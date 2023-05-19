В настоящее время, по версии украинской стороны, фиксируется увеличение численности задействованных в боях на Артемовском направлении подразделений ВС РФ на несколько тысяч человек. Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, характеризуя ситуацию в Артемовске (Бахмуте).По словам Маляр, российская армия использует свое преимущество в тяжелой артиллерии и количестве снарядов, применяемых для ударов по украинским позициям. Несмотря на постоянные рассказы украинских пропагандистов о том, что у России якобы «закончились» ракеты или снаряды, даже командование ВСУ вынуждено признать, что это совсем не так.Замминистра обороны киевского режима жалуется, что российская артиллерия превращает здания Артемовска в «пепел». Но избежать этого можно было бы в случае отвода из города украинских формирований. Однако президент ВСУ Владимир Зеленский запрещает отступать из Артемовска. Оборона этого маленького города очень дорого обошлась украинским формированиям.Как отмечает Маляр, украинские формирования все еще продолжают удерживать некоторые рубежи в Артемовске. Представитель военного ведомства отметила «некоторое снижение темпов продвижения» украинских формирований под Артемовском.Единственное, чем попыталась успокоить Маляр украинскую публику, так это заявлением о том, что ВС РФ пока не возвращают контроль над некоторыми ранее оставленными позициями. Ранее генштаб ВСУ в традиционной вечерней сводке сообщил о многочисленных атаках ВС РФ в районе населенного пункта Ивановское (Красное) на Артемовском направлении. Там проходит трасса на Константиновку, поэтому населенный пункт имеет стратегическое значение.