение.
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6 комментариев
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  1. Buyan
    Buyan Сегодня, 19:38
    +1
    Интересно, chubатым еще кто то верит? Или это такая же говорящая голова как и у нас? wassat
    1. Михаил-Иванов
      Михаил-Иванов Сегодня, 19:46
      +1
      Наш гораздо лучше - он Мастер спорта, окончил три ВУЗа, дважды ПВОшник, а главное пятиборец, ей его не догнать, не обскакать и незафихтовать laughing
  2. Bingo
    Bingo Сегодня, 19:42
    +2
    Короче, два бронепоезда подкрались незаметно, но хорошо, что ракет у России осталось на 2-3... Украины.
    Трудная задача у них - одновременно рассказать про толпы диких орков, заваливающих трупами предполье несокрушимых фортеций, и тут же рассказать, как у диких орков с одним черенком от лопаты на троих столько передового и тяжелого вооружения, что коль НАТО не привезет на два вагона передовей и тяжелей, то... "Если нас к реке прижмут, то всем крышка... Лошадей готовь"
  3. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 19:44
    +2
    Пусть лучше покажет нам починенного Патриота, грустно смотрящего в небо в ожидании Кинжала laughing
  4. Егоза
    Егоза Сегодня, 19:45
    0
    В настоящее время, по версии украинской стороны, фиксируется увеличение численности задействованных в боях на Артемовском направлении подразделений ВС РФ на несколько тысяч человек.

    Аня лично всех пересчитала! И откуда только взялись! )))
  5. Buyan
    Buyan Сегодня, 19:52
    +1
    Цитата: Михаил-Иванов
    Пусть лучше покажет нам починенного Патриота, грустно смотрящего в небо в ожидании Кинжала laughing

    КынЖала wassat