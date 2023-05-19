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Лидеры государств G7 на саммите призвали Россию вернуться к реализации ДСНВ

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Лидеры государств G7 на саммите призвали Россию вернуться к реализации ДСНВ

Руководители стран, входящих в так называемую "Большую семерку", выразили сожаление о решении России о приостановку своего участия в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), а также призвали российские власти вернуться к его полной реализации. В совместном заявлении лидеров стран G7 говорится, что необходимо продолжать общее сокращение глобального ядерного арсенала.


В документе, принятом на саммите стран "Большой семерки", который проходит в пострадавшем от американской ядерной бомбардировки японском городе Хиросима, содержатся призывы к ядерному разоружению и исключительно мирному использованию ядерной энергии. Отдельным пунктом в заявлении содержится призыв к России вернуться к реализации договора СНВ.

Кроме того, члены G7 заявили, что Северная Корея никогда не сможет стать ядерной державой в рамках существующего Договора о нераспространении ядерного оружия.

Президент России Владимир Путин в феврале текущего года в своем послании Федеральному собранию подчеркнул, что Россия не выходит из российско-американского договора, предполагающего сокращение стратегических наступательных вооружений (ССНВ-3), при этом отметив, что принято решение о приостановке участия в нем.

Российский лидер также добавил, что для того, чтобы иметь возможность продолжить обсуждение этого вопроса, необходимо понять цели таких стран, как Великобритания и Франция с учетом имеющихся у них ядерных арсеналов, а также совокупного стратегического арсенала армий стран, входящих в военный блок НАТО.
Использованы фотографии:
официальный сайт саммита G7 в Хиросиме
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25 комментариев
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  1. Александр Чапурин
    Александр Чапурин Сегодня, 19:43
    +3
    выразили сожаление о решении России о приостановкУ )))))
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 19:52
      +8
      Северная Корея уже по факту обладатель ядерного оружия и ей не нужно чье-то разрешение от каких-то точек G, не далек день когда и Иран станет обладателем ЯО в противовес тихушникам с Синая уверяющим что его у них нет.
  2. poquello
    poquello Сегодня, 19:44
    +10
    "Кроме того, члены G7 заявили, что Северная Корея никогда не сможет стать ядерной державой в рамках существующего Договора о нераспространении ядерного оружия."
    )))))))))))) от того что семь гномов не будут считать КНДР ядерной державой, она вдруг перестанет быть ядерной?
    1. Zemaan
      Zemaan Сегодня, 20:36
      +1
      Цитата: poquello
      от того что семь гномов не будут считать КНДР ядерной державой, она вдруг перестанет быть ядерной?

      Эти семь гномов ,уже визжат от бессилия и теряют с каждым днем свое влияние в мире .Россия будет мстить за все !
  3. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 19:47
    +3
    Зассали чумаходы! laughing И, видимо, я считать не умею, но их там девять)))
  4. Егоза
    Егоза Сегодня, 19:47
    +3
    выразили сожаление о решении России о приостановку своего участия в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), а также призвали российские власти вернуться к его полной реализации.

    Из серии: "Вернись! Я все прощу!"
    Пы.Сы. А Зеля где на фото? Или еще не долетел? Или в Аравии заблудился?
    1. Zemaan
      Zemaan Сегодня, 20:18
      +1
      Цитата: Егоза
      Из серии: "Вернись! Я все прощу!"

      Они просто кукарекуют сейчас в бессилии на что либо влиять в мире..
      Цитата: Егоза
      А Зеля где на фото? Или еще не долетел? Или в Аравии заблудился?

      Зеля по ходу по странам Африки попрошайничать полетел ха ха ха
      Он боится в Киев возвращаться ,там его ЖДУТ и много чего
  5. антивирус
    антивирус Сегодня, 19:49
    0
    Надо соглашаться на дснв.
    За половину Антарктиды и признание хр ломоносоаа нашим шелтфом, нашими террит. Водами и суверинетет-винигрет. Смп стоит бесконтрольного развития сяс? А южный океан с антарктидой?
    Пусть они платят жестами доброй воли.. А не мы.

    С япов - признание юж курил взять.

    ли
    1. Havoc
      Havoc Сегодня, 20:46
      0
      Цитата: антивирус
      Надо соглашаться на дснв.
      За половину Антарктиды и признание хр ломоносоаа нашим шелтфом, нашими террит. Водами и суверинетет-винигрет. Смп стоит бесконтрольного развития сяс? А южный океан с антарктидой?
      Пусть они платят жестами доброй воли.. А не мы.

      С япов - признание юж курил взять.

      ли

      Извините конечно , но что такое "южный океан" и где о находится.
  6. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 19:52
    +6
    КНДР пора в ОДКБ, а то Пашинян не надёжен.
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 20:18
      +2
      Цитата: Иезекиль 25-17
      КНДР пора в ОДКБ, а то Пашинян не надёжен.

      Какое там, к чертям, ОДКБ, если мы до сих пор все придуманные Америкой санкции против Кимов поддерживаем? Их бы немного хотя бы поддержать - и все эти "точки G" собственным ядом подавятся. А уж кто-кто, а Кимы не поляки и не Пашиняны - добро помнят.
    2. Zemaan
      Zemaan Сегодня, 20:25
      +1
      Цитата: Иезекиль 25-17
      КНДР пора в ОДКБ, а то Пашинян не надёжен.

      Кстате отличная идея и давно пора их принять ..Вот сша завизжат от бессилия и злобы ..!
  7. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 19:54
    +3
    Надо отвечать им аналогично их предложениям. Что то вроде - готовы вернутся в договоры в случае роспуска нато.
  8. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 19:56
    +5
    До G 7 ещё не донесли как наш Президент их назвал. laughing
    1. Zemaan
      Zemaan Сегодня, 20:41
      0
      Цитата: tralflot1832
      До G 7 ещё не донесли как наш Президент их назвал. laughing

      Курятник чистой воды ..Вот что то вспомнилось .)))
      Лис хитрый это англосаксы ,а кто снимает Россия ..такая ассоциация ))))
  9. Brain_
    Brain_ Сегодня, 19:56
    +2
    После начала СВО нет никакой большой семёрки, ибо остальные страны в нынешнем формате видут политику, которая очень сильно зависит от США. Есть США и 6 стран поменьше.

    Вот только с началом СВО падение влияния большой семёрки продолжилось. Как в экономическом плане, так и в политическом.

    А к обсуждению сокращения давайте вернемся, если США согласится вывести всё ядерное оружие с территории ЕС, а все страны НАТО, владеющие ЯО, согласятся урезать количество боеголовок до количества не более 100 шт.
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 20:02
      +3
      Цитата: Brain_
      Есть США и 6 стран поменьше.

      Ага! Поднос, на нем Большая рыба, а кругом маленькие рыбки с открытыми ртами. Был у меня такой в 19...не помню каком году. Но с тех пор ничего не изменилось. )))
      1. Комсомол
        Комсомол Сегодня, 20:23
        +2
        США и 6 стран поменьше
        Был у меня такой
        И у меня,очень пить неудобно было,стоял больше пылился
        с тех пор ничего не изменилось
        Так же снизу вверх смотрят с открытым ртом..
      2. Zoldat_A
        Zoldat_A Сегодня, 20:26
        +2
        Цитата: Егоза
        Поднос, на нем Большая рыба, а кругом маленькие рыбки с открытыми ртами

        G7?
        У меня до сих пор именно такой (их несколько разновидностей было) в гараже на полке стоит. Сравнение идёт даже дальше - поймёт его тот, кто пробовал использовать эту посуду по прямому назначению. Что эти "рюмки", что G7 - одинаково бесполезны. Вот и стоит как сувенир - только раз в полгода пыль с него смахиваю.
  10. ДымОк_в_дЫмке
    ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 19:56
    +2
    В совместном заявлении лидеров стран G7 говорится, что необходимо продолжать общее сокращение глобального ядерного арсенала.

    Кто мешает, сокращайте.
    Начиная с вывода ЯБЧ полосатых из Европы.
  11. bandabas
    bandabas Сегодня, 20:06
    +2
    Митхуна Чакроборти уважаем. Риши Сунаку- на кол. Да, чегой то то мелкобриты мельчают. Королева-"девственница" уже перекрутилась в гробу.
  12. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 20:16
    +1
    Вернуться? Мы вернёмся к СНВ-2, это по боеголовкам, при том; что Франция и Великобритания присоединятся к нему.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 20:20
      +3
      Не надо никуда возвращатся.Надо идти вперед и жить своим умом.И не надо стесняться своих "комплексов"
  13. Бывший солда
    Бывший солда Сегодня, 20:25
    +2
    В совместном заявлении лидеров стран G7 говорится, что необходимо продолжать общее сокращение глобального ядерного арсенала.

    Общее сокращение ядерных арсеналов приведет к значительному преимуществу НАТО над РФ по обычным вооружениям. Например только США обладают 13 000 ед. военной авиации разных типов.
    Российский лидер также добавил, что для того, чтобы иметь возможность продолжить обсуждение этого вопроса, необходимо понять цели таких стран, как Великобритания и Франция с учетом имеющихся у них ядерных арсеналов, а также совокупного стратегического арсенала армий стран, входящих в военный блок НАТО.

    Да. В ДСНВ совершенно не учитываются ядерные арсеналы и носители Франции и Британии.
    p.s. Опять Запад хочет объехать Россию на кривой кобыле, прикидываясь борцами за мир.
  14. 1erWahrheitsMinister_1984
    1erWahrheitsMinister_1984 Сегодня, 20:53
    0
    Diese G7-Bande von Völkermördern und Kriegsverbrechern die
    mit den "Helden" von Hiroshima und Nagasaki gemeinsame
    Sache machen, haben in ihrer maßlosen Arroganz offenbar
    den Verstand verloren...!?! Schande über japanische Politiker
    und "Regierungen" die sich nicht schämen, die ermordeten
    Bewohner von Hiroshima und Nagasaki durch ihren fortdauernden
    Kotau vor den US-Kindermördern zu verhöhnen und zu entehren!!

    Wer angesichts der bewussten und vorsätzlichen Änderung der
    US-Atomwaffen-Doktrin hin zu einem möglichen, präventiven
    Einsatz ernsthaft glaubt, Russland wäre so naiv an irgendwelche
    Zusagen oder "Verträge" mit diesen US-Schwerverbrechern zu
    glauben , oder gar zu vertrauen, der muss wirklich nicht alle Tassen
    im Schrank haben...!!!?
    Gut, dass man den Kriegs-Nobelpreisträger Barak Obama schon
    einmal zur Persona non grata erklärt und ihm jede Einreise in die
    russische Föderation untersagt hat...!!!

    START ist TOD und zwar endgültig! Basta!!